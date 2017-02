Los otros partidos pendientes del Racing

Con este paso, el Racing y Pitma sellaron sus acuerdos durante el mes de octubre. El grupo empresarial otorgaba un préstamo de 1,2 millones de euros que le permitía entrar en el accionariado racinguista y supeditaba otros dos contratos a la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales de Cantabria. El primero, un acuerdo de cogestión publicitaria con la empresa Alpe Creativa –filial de Pitma–, por un valor de 850.000 euros anuales durante una década. Y el segundo, el más importante, la concesión de un préstamo de 8,5 millones que permitirá al club afrontar la deuda económica que mantiene con la Agencia Tributaria.

El pacto firmado a finales de diciembre entre el Gobierno y Ciudadanos para aprobar los Presupuestos parecía el paso definitivo. Dentro de los 80 compromisos exigidos por el partido naranja –siempre beligerante con el asunto del Racing– no aparecía el nombre del club cántabro por ninguna parte. Por eso, desde el club se dio por hecho que todo seguía por el curso previsto. Sin embargo, el líder en Cantabria de la formación, Rubén Gómez, dijo, en una entrevista en este periódico, tener un "acuerdo verbal" para que el Ejecutivo no diese dinero del Presupuesto al Racing. Puede ser un juego de palabras –ya que la previsión del Gobierno es dar el dinero a Pitma y no directamente al club– o una forma de desmarcarse de un tema con el que Ciudadanos se ha mostrado siempre contrario de forma frontal. El caso es que, lo mediático de todo aquello que tiene que ver con el Racing ha hecho que se hable más de un millón de la partida presupuestaria que de los otros 2.600.

En este tiempo, el Gobierno no ha aclarado en qué punto se encuentra la situación y solamente desde el PRC han comentado someramente que "hay opciones para apoyar al Racing" sin que haya una partida presupuestaria. Mientras tanto, en las oficinas de los Campos de Sport dicen estar tranquilos y se agarran a lo acordado en el citado Consejo de Gobierno del 11 de agosto de 2016.

Si, finalmente, la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma ejecuta esa recompra de publicidad al grupo Pitma, la empresa de Cartes y el club completarán sus acuerdos y, en marzo, Manolo Higuera y su equipo intentarán saldar de forma definitiva la deuda con Hacienda que mantiene asfixiado a la entidad y que, en caso de ascenso en junio, impediría al equipo militar en Segunda División la próxima campaña.