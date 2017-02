El Plantío se cruza en el camino de Viadero

"Espero que la atención no esté en el banquillo y sí en el campo", aventuraba ayer Ángel Viadero mientras trataba de salir al paso de una batería de preguntas sobre su regreso mañana a El Plantío. "Es una parte de la profesión que hay que asumir", añadió. El técnico racinguista se empeñó en restarle importancia a su vuelta a Burgos tras su apresurada salida del club castellano el pasado verano cuando ocupaba el puesto de entrenador y el de máximo responsable de la plantilla. Corría el mes de julio y el equipo burgalés había confiado en su persona todo el proceso de configuración del plantel con sus fichajes y descartes; Viadero era la persona sobre la que se iba a construir la temporada y de repente una llamada del Racing derribó su castillo de naipes. Después de una negociación delicada, y que se dilató en el tiempo más de lo esperado, el entrenador cántabro cumplió el sueño de dirigir al equipo de su tierra, pero en Burgos comenzaron a llorarle. "Espero un recibimiento normal. Guardo buenos recuerdos; hicimos un buen trabajo, quedamos quintos en la clasificación, que era el mejor puesto de la última década, y le tengo mucho cariño", señaló con una intención clara de evitar cualquier mal rato.

el detalle Viadero y Mandiola, dos trayectorias con cierto morbo Ángel Viadero y Javier Mandiola ‘Manix’ son, pese a sus 47 y 56 años, respectivamente, dos de los técnicos más veteranos de la Segunda B. Junto a sus horas de fútbol se esconde una intrahistoria. Desde que el cántabro dejó el Eibar cuando marchaba segundo en la tabla y fue sustituido por el vasco, sus trayectorias siempre han estado unidas. Aquel relevo no dejó de ser repentino.Luego Manix fue el elegido para el Racing de no haber aceptado Viadero el cargo y ahora se ven las caras con el eibarrés en el Burgos.

El cántabro sabe lo que le espera, "no es la primera vez que ocurre", y su amplia experiencia le dice que en el fútbol el estado de ánimo varia con facilidad. "Cuando un equipo va bien se le aplaude y cuando va mal se le silba; si vas de local te aplauden y de visitante...", continuó. Aunque no lo diga, Viadero está expectante.Es un profesional de lo suyo y sabe que lo de mañana no será un trago fácil; en El Plantío se la tienen jurada, porque la memoria del fútbol sólo guarda los últimos acontecimientos y el más reciente es el de su cambio de cromos: el Racing por el Burgos. Detrás de esa historia hay un universo de sacrificios, compromisos, riesgos y sinsabores de los que sólo él puede dar cuenta. Por eso, sus palabras suenan tan discretas. "Todos los partidos son especiales", aseguró.

Su marcha dejó desgobernado el club y la factura fue un equipo sin brújula. Paco Fernández le tomó el relevo y el asturiano no pudo tomarle el pulso. "Le costó mucho arrancar; se metió en los puestos de abajo y de ahí cuesta un mundo subir". Sin embargo parece haber pagado ya la factura que originó su repentina marcha y, tras el relevo de Mandiola en el banquillo, ha retomado el rumbo. "Ahora tiene unos buenos números". El cántabro se conoce perfectamente el tipo de rival que se encontrará en su regreso a Burgos. "Imagino que hará lo mismo que el otro día ante el Mutilvera;no dejará salir fácilmente, defensivamente es mejor que antes; es dinámico aunque no es de mucho elaborar y tiene recursos para jugar por dentro", enumeró el míster verdiblanco quien pronosticó "un partido equilibrado".

No le gusta ser protagonista. No es su estilo, pese a que algunas de las técnicas que utiliza rompen con la forma tradicional de hacer las cosas. Para él, el vestuario no tiene esquinas, todos están a la misma distancia del centro y gozan del mismo peso, del mismo modo que todos los partidos tienen similar valor. Ganar mañana es algo que "tiene que ser lo más importante, más que cualquier cosa que rodee el enfrentamiento". Hasta ahí tocó hablar del duelo, del rival de turno y fue entonces cuando le dio prioridad a lo de casa. Precisamente puso la mirada en los aficionados racinguistas que arroparán al equipo. "Es una pasada, ya lo hemos hablado. Siempre hablamos de la responsabilidad que tenemos en El Sardinero, pero también fuera. Si miramos el resto de campos es difícil ver algo igual", resaltó. Cerca de 1.000 racinguistas volverán a pintar de verde y blanco el estadio castellano y las calles de la popular ciudad como ya hicieron el pasado año.

Para sus jugadores tuvo buenas palabras. No desveló nada de lo que planea, si acaso que a Prats lo ve "bien y muy adaptado". Se hizo un poco el loco al ser preguntado por la alineación. "Me gusta ser justo y por eso esperaré hasta mañana (por hoy) para ver cómo están todos". Fue una forma de decir que cuenta con todos, aunque para esta batalla ya tiene los nombres elegidos.

"Mejor que lo que había"

Con el mercado de fichajes cerrado es hora de hacer balance. Viadero no se escondió y lanzó un mensaje claro y contundente. "La plantilla es mejor que la que empezó". Con las salidas voluntarias, alguna marcha forzada y otra pactada y los cinco fichajes, el equipo es "corto, pero equilibrado". En la sala de prensa de La Albericia se buscaba ayer que confirmara que la plantilla del Racing es la mejor de la categoría. No fue así. "Hay equipos que han hecho grandes esfuerzos por reforzarse, no queremos ser presuntuosos, pero...". Una de las mejores.Ahí se quedó. "Hay una mezcla perfecta de jugadores experimentados con otros en una edad crucial para triunfar y con espacio para que los chavales, que ya han jugado alguno más de 800 minutos, tengan su protagonismo".

No descartó la llegada de alguien más. "Hay que ver qué pasa con César, pero tenemos una ficha por delante". La sensación que desprendió ayer el míster fue de expectación y ansia por tener cuanto antes a disposición a todos sus mimbres. "Necesitamos a Jagoba, Prats, Carlos... Que se adapten a la idea de equipo con normalidad. Necesitamos armarnos". A Óscar, por otro lado, le queda poco más de una semana.El día 16 pasará consulta con el doctor Cruz y es probable que se sume al grupo. Otro más para el tramo más decisivo del año.