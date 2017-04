Jagoba y Peña están listos; Granero esperará una semana más

Sin bajas que lamentar. Ese podría ser el resumen de una semana accidentada para un Racing que contará mañana con todos sus efectivos –a excepción de César Díaz que aún no tiene ficha federativa– hoy para configurar la lista de convocados. Ayer se le dio luz verde, si es que aún quedaban dudas, a Jagoba, Álvaro Peña y a Héber Pena y hoy, casi con toda seguridad, a JaviCobo. Los dos primeros volverán a compartir el centro del campo después de que la lesión del primero de ellos deshiciera el pasado domingo la pareja de pivotes. El uno se encuentra recuperado de sus molestias musculares y el otro descansado;la acumulación de minutos está privando de su mejor versión a un Álvaro Peña sobre el que gira buena parte del juego ofensivo del equipo.

Hoy revisarán los médicos la rodilla de Javi Cobo, pero no preocupa su concurso

Con los dos en liza, Viadero vuelve a tener esa combinación de trabajo y creatividad que siempre buscó. Su forma de pensar cobra sentido cuando el centro del campo trabaja y crea a partes iguales. Les pide protagonismo y durante esta semana se le ha visto al técnico cántabro con muchas ganas de hacérselo ver a ambos. No han sido pocas las veces que ha parado el ritmo del entrenamiento para corregir y colocar a sus jugadores.

La otra buena noticia es que Héber Pena también ocupará la banda izquierda.A Pau Miguélez le tocará estar en guardia porque de producirse cualquier contratiempo será el encargado de suplir al gallego.Pena sufre una fascitis plantar en su pie derecho desde hace semanas; juega con dolor y ya se ha hecho a ello y por eso el cuerpo técnico de vez en cuando lo dosifica.Es el caso de esta semana en la que el extremo zurdo ha descansado por precaución para no cargar la zona. Por otro lado, al que aún habrá que esperar para verle en escena es a Borja Granero. El valenciano está bien, disponible, pero lo más sensato es que aguarde una semana más. Tiene el alta médica y podría jugar si lo desease el míster, pero no es necesario y sería absurdo asumir riesgos después de seis meses de recuperación. La intención del club es que Granero pueda sumar minutos antes de llegar al play off, pero es obvio que no a costa de todo.

En la defensa y en la delantera no habrá sorpresas;Julen, Llorca, Santamaría y Córcoles repetirán en una zaga que en las últimas jornadas se ha mostrado absolutamente solvente. Un solo gol en cinco partidos es suficiente aval para no ser cuestionada, así como la presencia de Prats y Aquino. Finalmente, el pasado jueves ensayó en su sitio, la banda derecha, así como practicó su punto fuerte, las jugadas de estrategia, Santi Jara, uno de los futbolistas que se consideran diferentes en esta plantilla y al que se le echó de menos en los últimos partidos.En León no estuvo y en Coruxo, apenas apareció.