La escasa venta de entradas invita por ahora al Valladolid a jugar el domingo en el anexo a Zorrilla

La decisión del campo en el que se jugará el próximo domingo (16.00 horas) el partido entre el Valladolid B y el Racing se tomará hoy. La entidad castellana ha esperado a ver cómo evolucionaba la venta de entradas entre los aficionados racinguistas durante la semana para no precipitarse como la pasada temporada. Por ello, y ante la poca respuesta –no se han vendido más de cien a día de hoy– todo indica que los locales prefieran no abrir el José Zorrilla y mantener la jornada en el campo anexo al estadio pucelano, escenario de todos los partidos del filial. Sin duda el primer perjudicado es el propio Racing, que tendrá que jugar sobre una superficie de hierba artificial y no en un terreno de juego muy similar al de los Campos de Sport, circunstancia que va en contra de sus intereses. No es menos cierto que la entidad castellana ha introducido mejoras en dicho campo y que la calidad de la hierba artificial en la que –a buen seguro– se disputará la jornada no es la misma que el año pasado. Se trata de un césped mucho más evolucionado, pero en cualquier caso supone un contratiempo en materia deportiva.

En cuanto al aspecto social, el desplazamiento que se prevé de la afición racinguista tiene pinta de ser el habitual. El anexo tiene capacidad para alrededor de 700 espectadores, por lo que de haberse superado holgadamente esa cifra –el club mandó 1.500 entradas a Santander– no habría inconveniente para que se hubiesen abierto las puestas del José Zorrilla. El proceder del Valladolid, con la espera hasta hoy, responde a la experiencia que tuvo la pasada campaña.Los pucelanos manejaron un informe sobre la cantidad de aficionados verdiblancos que se habían desplazado a los partidos de su equipo (Logroño, Gijón, Burgos...) y apostaron por jugar en el primer campo de la entidad.Finalmente acudieron algo más de 500 racinguistas y al club vallisoletano no le dejó satisfecho la recaudación para los esfuerzos y gastos que supuso su decisión. Por eso ha preferido esperar hasta el final para decantarse por un escenario u otro.