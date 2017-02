La sequía goleadora de Dani Aquino

En el tiempo de descuento del partido frente al Valladolid B del pasado domingo, Dani Aquino pudo cambiar su suerte. Ganó la espalda a su marcador, encaró la portería local y disparó. El trayecto raso del balón desde la bota del murciano hasta su destino final fue agónico. Demasiado cruzado. Las esperanzas de una victoria quizá inmerecida pero de todas formas importante se fueron por la línea de fondo. Y la sequía del ‘Torito’ de cara a gol sumó un partido más en su casillero. Frustración. Son nueve los encuentros consecutivos –ocho de Liga y uno de Copa– que acumula el máximo realizador racinguista sin ver puerta. Y eso el equipo lo nota.

"Les estoy dando ventaja a mis compañeros para ver si me alcanzan", bromeaba la pasada semana Aquino en rueda de prensa. El delantero verdiblanco le quita importancia a la situación. Aunque, sobre el terreno de juego, es evidente que no pasa por su mejor momento. No lo esconde. Como también es evidente que su actitud y entrega son intachables, tanto en los entrenamientos como en los partidos, pero ahora mismo eso no está siendo suficiente.

Dani Aquino no marca desde el 4 de diciembre, cuando anotó en los Campos de Sport de El Sardinero el gol del triunfo frente al Guijuelo. En el minuto 84, para desatascar un partido que olía peligrosamente a empate. Tres puntos más de los que ha amarrado con sus goles el atacante murciano para su equipo. Vital.

problemas físicos El murciano no entrenó ayer por una sobrecarga Dani Aquino no entrenó ayer con el resto de sus compañeros en las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia, debido a una sobrecarga. Fue tratado de sus problemas físicos por los fisioterapeutas del club. Se trata de una dolencia sin importancia, que en esta ocasión requirió de reposo, pero el miércoles volverá a estar de vuelta al trabajo y el domingo podrá disputar sin problemas el choque frente a Osasuna B, dispuesto a terminar con su mala racha goleadora.

En Mutilva no vio puerta (1-1); se perdió el choque frente al Izarra por sanción (2-1); frente al Palencia (0-1) y el Celta B, de nuevo a cero (0-1); lo mismo que contra el Pontevedra (0-1), Racing de Ferrol (1-1), Burgos (0-1), Lealtad (1-0) y el pasado domingo frente al Valladolid B (1-1), donde sus compañeros tuvieron que coger la responsabilidad del gol. Y en medio, el partido de vuelta de la Copa del Rey frente al Athletic de Bilbao, que terminó con victoria rojiblanca por 3-0 en San Mamés.

El caso es que el Racing, durante esta sequía del Torito en el campeonato liguero, sólo ha perdido un encuentro, el del Celta B. Esa es la botella medio llena. Pero también es cierto que le cuesta ganar un mundo, aunque eso no es algo nuevo. En los diez partidos últimos, en los que no ha se ha celebrado un gol de Aquino –los nueve que ha disputado y el que se perdió por sanción– el equipo cántabro ha cosechado cinco victorias, tres empates y la ya citada derrota. 18 puntos de 30 posibles. Insuficientes para echar mano a la Cultural Leonesa en la lucha por el liderato.

El problema del gol en el Racing está tan arraigado –con 31 tantos en 26 jornadas es ya el séptimo equipo menos anotador, empatado con Guijuelo y Coruxo– que Dani Aquino sigue siendo el máximo realizador verdiblanco con una diferencia abismal. Se ha quedado atascado en los doce goles y el siguiente en la tabla de artilleros racinguistas es el lesionado desde hace varios meses César Díaz, con tres dianas.

Por circunstancias o casi por obligación, para subsanar la sequía goleadora del murciano, la autoría de los tantos se ha repartido en el Racing. En este tiempo han visto puerta Alberto Gómez, Álvaro Peña en dos ocasiones, Sergio Ruiz, Santi Jara, Carlos Álvarez, Abdón Prats, Samuel Llorca e Israel Puerto. De todos los colores. Precisamente, el Racing ha incorporado a Carlos Álvarez y Abdón Prats en el mercado invernal para compartir responsabilidad en el área rival con Aquino. Para echarle una mano. El asturiano y el balear han anotado un tanto cada uno, aunque se espera que su aportación a final de temporada sea mucho mayor. El equipo cántabro lo necesita para poder aspirar al ascenso a Segunda División.

La mayoría de los comentarios de la afición verdiblanca desplazada hasta Valladolid el pasado domingo iban por el mismo camino. El estado de forma del delantero murciano preocupa. La grada echa de menos su mejor versión, la que le convirtió, sin ambages, en el ídolo de la parroquia verdiblanca. Un cariño que se ganó, no sólo a base de goles, sino de entrega y por su carácter extrovertido fuera del terreno de juego.

Que los delanteros viven de rachas es algo tan viejo como el fútbol. Muchos se acuerdan de Dioni, que esta temporada, con el Fuenlabrada del grupo II de Segunda División B, acumula 16 goles en 26 partidos y es el máximo artillero de la competición. Pero no hay que olvidar que el malagueño, el pasado curso, se quedó bloqueado en los trece goles, después de un gran final de 2015 y una brutal sequía en el momento decisivo de la temporada, cuando más necesaria era su aportación. Infalible no hay nadie.

Continuidad

En el aspecto profesional, el murciano puede estar tranquilo, después de que renovase automáticamente su contrato hasta junio de 2018. Por eso, en lo futbolístico, ya sólo tiene que pensar en volver a su mejor versión. Su futuro, al menos como verdiblanco, lo tiene totalmente asegurado. Y el racinguismo está más que encantado con su continuidad.

Contra la ansiedad que viven los arietes cuando los goles no llegan, la mejor de las medicinas es marcar. Volver a celebrar. El domingo, en Valladolid, con el pelo teñido de rubio, Dani Aquino intentó cambiar su imagen y su suerte. Lo primero lo logró. Lo segundo, tendrá que esperar. El domingo, frente a Osasuna B, el Torito tendrá una nueva oportunidad. "Toca recuperar las buenas sensaciones. De esta semana no pasa. ¡Vuelve a ser mi momento! Por mí, por vosotros y por nosotros", dijo ayer en sus redes sociales. La promesa está hecha.