«Estamos probablemente en el mejor momento del año. ¿Qué Racing es mejor, este o el que maravillaba a principio de temporada? Para mí es este, pero sin ninguna duda». Ángel Viadero, amante del coaching deportivo, siempre utiliza alguna palabra clave en sus ruedas de prensa. Ayer un adjetivo tomó el protagonismo ante los micrófonos. «Me parece un equipo muy poderoso el que tenemos actualmente». Repitió el citado calificativo una decena de veces en los aproximadamente veinte minutos que duró su comparecencia. Decía Séneca que «el hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo». El Racing, en ese tramo final del campeonato, parece haber alcanzado ese punto. El míster también piensa lo mismo. Dentro de su siempre comedido discurso, ayer sacó pecho. Los números le dan la razón aunque la pelota, de aquí a junio, se la puede quitar. Trece encuentros sin conocer la derrota y un puntaje de récord son cifras más que razonables como para tener derecho a fardar. «El fútbol es un estado de ánimo acompañado de mucho más. El mucho más lo tenemos. El equipo es muy poderoso a nivel físico. Es un muy buen equipo a nivel individual. Es un muy buen equipo a nivel colectivo. Manejamos muchas partes del juego bien. Lo que pase el día de mañana... Va a ser complicado», añadió. De momento, el primer paso es ganar mañana al Caudal de Mieres.

En los dos últimos encuentros -frente a Boiro y Arandina-, el equipo ha dado un paso hacia delante. Quizá picado por las acusaciones de «racanería» que tanto molestaron al técnico santanderino. «A mi me gustaría que siempre fuese así. El equipo ha llegado a un momento muy bueno. Ha pasado muchos picos de dificultad y ha llegado a un momento en que es capaz de jugar con la presión. Cuando uno está bien, también mejora en todo», comentó Viadero al respecto. En defensa, el conjunto verdiblanco siempre ha mantenido sus números. En ataque mostraba más carencias. Ahora parece haberse desatado: «En el balance ofensivo cada vez somos más precisos. Somos un equipo con muchísima intensidad, pero tenía que ir acompañado de un poco de precisión y eso te lo da la confianza, el verte bien, el verte poderoso -otra vez el adjetivo-. Nos gustaría ver lo de Aranda desde el minuto 1».

El míster de Canalejas anunció que el Racing no se va a guardar nada para el play off. Lo primero porque, en su opinión, el equipo «aún tiene cuerda». «Vamos a pelear por el primer puesto hasta el último suspiro. Prueba de ello es que no hacemos rotaciones, ni limpiamos tarjetas ni nada por el estilo. Luego veremos a ver lo que pasa. Los que empezaron en julio, están ahora a un nivel mucho mejor», explicó el técnico. En el capítulo de las tarjetas amarillas, expuso sus argumentos. Carlos Álvarez, Dani Aquino, Córcoles y Javi Cobo son los futbolistas apercibidos. «Nosotros no podemos limpiar a nadie. Tenemos una experiencia muy clara de dónde hemos dejado puntos. Llegaremos hasta donde sea. Si tienen que caer sancionados, caerán». Apenas puso un matiz: «Tenemos con cuatro amarillas a dos delanteros y hay que intentar que cuando caiga uno no caiga el otro». Para el resto, dice tener soluciones suficientes. «Tenemos con cuatro a Córcoles y no hay problema porque tenemos a Miguel -Gándara- a un nivel altísimo. Tenemos con cuatro a Israel y tampoco tendríamos problema porque está Mikel ya limpio. Y también está Javi Cobo. Granero está muy cerca, volverá Jagoba -Beobide-, están Sergio -Ruiz-, Alberto, Álvaro -Peña-... No creemos que sea nada traumático». Incluso, Ángel Viadero estima que sería «un error por mi parte empezar a limpiar». «Hay que ir día a día porque se está cociendo todo ahora mismo. Siempre cuando no están les echas de menos. Si hay que pelear por el primer puesto hasta el último suspiro, pelearemos por el primer puesto hasta el último suspiro con todas las consecuencias». Más claro, el agua. El único encuentro que puede ser diferente es el último, frente al Izarra. El carro de las tarjetas quedará vacío con el inicio del play off de ascenso a Segunda, sin embargo, aquellos que vean la quinta en la fecha 38 se perderán el inicio de la fase de ascenso. «En la última jornada es donde habría que tener algo más de cuidado», afirmó.

Tampoco habrá reservas en el aspecto físico. El técnico racinguista ve al equipo muy bien y con capacidad para aguantar el exigente tramo que queda. Hay futbolistas como Dani Aquino, Álvaro Peña, Samuel Llorca o Héber que suman una gran cantidad de minutos. «El resto está muy fresco». Pero Viadero se fía de sus sensaciones y las de los propios protagonistas. «Son gente de 25 o 26 años, que están probablemente en su esplendor. Cada semana que pasa están mejor. A Dani cada semana que pasa le veo más fuerte. Lo mismo a Álvaro. Les preguntas y tienen unas sensaciones extraordinarias. No creo que suponga un gran problema». Sólo cambiará el guión cuando los deberes estén hechos: «¿Precaución?, como el otro día en Aranda. Cuando los partidos estén hechos lo vamos a hacer. Además, el entrenador considera que «el tiempo corre a nuestro favor», con el regreso de los lesionados, como Óscar Fernández, Borja Granero o Jagoba Beobide.

Nueva figura

Por otro lado, Ángel Viadero valoró positivamente el fichaje de Pachín como director deportivo del club, una figura que le ha tocado asumir a él mismo, codo con codo con el Consejo de Administración. «Este club, desgraciadamente, perdió todo lo que tenía. El Racing, cuando me fui hace diez años, tenía una estructura importante. Cuando he venido este año, no había nada. Hay cosas que es importante recuperar. Es bueno que tenga un director deportivo que trabaje para el presente y para el futuro, que tenga un conocimiento del mercado... Es necesario», comentó.

Al míster, mañana, le tocará de nuevo morderse las uñas desde donde pueda ver el partido. Aún le quedan dos encuentros de sanción. «Lo llevo mal, pero estoy muy confiado en los técnicos que tenemos. Preparamos previamente los partidos. Por esa parte estoy totalmente tranquilo, pero sí que desde arriba o desde donde podamos verlo, lo llevo mal, porque a mí me gusta estar abajo», aclaró. Aunque, como no tiene solución, se lo toma con humor: «Pero bueno, el otro día que estuve fuera, José María -Lana, el segundo entrenador- y el equipo hicieron un 1-5, así que encantado de la vida».