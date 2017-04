"Ser parte de este proyecto es un lujo"

"Para mí es una alegría enorme volver a casa y formar parte de un proyecto tan ilusionante", declaró Antonio Martínez Fernández, ‘Pachín’, en la rueda de su presentación como director deportivo del Racing. Comenzará a ejercer como tal el 1 de julio, pero dado que su designación era un secreto a voces, el club decidió hacerla pública ayer. A dos meses de cumplir los 65 años, el que fuera jugador verdiblanco en los años setenta y entrenador en los ochenta y noventa regresa a Santander para tomar las riendas de la dirección deportiva después de formar parte de la asesoría técnica en el Villarreal. "No puedo más que agradecer al presidente y al Consejo de Administración que se hayan acordado de mí para estas funciones", señaló el flamante técnico racinguista.

"El convenio con el Gobierno va bien" "Con preocuparme del Racing tengo bastante", aseguró Manolo Higuera, presidente del Racing, cuando los medios de comunicación aprovecharon la rueda de prensa de presentación de Pachín para preguntarle si afectarán los recortes presupuestarios del Gobierno al contrato de patrocinio que el Ejecutivo ha comprometido con el Racing. El mandatario racinguista matizó después que "no tienen porque afectar. Tengo buena sensación de que el Gobierno se está moviendo". El Racing necesita sí o sí que el convenio de patrocinio que el club ha firmado con Pitma (empresa cántabra) y que el Gobierno de Cantabria ha respaldado se haga operativo ya. Todo está firmado y acordado, pero aún no es efectivo y el tiempo apremia. A través de él, la entidad podrá satisfacer la deuda con Hacienda que ahora estrangula al club y sin ese pago cualquier hipotético ascenso sería invalidado. "Desde la última comparecencia que tuve, que fue hace tres semanas, sé que las cosas han ido por buen camino. Se han dado los pasos correctos", añadió. Su discurso no se salió del plan políticamente correcto, como en un principio es obvio. Sin embargo, las dudas por la demora de los trámites hicieron insistir a los periodistas en La Albericia. "Estoy plenamente convencido de que el contrato se formalizará. No cabe otra posibilidad. A un compromiso no se puede faltar y si se ha hecho es para que se cumpla. Estoy seguro de que será así".

La incorporación de Pachín al organigrama racinguista responde "al proceso de profesionalización que el club puso en práctica hace unos años", aclaró el presidente, Manolo Higuera, que junto al nombramiento de Víctor Alonso –quien también acompañó a los dos anteriores en la presentación de ayer– como nuevo director general pretende "ir consiguiendo la estructura de un equipo de Primera División". Higuera acusó "al ínclito Ángel Lavín" del deterioro paulatino del club desde su paso por la presidencia. Los cuantiosos y graves problemas económicos en los que sumió a la entidad "hicieron imposible solucionar la situación y volver a dotar de un equipo de profesionales cada una de las ramas del equipo" –añadió el presidente– hasta el punto de que el Racing se convirtió "en un club del Neanderthal". La llegada de Pachín devolverá, al menos en la parcela deportiva, la figura de un responsable de la composición de la plantilla, renovaciones, seguimiento a los chavales de la cantera... "Existen en la actualidad responsables del fútbol base y nuestra misión será la de estar en contacto. En este club ese apartado es muy importante", explicó Pachín. El asturiano se encargó durante casi una década de hacer la labor de asesoramiento en un ‘grande’ de la importancia del Villareal. Por ello, aunque lleve unos meses fuera del equipo amarillo, el técnico no se ha desvinculado de la actualidad. "No he hecho más que ver fútbol. He visto al Racing, he seguido al Racing; también he seguido de cerca la Segunda B y la Tercera. Aquí no puedes dejarlo un poco porque te sales y luego ya no vuelves, te quedas fuera". Pachín no quiso adelantar nada sobre su futuro trabajo, "no merece la pena hacerlo ahora", indicó. Sin embargo no dudó en reconocer que lo más conveniente sería "crear una comisión deportiva que permita esa profesionalización de la entidad que pretende la directiva y hacerlo dentro de las posibilidades económicas que se tenga". El veterano entrenador tampoco quiso opinar sobre la plantilla actual del primer equipo, aunque sí que aseguró que "los números hablan por sí solos".

Conocimiento del mercado

Finalmente, sobre el posible desconocimiento que Pachín pueda tener sobre el fútbol de Segunda B –en el caso de que el Racing no lograra el ascenso tan deseado–, el cántabro afirmó que "no es ningún problema. El Villarreal también tenía equipos en Segunda División B y Tercera y era de obligado cumplimiento tener controlado también ese mercado".

Manolo HigueraPresidente del Racing Necesitamos ir dotando de profesionales que vayan formando un club del siglo XXI"

La llegada de Pachín es, por tanto, una más en esa huida hacia delante que el Racing emprendió hace unas temporadas para "convertirse en un club del siglo XXI". Junto a él, lo más normal, según señaló Higuera, es que "se vayan incorporando más personas y que cada una de las parcelas deportivas que lo necesiten se cubran". El propio presidente admitió que "ahora queda desarrollar ese trabajo que con decisiones como la de hoy va tomando forma paulatinamente".

Para Higuera, el fútbol actual permite muchas formas de progresar rápidamente si se consiguen logros. "En Primera División hay muchos niveles y recursos; si el Racing lograra ascender y mantenerse podría equipararse a otros clubes en pocos años. Ahora bien, para llegar allí, lo que hay que hacer es fijarse en los buenos...".

En tiempos tan oscuros siempre hay falsos profetas que ponen el dedo en todo. Así las cosas, Higuera recordó ayer que "hay quién nos critica porque fichamos a un director deportivo si no tenemos un duro... Que hay clubes como el Izarra que no tienen esas cosas.Nosotros debemos fijarnos en los que están por arriba de nosotros no en los de abajo.El Hércules, Cádiz, Cultural... El Villarreal es una referencia".

Finalmente, el presidente reconoció que "siempre fue una vieja aspiración contar con Pachín para esta función. Ahora que deja el Villarreal y que regresa a Santander es una oportunidad perfecta". La vinculación del asturiano no tiene estipulada una limitación temporal, "es un contrato indefinido y está íntimamente relacionado con el proyecto en el que está sumido el racing. Formará parte de él", concluyó Higuera.