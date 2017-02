"Si se duda de un equipo con 54 puntos y tres derrotas..."

Samuel Llorca no podrá jugar ante el Valladolid B.El defensa central vio su quinta tarjeta amarilla el pasado domingo ante el Lealtad y tendrá que ir a Pucela de visita. El alicantino fue el autor del gol de la victoria ante el conjunto asturiano gracias a un acrobático remate que acabó con la pelota botando en la línea de gol tras golpear en el larguero.Un gol de esos que generan polémica. "Significó mucho porque nos dio tres puntos", reconocía el futbolista. Para Llorca, resulta "increíble" que se dude de un equipo que con 54 puntos sería líder en cualquier grupo de la Segunda B y que, además, es el que menos goles encaja del fútbol nacional. Ahí es nada. Sin embargo, y pese a que su teoría es totalmente válida, el sentir no deja de ser ese. "Puede que necesitemos ganar 5-0; el otro día podíamos haberlo hecho en la primera parte, pero es cierto que nos cuesta marcar". Llorca pide calma, confianza y paciencia.

–Este año puede decirse que le sale casi todo bien, hasta marca goles...

–No puedo más que estar contento, sobre todo porque el gol supuso la victoria.Nos jugábamos mucho y necesitábamos ganar en casa y lo conseguimos.

–Fue un gol de esos que generan polémica, con bote dentro o fuera de la raya de gol, ¿la vio usted dentro?

–A mi no me dio tiempo, la verdad.Nadie protestó, había mucha gente delante y yo salí corriendo en cuanto vi que el asistente y el árbitro daban gol. Yo tuve la sensación de que sí había entrado, pero no la vi.

–Un remate acrobático...

–Tengo bastante elasticidad y conseguí pegarle a la pelota en el lugar más alto. Tuvimos un poco de suerte.

–¿Por qué le cuesta tanto al Racing ganar los partidos?

–No es fácil ganar a nadie. Claro que nos gustaría ganar más fácil, pero no podemos.A mí me da la sensación de que somos mejores que nuestros rivales, pero no lo plasmamos en el resultado.Al final ganamos pero siempre sin margen. Creo que será cuestión de tiempo y tarde o temprano cambiará.

–Algún día puede que cambie la dinámica y se termine perdiendo, ¿alguna vez ha ganado usted tantos partidos por la mínima en una temporada?

–Sí. Cuando jugué en el Hércules también nos pasó algo parecido.En las diez primeras jornadas ganamos ocho partidos y empatamos dos y todos fueron por 1-0 o 0-1.Así jugamos toda la Liga, pero luego caímos en el play off.

–¿Por qué cree que se duda del Racing pese a los números que lleva?

–Me parece increíble que se dude de un equipo que lleva 54 puntos, que sólo ha perdido tres partidos, que es el equipo menos goleado...

–Ante el Lealtad jugaron todos los delanteros y la misma historia.Cuesta un mundo hacer gol.

–Creo que nos hace falta ganar un día por 5 a 0;el pasado domingo pudimos hacerlo en la primera parte, pero no los marcamos y al final sufrimos.

–Y por si fuera poco, la Cultural Leonesa pierde.

–Creo que la Cultural no va a hacer una segunda vuelta igual que la primera. Tenemos que pelear por ser primeros, pero la clave es el play off. El partido ante ellos tan solo podría decidir el título, pero puede que luego subas como segundo y que el primero no lo haga. Lo importante es más tarde, en el play off, estar fuerte y no cometer fallos.