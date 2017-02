«Tú lo has dicho. Me has ahorrado el resumen del partido», respondió Ángel Viadero al primer periodista que en su pregunta, la que inauguró la rueda de prensa de después del partido de ayer, le insinuó que el Racing había durado veinte minutos y que luego fue una caricatura. «Eso es», inisistió el entrenador. «Hoy (por ayer) lo mejor de todo ha sido la victoria». Esta última frase se repite una y otra vez; los verdiblancos con el de ayer llevan nueve partidos ganando por la mínima, con un solitario gol y en muchos de ellos sufriendo.

Viadero quiso, con poco éxito, explicar lo sucedido. «Hay dos noticias; la primera, que el equipo tiene recursos no sólo para contraatacar sino para atacar como demostró en los primeros veinte minutos.La segunda, que se nos ha ido de las manos y nos hemos metido por deméritos nuestros en un problema». La segunda parte, su equipo fue una caricatura y con un Lealtad ordenado, pero sin mordiente, fue suficiente para neutralizar la puesta en escena atrevida verdiblanca. Lo del Racing llueve sobre mojado, eso es lo verdaderamente preocupante. «Va a ser muy difícil lo que queda de Liga», aventuró Viadero, con un tono de resignación. Que nadie piense en en el play off, antes queda mucho por hacer. «Hemos vuelto a versiones muy malas de nosotros mismos, ¿la razón? No la sé». No se le puede ‘culpar’ al Lealtad de restar el potencial del Racing, porque el equipo asturiano no cometió errores, pero tampoco hizo un gran partido. «Si jugamos como hoy podemos perder puntos en campos donde no deberíamos perderlos.Eso preocupa, porque realmente ahí es donde te la juegas», insistió el míster.

No se escondió y enumeró muchos de los errores que el Racing cometió; como que «fue excesivamente largo y carente de chispa e iniciativa». Tampoco surtió mucho efecto su intento de sorprender y de darle más mordiente al equipo con la entrada de Aquino en la banda izquierda y Prats y Álvarez como delanteros. «La idea era la de que Aquino tuviera más libertad para jugar por dentro y darle la banda a Julen». Viadero reconoció que sólo funcionó al principio y luego «se nos fue de las manos». El guión de Aquino sirvió también para Santi Jara.«Queríamos que ambos tuvieran libertad y que Córcoles y Julen pudieran incorporarse, no sólo queríamos que hicieran lo que les mandamos sino que también que tuvieran su iniciativa...», añadió. Santi Jara cumplió con el guión, pero también la faltó eficacia.

De Héber Pena no quiso hablar mucho. El gallego salió y «tuvo un golpe que le impidió rendir más». De su rendimiento señaló que «estuvo en la línea del equipo.No ayudó al colectivo, pero tampoco lo empeoró».

«Equipo revelación»

Por su parte, del Lealtad, Viadero apuntó que «es el verdadero equipo revelación del grupo». minutos antes de la comparecencia del cántabro, Roberto Aguirre, su colega en el banquillo asturiano, lamentó «la oportunidad fallida de ganar al Racing». No le sorprendió a Viadero el juego de su rival. «Es un conjunto que no se apura cuando no tiene la pelota y que tiene capacidad en el juego ofensivo.Además, si uno mira la plantilla se da cuenta de que hay muchos jugadores que están de vuelta a casa después de haber jugado en categorías superiores».