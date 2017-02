"No me preocupa el campo"

Ángel Viadero ha indicado que el próximo encuentro ante el Valladolid B es un partido "muy importante" porque aunque quede "un mundo por delante" para terminar la liga ya están "en el tramo final". "Somos conscientes de la dificultad del partido, ante un filial que está haciendo un año muy bueno en un campo con unas condiciones diferentes", ha manifestado el técnico verdiblanco, que ha ofrecido la rueda de prensa previa al encuentro.

Viadero ha matizado que "no le preocupa el campo", de hierba artificial, sino el "conjunto total del enfrentamiento" y ha afirmado que "nunca ponen peros" a los campos y "no puede servir como disculpa". "Me preocupa que es un buen equipo, en la primera vuelta nos creó problemas, con jugadores que alterna con el primer equipo, chicos jóvenes con mucha calidad y recursos individuales y es un equipo que compite francamente bien, y tiene muy buenos números como local", ha explicado.

El entrenador del Racing no podrá contar con Samuel Llorca, por sanción, pero es probable que pueda debutar con el equipo Jagoba Beobide, que parece haber superado sus molestias así como las pruebas radiológicas a las que se ha sometido. "Jagoba está bien y tiene muy buenas sensaciones", ha afirmado Viadero pero ha matizado que no correrán ningún riesgo con el futbolista.

Preguntado por la posibilidad de alcanzar a la Cultural Leonesa, pese a que en teoría los leoneses tienen un enfrentamiento más asequible que los cántabros esta jornada, Viadero ha reiterado que tienen que centrarse en ellos, pero ha señalado que "a estas alturas de la película todos los partidos son complejos" y ha recordado que al Racing le han "quitado puntos" equipos de la parte baja de la tabla.

Por último, el técnico verdiblanco ha asegurado que son "muy conscientes" de los esfuerzos de la afición del Racing por acompañarles fuera de El Sardinero y que no se cansará de agradecer "lo que hacen y su capacidad de entrega y sacrificio".