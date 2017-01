El regreso del otro Setién a los Campos de Sport

Un Setién enEl Sardinero siempre es noticia.Lo fue durante muchos años y en varias etapas el padre y lo será hoy por unas horas su hijo, Laro. El chaval, a sus 21 años, regresa al estadio en el que debutó con el equipo de su tierra apenas un mes después de haberse marchado. Lo más probable es que hoy se siente en el banquillo del visitante y aunque vestirá de verdiblanco y su equipo no ha dejado de llamarse Racing, ya no es el de Santander y sí el de Ferrol.

El canterano racinguista será uno de los más vigilados esta tarde, antes y durante del partido. Su apellido no deja de ser un reclamo publicitario para bien y para mal, por lo que buena parte de los espectadores prestarán atención a su presencia. Su deseo de tener más minutos le llevó a comunicar al club que su deseo de salir. Ángel Viadero fue uno de los principales valedores de Laro y el culpable de que este año diera el paso al primer equipo santanderino.Sin embargo, tan solo participó en un partido como titular (ante la Ponferradina) y su regularidad no fue la deseada. Con la apertura del mercado de invierno, Setién fue el primero en abandonar el club. Fue algo tan sorprendente que incluso a la directiva le cogió con el pie cambiado. El interés del Racing de Ferrol le satisfizo lo suficiente como para embarcarse en una aventura futbolística nueva. Buena parte de su adolescencia la vivió en Galicia, aprovechando la estancia de Quique Setién, su padre, en el Lugo como entrenador.Su predisposición por regresar a esa tierra y su confianza en encontrar los minutos que se le negaron en Santander le animaron a retarse.

Hasta la fecha ha jugado en dos partidos y ha sumado 26 minutos.No son muchos, pero esta semana en una entrevista a La Voz de Galicia confesaba estar muy contento. "Estoy satisfecho con cómo me están marchando las cosas". Reconoce que para él "será un partido especial", pero no se esconde y confirma que esta deseando jugar. "Voy muy motivado, con muchas ganas. Ojalá juegue, me salga un buen partido y marque algún gol" Es uno de los ‘espías’ más capacitados para hablar de lo que le espera a su equipo hoy. "Al Racing de Santander se le puede ganar perfectamente. Nosotros vamos allí a conseguir los tres puntos, después ya veremos lo qué pasa?", concluyó el joven futbolista cántabro.