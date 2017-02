«Ojalá esté disponible para jugar, pero mejor ir día a día»

Jagoba se come las uñas. El futbolista vasco, serio y sobrio, no escondió ayer su deseo de «debutar de una vez». Al acabar su primer entrenamiento con el grupo después de más de tres semanas lesionado, sus palabras fueron más que claras. «No tengo molestia, sólo ha sido un entrenamiento, pero me siento bien y con muchas ganas». El guipuzcoano se quedó con la miel en los labios en dos ocasiones, por eso no deja de ser más que precavido. «Ojalá esté disponible para el domingo, pero lo mejor es ir día a día», añadió.

Por más que se le insistió, no quiso ser más tajante. Probablemente sus dos intentos fallidos nada más cerrar su fichaje en el mes de enero por el Racing le han apaciguado los ánimos. Su aductor sufrió una rotura de fibras, después de haberle dado un susto previo, y el resultado fue que lleva prácticamente seis semanas entrenando con el equipo sin poder jugar los domingos. «Ha sido duro, porque además llevaba mucho tiempo sin jugar un partido oficial y fue un contratiempo». Lo fue para él y lo fue para el cuerpo técnico, que tuvo que reinventarse nuevamente cuando ya preparaba su estreno. «Eso ya pasó y en nada estaremos a tope», señaló Jagoba en un mensaje esperanzador. Lo cierto es que ayer volvió a entrar en los ensayos de Ángel Viadero. Probó en el pivote junto a Sergio Ruiz en una de las pruebas que el entrenador trabajó; en el equipo contrario, Álvaro Peña y Javi Cobo formaron el centro del campo. El técnico ensayó con las dos parejas, pero no desveló cuál de ellas será la que juegue en Valladolid.

Hoy es más que probable que toque una buena dosis de trabajo táctico, aprovechando que el equipo se traslada al campo de hierba artificial del Complejo de La Albericia; si el guipuzcoano está al 100% jugará, si existe alguna duda de su estado verá empezar el partido desde el banquillo. El propio Jagoba se refirió a la superficie del próximo domingo. «Ellos (el Valladolid B) están más acostumbrados a jugar allí, pero nosotros debemos mentalizarnos de que se juega y punto. No lamentarse». También quiso restarle importancia a ese mar de dudas que supuestamente suscita este Racing. «Creo que no jugamos mal. Tenemos nuestro estilo. En general no nos crean mucho peligro, defensivamente estamos bien... Lo que hay que hacer es corregir los errores».

El vasco no se ha caracterizado por ser un consumado goleador, más bien todo lo contrario, por eso precisamente es consciente de que mantener esa tendencia de los últimos fichajes en marcar el día de su debut, se antoja complicado. «¿Marcar? Eso es secundario, con ganar me conformo». Y el equipo también.

La otra de las pruebas que ayer hizo albergar un cambio en la alineación fue la presencia de Aquino en la delantera, junto a Prats. Santi Jara, Óscar y Héber Pena probaron en las bandas y el damnificado, según los ensayos, fue el delantero Carlos Álvarez.