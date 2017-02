"Hay que ganar y convencer, nada más"

El Racing ya vela armas. Ángel Viadero, entrenador del Racing, asegura en su tradicional rueda de prensa de los viernes que “el equipo ha entrenado mejor que nunca y está en condiciones de ganar”. El técnico admite que le gustaría vencer “cómodo” , pero no se esconde y afirma que lo importante “es ganar y seguir sumando”. Respeta al rival, el Osasuna B. “Los filiales siempre nos han dado problemas. Esa juventud de los chavales les hace impredecibles y juegan a un ritmo que a veces no no se ha ido bien”. De Jagoba admitió que “está perfecto”.

Viadero dará la lista de convocados mañana, en el último entrenamiento antes del partido.