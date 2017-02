Caras nuevas, mismo rostro

El Racing acometió este pasado mercado invernal una renovación casi integral. Seis futbolistas hicieron la maleta y abandonaron los Campos de Sport de El Sardinero: Coulibaly, Camus, Laro, Bontempo, Caye Quintana y Kamal. Y otros cinco llegaron para renovar ilusiones y refrescar la plantilla: Israel Puerto, Santi Jara, Carlos Álvarez, Abdón Prats y Jagoba Beobide. Caras nuevas. Casi un mes después del cierre de la ventana de compra-venta del mes de enero, el repóker de flamantes futbolistas verdiblancos, en mayor o menor medida, ha ido aportando cosas nuevas y mostrando lo que se puede esperar de ellos. Sin embargo, el equipo, con piezas recién adquiridas, no ha conseguido aún recuperar las buenas sensaciones que tuvo durante el inicio del campeonato.

Del vestuario salieron jugadores que vivían prácticamente en un segundo plano para Ángel Viadero y llegaron otros que, a priori, subían el nivel de la plantilla, especialmente en aquellas parcelas que habían mostrado una mayor debilidad: el centro de la defensa, la medular y la delantera. Pero, con los nuevos engranajes, el Racing todavía no ha conseguido ser ese equipo solvente y dominador que fue y sigue abonado al sufrimiento. Al ‘unocerismo’ que, a veces, por eso de caminar en el alambre, termina con disgusto. Del perfecto encaje de todos ellos de ahora en adelante dependerán gran parte de las opciones verdiblancas de lograr el objetivo del ascenso a Segunda División.

Israel Puerto

Lejos aún de las expectativas creadas por su currículum

El central sevillano fue el primero en aterrizar. De hecho, al llegar libre, pudo convertirse en jugador racinguista de pleno derecho antes de la apertura del mercado. Disputó sus primeros minutos con la camiseta verdiblanca el 27 de noviembre ante el Caudal y, tras participar media hora en el partido de ida de la Copa frente al Athletic, se estrenó como titular en casa contra el Guijuelo. En total, ha jugado ocho partidos de Liga y uno de Copa. 553 minutos. De momento, su rendimiento no ha cumplido con las expectativas generadas por su trayectoria. Fue internacional en categorías inferiores, debutó en Primera División con el Sevilla y jugó en Europa League, antes de adquirir una importante experiencia en Segunda con el Lugo. Él mismo confía en que a no mucho tardar adquirirá su mejor nivel. Lo cierto es que siempre ha jugado en su perfil malo, el izquierdo, al lado de Samuel Llorca. Por eso, el pasado domingo, con el alicantino sancionado, pudo actuar en su puesto y se reivindicó con el gol racinguista en tierras pucelanas, aunque no despejó del todo las dudas en tareas defensivas.

Cuatro de los cinco nuevos verdiblancos han marcado algún gol desde su llegada

Santi Jara

El más brillante, con un añadido en el balón parado

Sin ninguna duda, el fichaje invernal de esta temporada que más rendimiento está dando. Desde que debutó, allá por el 8 de enero, en Palencia, todos los goles racinguistas, seis, han partido de sus botas. Allí, en La Balastera, marcó en su debut y posteriormente ha iniciado las jugadas para que sus compañeros anotasen. Su golpeo a balón parado le ha ofrecido al Racing una nueva alternativa que Ángel Viadero está empeñado en aprovechar. Desde su llegada, procedente del Saburtalo georgiano, se ha convertido en titular indiscutible en el extremo derecho. Además de por sus centros, ha destacado por su gran capacidad técnica, que le ha convertido en algunos de los últimos compromisos cántabros en uno de los mejores futbolistas sobre el terreno de juego. Ha disputado los siete partidos desde su llegada y en ellos todos los minutos: 630.

Carlos Álvarez

Oportunismo relegado a un papel secundario

Lo suyo fue la definición perfecta de la expresión ‘llegar y besar el santo’. Apareció un viernes, casi por sorpresa, en Santander, entrenó el sábado y se subió al autobús camino de Pontevedra. En Pasarón, prácticamente el primer balón que tocó lo alojó en el fondo de las mallas. Ahí demostró el oportunismo que le caracteriza. La siguiente semana fue titular contra el Racing de Ferrol, aunque fue sustituido. El fichaje posterior de Abdón Prats le ha relegado a un papel secundario, de revulsivo. Suma 152 minutos disputados –jugó 266 antes con el Fuenlabrada–.

Abdón Prats

Buenas sensaciones que deben seguir creciendo

Se hizo de rogar, pero se convirtió en jugador racinguista. El club lo incorporó para acompañar a Dani Aquino en ataque y repartir la responsabilidad del gol. Aunque, su presencia ha coincidido también con el mal momento del máximo goleador del equipo montañés. Las sensaciones dejadas por el ariete balear, hasta el momento, han sido positivas. Ha mostrado hechuras de buen delantero, con capacidad de remate, brega y juego de espaldas hacia la portería. Las escasas llegadas del equipo no le han ayudado, ni a él ni a Carlos Álvarez ni al propio Aquino. Debutó contra el Racing de Ferrol, en un partido en el que jugó 31 minutos. Y siete días después, en Burgos, se estrenó como titular y también como goleador. Remató de cabeza un centro de Santi Jara para darle la victoria a los cántabros. Ya tiene 295 minutos en su haber y parece que su puesto en el once titular está prácticamente asegurado, salvo sanción o lesión.

Jagoba Beobide

Recién estrenado, puede ser una pieza clave

El Racing aún sigue padeciendo las bajas de larga duración de César Díaz y Borja Granero. Sus ausencias cambiaron el estilo de juego racinguista y el equipo perdió su capacidad para asfixiar al rival en su campo. Precisamente, para cubrir el hueco del valenciano llegó Jagoba Beobide, un centrocampista defensivo con una dilatada experiencia en Segunda División. El problema han sido sus cerca de nueve meses sin competir. Eso y una inoportuna lesión en el aductor de la que recayó han retrasado su debut. Jugó sus primeros minutos el pasado domingo en Valladolid. Su entrada sirvió para reforzar el centro del campo y dejó buenas sensaciones de lo que puede llegar a ser, aunque quedó patente su falta de ritmo. Por ejemplo, en la jugada del gol del Valladolid B, en la que quizá pudo hacer algo más. De su puesta a punto dependerán gran parte de las posibilidades del Racing de recuperar la personalidad perdida. El próximo domingo, frente a Osasuna B, podría ser titular.