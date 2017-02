Jagoba y Álvaro Peña, la nueva 'sala de máquinas'

Jagoba y Álvaro Peña, en el centro del campo, y Gándara, en el lateral derecho. De todo lo que entrenó el Racing, que fue mucho y variado, lo más importante es que el equipo estrenará una ‘sala de máquinas’ y que el chaval será el sustituto del lesionado David Córcoles. Es probable que ambas decisiones –a falta de confirmarse– pudieran intuirse, pero con los ensayos de ayer sobre el césped de El Sardinero quedaron, prácticamente, confirmadas.

Quizás la duda sea asegurarse de que Jagoba no vuelve a tener molestias en lo que queda hasta el partido del domingo. Viadero probó ayer al dúo vasco en el centro del campo. También los mezcló y durante un rato Sergio Ruiz se emparejó con Peña y Alberto con Jagoba, pero con la intención de tener preparados posibles planes alternativos. Viadero ha tenido que esperar más de un mes para tener a disposición el doble pivote que desea. Con la presencia de Jagoba podrá permitir más libertad a su paisano, algo que el propio futbolista demanda desde hace tiempo. El propio equipo puede salir beneficiado si se cumplen las expectativas, ya que Peña donde hace daño es más cerca de la portería rival.

El entrenamiento de ayer sirvió para certificar que Gándara tendrá otra oportunidad de sumar minutos y aprovechar las ausencias de los veteranos. El chaval, oficialmente central, volverá como ya hizo en cuatro ocasiones a adaptarse al lateral. Se le pudo ver a Viadero darle instrucciones;con él consigue un jugador que nunca pierde la posición, 100% concentrado y muy comprometido. No quedó claro quien acompañará a Llorca, que vuelve después de cumplir un partido de sanción, en el centro de la zaga. Puerto y Santamaría probaron sin que ninguno de ellos apuntase a titular más que el otro;ambos han hecho méritos en las últimas jornadas y será el entrenador el que tenga la solución. En ataque no quiso Viadero desvelar mucho. Durante una parte del partidillo se acompañaron Aquino y Prats en la delantera; a ratos los ayudó Carlos Álvarez. Los dos primeros parecen tener ventaja, lo mismo que Santi Jara en el puesto de extremo derecho. Héber Pena y Óscar fueron los otros futbolistas que ocuparon las bandas. En el ensayo alternaron las posiciones todos y probaron por su banda natural y pierna cambiada. El Racing vuelve a enfrentarse a su propios demonios. «No sé qué nos pasa en El Sardinero, pero es obvio que un equipo como nosotros no puede perder tantos puntos en su casa. Esperamos mejorar nuestra versión de aquí hasta el final», aseguró el portero Iván Crespo.