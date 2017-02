Beobide, listo para el debut

Parece que esta vez sí, Ángel Viadero podrá contar con el único de los fichajes invernales del Racing que aún no ha podido debutar. Tras una semana de entrenamientos en la que la evolución de Jagoba Beobide ha sido positiva, la ecografía a la que fue sometido ayer el futbolista vasco ha confirmado que se encuentra totalmente recuperado de los problemas musculares que le han tenido al margen de sus compañeros durante las últimas semanas. Hoy volverá a entrenar con el grupo y, si no hay ningún contratiempo, entrará en la convocatoria para viajar mañana a Valladolid.

«Lo mejor es que tiene muy buenas sensaciones. Ayer –por el jueves– entrenó a un ritmo mejor de lo esperado, en cuanto a tiempo también, porque él fue adaptando muy bien el entrenamiento. Estamos muy contentos en ese sentido», comentó Ángel Viadero ayer en rueda de prensa, antes de conocer el resultado de la prueba radiológica.

Todo apunta a que entrará en la convocatoria, aunque no será titular mañana

De todas formas, todo apunta a que el ‘gudari’ tendrá que esperar aún para entrar en el once inicial. Los reiterados problemas musculares y la inactividad con la que llegó a Santander, con muchos meses sin disputar un encuentro, llevan a pensar que tendrá que empezar a coger el ritmo de competición saliendo desde el banquillo. Por todo ello, salvo sorpresa, frente al Valladolid B el doble pivote verdiblanco estará formado por Álvaro Peña y Sergio Ruiz. «Trato de poner lo mejor en cada momento. Sí trabajamos con vistas a largo plazo, pero creo que la máxima expresión la vamos a tener cada domingo. Vamos a poner a los mejores, haciendo valoraciones añadidas. En el caso de Jagoba hay que valorar el riesgo que podemos asumir para meterle de inicio. Queremos ver también el entrenamiento de mañana –por hoy–. Él está bien, es un hombre muy experto y competitivo. Tiene ganas de ayudar al equipo. No hemos llegado a hablar, pero si tuviera que apostar, apostaría a que le digo ‘al campo’ y él no dudaría un segundo», explicó el entrenador racinguista.

La recuperación de Beobide multiplica las alternativas de Ángel Viadero en el centro del campo, porque desde que Borja Granero cayó lesionado, el Racing perdió la figura del pivote defensivo. Una labor que han tenido que acometer futbolistas con mayor capacidad técnica y corte más de ataque como Álvaro Peña, Javi Cobo o Sergio Ruiz. Una vez que el ex del Alavés se encuentre a tope, la repartición de tareas en el doble pivote podrá ser mucho más clara.

Aunque Beobide tiene unas características bastante diferentes a las de Granero. Se trata de un futbolista con mayor capacidad de contención y que guarda más su posición para ayudar a la dupla de centrales. Su estilo pasa por robar y ceder la pelota al compañero más cercano. Sin complicaciones. Por su parte, el valenciano tiene un mayor potencial en el juego aéreo gracias a su altura, más llegada al área rival y desplazamiento largo de la pelota.

De todas formas, habrá que esperar aún para comprobar el verdadero nivel del reciente fichaje verdiblanco, ya que sus últimos minutos en competición –apenas ocho– datan del 22 de mayo. Fue en Segunda División, en un Alavés-Ponferradina. Son prácticamente nueve meses en los que ha entrenado sin descanso, pero en los que no ha disputado ningún partido oficial. Y ya pasa el año desde que jugó por última vez los noventa minutos de un encuentro. Concretamente, ese último choque completo data del 23 de enero de 2016, en un Alavés-Huesca. En total, disputó 550 minutos en esa campaña 2015-16, aunque al centrocampista vasco le avala su dilatada experiencia tanto en Segunda como en Segunda División B.