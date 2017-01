Muchos entre los que repartir los méritos

«Creo en la calidad y no mucho en la cantidad. Lo importante es elegir bien». Lo decía Ángel Viadero el pasado 28 de junio. El técnico del Racing acababa de firmar en las Instalaciones Nando Yosu su contrato con la entidad santanderina y se ponía manos a la obra para empezar a confeccionar una plantilla con la que devolver al equipo al fútbol profesional. Siete meses después, aquella declaración, que el entrenador cántabro ha repetido cuando en las últimas semanas ha sido necesario reforzar el vestuario en el mercado invernal de fichajes, queda un tanto desdibujada.

¿Cuánto han jugado? Jugador Partidos (titulares) Goles Iván Crespo 22 (22) -12 Córcoles 19 (18) 0 Bontempo 13 (10) 0 M.Santamaría 21 (19) 0 Samuel 19 (19) 1 Álvaro Peña 22 (22) 2 Sergio Ruiz 17 (14) 1 Granero 7 (7) 1 Aquino 22 (22) 12 Héber 22 (22) 2 César Díaz 11 (10) 3 R. Domínguez 1 (1) (-) Caye Quintana 18 (9) 2 Coulibaly 19 (7) 1 Gándara 12 (9) 0 Óscar Fernández 12 (8) 0 Javi Cobo 14 (6) 0 Julen Castañeda 10 (9) 0 Alberto 8 (5) 1 Puerto 6 (5) 0 Laro 8 (1) 0 Santi Jara 4 (4) 1 Camus 2 (2) 0 Goñi 4 (0) 0 Somavilla 2 (1) 0 Josemi 1 (0) 0 Carlos Álvarez 2 (0) 1 Kamal 0 (0) 0 Pau Miguélez 1 (0) 0 Beobide 0 (0) 0 Abdón Prats 1 (0) 0

La primera parte de la afirmación, la más subjetiva, la que hace referencia a las cotas de calidad del conjunto verdiblanco en la primera parte de la temporada, la tienen que valorar los aficionados. Algunos creerán que hay un equipo solvente, otros que es mejorable y muchos que depende del día. La opinión en un sentido o en otro va por barrios. Hay para todos los gustos. Lo que es indudable es que a cantidad de jugadores que han vestido su camiseta, es muy difícil ganar al Racing de Viadero.

Porque en las 23 jornadas que se han disputado hasta ahora el de Canalejas ha dado más o menos minutos hasta a 29 hombres distintos, que serán 30 cuando debute el lesionado Beobide, algo extraordinario por lo elevado de la cifra. Basta compararla con la de los rivales que en estos momentos están en la zona noble de la clasificación y se postulan como favoritos para acabar el curso en los puestos de play off de ascenso. El entrenador de la Cultural Leonesa, Rubén de la Barrera, ha conseguido que su equipo sea líder del grupo 1 de Segunda División B alineando tan solo a 22 jugadores. Pero es que el Pontevedra es cuarto y ha utilizado a 20 jugadores, y aún menos, 19 futbolista, han vestido la camiseta del Celta B, tercero en la tabla, esta temporada. En cualquier caso, números más normales que las del club cántabro en una categoría en la que las plantillas, por lo apretado de sus economías, suelen ser cortas.

Y podrían haber sido incluso más si Kamal, que hace unas semanas llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con el Racing hubiera tenido algún protagonismo. Si Viadero no hubiera descartado al mallorquín desde el primer momento serían 31. Y de cara a la estadística lo será en ciero modo, puesto que llegó a estar en una ocasión sentado en el banquillo entre los 18 convocados. Números de récord.

Lo que ocurre es que los minutos no se reparten de una forma tan equilibrada como a los suplentes les gustaría. Entre los que disfrutan de más oportunidades, además de Crespo como responsable de mantener a cero la portería, están Álvaro Peña, Dani Aquino y Héber Pena. Todos ellos han disputado 22 partidos y todos ellos como titulares. Sólo en una ocasión cada uno han tenido que ver la fiesta desde la barrera. El bilbaíno, en el choque contra el Izarra después de las dos amarillas que el árbitro le mostró cuando el Racing visitó al Celta B durante la primera vuelta. A sus dos compañeros sólo las lesiones –siempre leves– han evitado que hagan pleno. En el lado contrario, además de los recién llegados, están los chavales de la cantera. Camus, Goñi, Somavilla, Josemi... O Laro Setién que se fue al Ferrol, precisamente porque no tenía minutos, y Pau Miguélez, que se incorporó a esta lista el pasado domingo durante el partido contra el Racing gallego. Caye Quintana y Bontempo tuvieron su oportunidad y no la aprovecharon. Ahora ya están fuera del equipo. Nada tiene que ver lo de Coulibaly. Las estadísticas del senegalés son un tanto engañosas. Aunque llega a los 19 partidos, únicamente en dos ha estado sobre el terreno de juego los 90 minutos.

Por causa mayor

A pesar de que el Racing de Pedro Munitis también utilizó una cifra de jugadores superior a la media (28) en la 2015-2016 con escaso resultado, este curso se han dado varias circunstancias que explican que ese número se haya superado y destaque sobre sus semejantes. Dos principalmente: las constantes llamadas a jugadores de la cantera y la oleada de fichajes inesperados a consecuencia de la epidemia de lesiones.

Hasta diez jugadores formados en las categorías inferiores del club santanderino han defendido los colores verdiblancos en partidos oficiales de Liga. A veces por decisión técnica y otras, más bien, por el ‘overbooking’ de la enfermería. A la fuerza ahorcan. Algunos de ellos, como Sergio Ruiz, que ya acumula 17 participaciones –14 de ellas como titular–, y en menor medida Javi Cobo, Alberto o Gándara se han convertido en habituales.

Y por otro lado, está el apartado de los fichajes inesperados. Los forzosos que llegaron para suplir las bajas de larga duración que se iban produciendo entre los hombres de Viadero –Bontempo, Caye y Puerto pisaron Santander con el curso empezado gracias a las bajas médicas de Granero, César Díaz, Castañeda y Óscar– y los que el cuerpo técnico solicitó a la directiva para reforzar en la segunda parte de la campaña las posiciones donde el equipo más cojeaba. Santi Jara fue el primero y después llegaron Carlos Álvarez, Abdón Prats y Beobide. Cuando este último debute, ya serán 30.