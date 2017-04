Quedan doce billetes por repartir para la fase de ascenso a Segunda

Hace semanas que Racing, Celta B y Cultural Leonesa piensan únicamente en alcanzar el título del campeonato regular. Consiguieron jornadas atrás su clasificación matemática para el play off de ascenso a Segunda División y ahora les queda por dilucidar quién obtendrá las ventajas de quedar primero. Tres sillas y tres traseros que sentar. De los 16 billetes en disputa para participar en el tramo decisivo, además de los tres aventajados del grupo I, sólo el Barcelona B tiene asegurada su presencia en la fase final.

En la Liga que disputa el equipo cántabro ya sólo queda una plaza por dilucidar: la cuarta. El Pontevedra es el que más papeletas tiene, pero la irregularidad del conjunto dirigido por Luisito aún no le ha permitido hacerse matemáticamente en propiedad con el boleto. Los de Pasarón aventajan en cinco puntos a Valladolid B y Ponferradina, que tratarán de agotar sus opciones en estos últimos cuatro compromisos que restan para el término del campeonato regular.

El sprint final del grupo I uatro partidos. Cuatro finales. Es lo que les queda al Racing y a sus dos principales rivales en la lucha por el título. El equipo cántabro debe ganar y esperar a que el Celta B pinche. Los de Ángel Viadero tienen un calendario a priori asequible para hacer los deberes. Recibirán el domingo (17.00 horas) a un Caudal de Mieres que pierde enteros fuera de casa y que se está jugando la vida por la parte baja. Posteriormente el Racing viajará a Guijuelo, un campo de hierba artifial ante un rival que puede estar salvado para entonces. El Mutilvera también está en la lucha encarnizada por la salvación y pasará por Santander, antes de que los verdiblancos cierren la temporada en Izarra. Los navarros están virtualmente salvados. Parece complicado que el Celta B pueda pinchar. Recibe a un Boiro en graves problemas; visita a una Arandina con pie y medio en Tercera; jugará con el Caudal en Barreiro y la última jornada tendrá como contrario, a domicilio, al Guijuelo. Sobre el papel lo tiene peor la Cultural Leonesa. El equipo que ha sido líder durante gran parte del campeonato, tiene un calendario más difícil que sus dos rivales. Juega este domingo en El Plantío ante un Burgos que aún no ha sellado su permanencia. Recibe al Lealtad, ya salvado, y disputará su choque más complicado frente al quinto clasificado, lejos del Reino de León, el Valladolid B –si es que los pucelanos aún aspiran a meterse en el play off–. La última jornada les visitará el Osasuna B, presumiblemente, ya salvado antes de la celebración de esa jornada 38 que pondrá el broche a la Liga regular.

En el grupo II, la situación se encuentra bastante igualada. El Albacete (62 puntos) podría sellar su participación en el play off esta misma semana. Pero para ello tendría que vencer al segundo clasificado, el Toledo (56) y esperar a que pinche el quinto, el Real Unión. Los del Salto del Caballo empatan con el tercero, el Fuenlabrada (56) del exracinguista Dioni –máximo goleador del grupo con 22 goles– y el cuarto, el Leioa (56). A dos puntos, ya fuera de las plazas de honor, marcha el citado Real Unión (54). Más lejos, aunque aún con algunas opciones matemáticas de colarse están Rayo Majadahonda (51), Real Madrid-Castilla (49) y Real Sociedad B (49).

Albacete, La Hoya Lorca, Alcoyano y Cartagena pueden clasificarse este próximo fin de semana Equipos como el Recreativo, el Llagostera o el Barakaldo se han quedado fuera

El Barcelona B (72) sigue con su tiranía en el grupo III. Está clasificado para el play off y esta semana puede asegurar el título y el primer puesto, con los beneficios que eso conlleva de cara a la fase definitiva, si gana al penúltimo clasificado, que se juega la vida, el L’Hospitalet. A los culés les podría servir también un pinchazo de su principal perseguidor, el Alcoyano (62) para completar una temporada hasta ahora fantástica. La tercera plaza es para el Valencia-Mestalla (57) y el Badalona (56), cuyos técnicos se pasaron por los Campos de Sport de El Sardinero en el partido del Racing frente a la Ponferradina para recabar informes, es cuarto a estas alturas. La situación está apretada en la lucha por esos dos últimos puestos de honor, ya que en la quinta posición se encuentra el Villarreal B (55), con sólo un punto de desventaja respecto al Badalona y un escalón más abajo el Atlético Baleares (54), a dos pasos del éxito, tras una campaña de menos a más. El Hércules (50), séptimo, tiene pocas posibilidades de que le salgan las cuentas.

En el grupo IV está prácticamente por venderse todo el pescado en la parte alta de la clasificación. Los equipos murcianos dominan y se jugarán entre ellos el título liguero. La Hoya Lorca es líder, con 65 puntos. Sólo dos de ventaja sobre el Cartagena (63), donde milita el exracinguista José Artiles. Ambos pueden lograr el pasaporte para el play off de ascenso a Segunda División este mismo domingo. Los lorquinos, con capital chino, deberán superar a domicilio al Linares; mientras que el ‘Efesé’ visitará, en un duelo directo, al Villanovense, tercer clasificado con 57 puntos. Los mismos que el cuarto, el Mérida. Eso sí, los cartageneros necesitan, además de su victoria, que pinchen el quinto y el sexto clasificado, Melilla y Real Murcia, respectivamente, ambos con 55 puntos en su casillero. Por detrás y aún con opciones de meterse en la fase de ascenso se encuentra el Marbella dirigido por el exjugador racinguista Mehdi Nafti, que después de un inicio de campaña espectacular, pasa por una grave crisis de resultados que le ha llevado a caer hasta el séptimo puesto.

La hora de la verdad

A falta de cuatro jornadas para el término del campeonato, empiezan las hipótesis y las preferencias típicas de estas fechas. Temporada tras temporada. Los números de los tres primeros clasificados del grupo I no tienen parangón en las otras ligas. Ni siquiera en toda la historia de Segunda División B, ya que Celta B, Racing y Cultural Leonesa tienen muchas opciones de superar el récord de puntuación, instalado en un muro de 82 puntos donde se frenaron equipos míticos de la categoría.

Leioa, Badalona o Mérida, rivales del Racing a día de hoy Los futuros emparejamientos del play off se van clarificando, aunque todavía habrá muchos cambios en estas cuatro jornadas que quedan. El caso es que, si el campeonato terminase como está y el sorteo se celebrase a día de hoy, el Racing, como segundo clasificado, se vería obligado a disputar tres eliminatorias para poder ascender a Segunda División. En esa posición, en la primera ronda le caería en suerte un cuarto clasificado de alguno de los otros grupos que, a estas alturas, son Leioa (grupo I), Badalona (grupo III) o Mérida (grupo IV). El conjunto vasco, en el que milita el cántabro y exracinguista José Picón, es una de las grandes revelaciones de su campeonato. No entraba a priori entre los favoritos a colarse en el play off de ascenso, pero a estas alturas ya nadie duda de que cuenta con muchas opciones para batirse a partir de mayo con los mejores equipos de la categoría. Por su parte, el Badalona, que cuenta en sus filas con futbolistas con experiencia en superior categoría y también con el hermano de Mohamed Coulibaly, Aly, ha cuajado una gran temporada dentro del siempre temible grupo III. El último de los posibles rivales a día de hoy es el AD Mérida. Fundado en 2013 para sustituir al Mérida UD, subió tras eliminar al Laredo en el play off de ascenso a Segunda B y sigue con su meteórica subida.

Sobre el grupo I siempre pesa el rumor, una percepción generalizada ya convertida en tópico, de que se trata del campeonato más débil. Los resultados del pasado curso dieron la razón a dicha afirmación, ya que los cuatro conjuntos cayeron en la primera ronda del play off y el Racing, con una segunda oportunidad, no pasó de la siguiente eliminatoria. Los números de esta campaña tienen una doble lectura: o los tres de cabeza son muy buenos o el resto de sus rivales tienen un bajo nivel que permite las puntuaciones obtenidas. Pronto llegará la hora de la verdad, cuando los clasificados de unos y otros grupos se crucen y, al final, sólo el desenlace dictará sentencia y colocará a cada uno en su sitio.

Ausentes ilustres

La Segunda División B es una categoría cruda para cualquier equipo. En ocasiones, ni siquiera los grandes presupuestos o las pomposas historias aseguran pelear por los puestos altos de la clasificación. En el futuro play off de ascenso a Segunda habrá ausencias de clubes importantes que, en otras épocas, vivieron tiempos mucho mejores. Es el caso, por ejemplo, del decano del fútbol español. El Recreativo de Huelva, con una profunda crisis institucional, aun no tiene la permanencia asegurada un año más en el tercer escalón del balompié nacional y todavía podría caer a Tercera si no hace bien los deberes. Tampoco un equipo de buen recuerdo para el Racing como el Llagostera, que ha sufrido más de la cuenta esta temporada pese a ser un recién descendido de la élite. O el Barakaldo, que tras varios intentos de subir, este año adelantará sus vacaciones. Otros apuran sus opciones. La Ponferradina, el mayor presupuesto del grupo I, tiene muy complicado cambiar su suerte. Menos posibilidades aún tiene uno de los favoritos a principio de temporada como el Racing de Ferrol. Real Madrid-Castilla, Hércules y Real Murcia son otros de los conjuntos que tienen muchas papeletas de quedarse lejos de cumplir sus objetivos.

Lo mejor de todo es que el Racing ya tiene, hace semanas, ese billete necesario para participar en el play off de ascenso, el primer paso hacia el único objetivo verdiblanco. Una verdadera obligación. En las cuatro jornadas que quedan, el cuadro cántabro tratará de ganar todos los partidos que restan, antes de esperar que el Celta B pueda pinchar y dejarse algún punto por el camino, ya que la diferencia de goles favorece al conjunto gallego y un empate a puntos no es suficiente para los racinguistas. Sin olvidar a una Cultural Leonesa que sigue rezagada pero con el cuchillo entre los dientes para aprovechar cualquier descuido de sus predecesores. La lucha será encarnizada durante el próximo mes, antes de encarar ese play off que puede dar sentido a una larguísima y dura temporada.