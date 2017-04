Competición sanciona a Viadero con tres partidos

El Comité de Competición sancionó este martes con tres partidos a Ángel Viadero, dos por la expulsión sufrida el pasado domingo en El Sardinero durante el partido que enfrentó al Racing y al Borio, y uno más por reincidente. El árbitro del encuentro, el colegiado Iñaki Saez de Adana, redactó el acta de la siguiente manera: "En el minuto 89, el técnico Viadero Odriozola, Angel Eduardo, fue expulsado por el siguiente motivo: Por desde el área técnica protestar en repetidas ocasiones una de mis decisiones habiendo sido advertido con anterioridad». En el Racing se esperaban la sanción de dos partidos que es lo mínimo cuando se produce una expulsión de manera directa, como fue el caso, además del castigo por recincidente.

El club no recurrirá ante el Comite de Apelación, pese a que el pasado domingo el propio Viadero aseguró que no haberle dicho nada "ni mucho menos". La razón es que "no hay ningún vídeo ni nada con lo que poder demostrar que nuestro técnico no dijo nada inadecuado ni al asistente ni al árbitro", señalan fuentes del club verdiblanco.

El entrenador se dirigió al asistente –según palabras suyas– una vez que fue modificado el tiempo añadido. "Le dije al asistente que primero había dicho cuatro minutos y luego cinco. Nada más. El árbitro vino desde muy lejos. No entiendo. No le he dicho nada porque no tengo que darle un minuto de gloria a nadie", señaló.

El técnico no podrá sentarse en el banquillo racinguista las próximas tres jornadas; ante la Arandina, Caudal y Guijuelo. Será su segundo, Jose María Lana el que dirija al equipo desde la banda. Por otro lado, el Comité también sancionó con un partido a Mikel Santamaría por acumulación de tarjetas amarillas.