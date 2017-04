Otro examen de conciencia

Palpitaciones; respiración agitada; nervios desbocados y una incertidumbre incontrolada. La sintomatología de un niño la víspera de un examen es el estado permanente del racinguismo. La misma de aquel estudiante que después de un año aplicado sabe que no puede fallar el día de las notas. Y lo peor de todo es que en el fútbol de esta temporada, el Racing está obligado a examinarse cada domingo. La Segunda B de este año es más que nunca una evaluación continua que no permite errores ni tan siquiera a los equipos que acarician los récords. Insobornable competición. Hoy (El Sardinero, 17.00 horas), sin ir más lejos, el Caudal pone a prueba la infalibilidad de un colíder al que no le está permitido pinchar. Ni mañana ni nunca. Al Racing le quedan cuatro partidos de Liga –con el de hoy– y dos de play off, en el mejor de los casos, o seis, en el peor, y no puede fallar en ninguno. Nunca. Ser favorito es una responsabilidad muy pesada. No hay tiempo ya para renunciar a soportar ese yugo; ni tampoco hace falta. En el Racing no hay un futbolista que a estas alturas no acepte el reto que se plantea.

Viadero ha convocado a 19 jugadores, para apurar la decisión de incluir a Granero hasta el momento final

Los nervios y el respeto no son malos consejeros. A Ángel Viadero y a los suyos no les ha ido mal cuando han sabido asumir que esas sensaciones permiten ser más competitivos. Si ha hecho falta euforia, al equipo no le faltó y siempre que se respetó al rival por encima de todo, los resultados no defraudaron. Precisamente el Caudal que hoy llega a Santander con el aliento de la Tercera División en el cogote fue el primer equipo que logró marcarle dos goles al conjunto menos goleado de la categoría. Media hora de subestimación en Mieres sirvió para ver al coco de cerca. Aquino en estado de gracia salvó los muebles. Hoy el Racing es mucho más fuerte mentalmente y más maduro. Y no depende tanto del murciano y sin creerse más que nadie ha demostrado que tiene de todo. Que se sabe la lección y que después de tantos exámenes, el de conciencia lo tiene más que aprobado. Por eso esta tarde en El Sardinero saldrán los mejores que Viadero tiene disponibles con la intención de hacerlo como mejor saben. A la alineación titular tan solo le faltan dos nombres; dos dudas que el técnico disipara a las 16.00 horas. La primera, en el centro de la zaga: Santamaría o Puerto; la segunda, en el centro de campo: Javi Cobo o Sergio Ruiz. Cualquiera. Todos se lo merecen.

Vuelve Granero

El centro del campo esta semana también es noticia por un regreso y una ausencia. El primero llega dispuesto a examinarse: Borja Granero. Seis meses después de ser operado de su rodilla derecha vuelve a una convocatoria. Un aplauso. Medio año estudiando para este día es mucho tiempo. Demasiado. Viadero lo quiere listo cuanto antes y en puertas del play off qué mejor manera de rodarse que en los cuatro partidos que restan. Ahora bien, ni Granero ni Viadero ni, por supuesto, el Racing pueden utilizar balas de fogueo este mes ya que cualquier fallo les condenará para siempre. Otra responsabilidad. Por si acaso, el míster ha citado hoy a 19 por lo que habrá un descarte;Granero tendrá la última palabra. La ausencia es otra vez la de Jagoba Beobide, que tendrá que prolongar su verdadero examen para más adelante. Lo de Granero es la mejor noticia del fin de semana –y casi del año–, lo del vasco, una lástima repetida.

No obstante, la fiabilidad que ha demostrado este Racing en el último mes invita al optimismo. No cabe otra forma de ver lo de hoy; sigue siendo el equipo al que menos goles le marcan, el que más veces dejó su puerta a cero y desde el mes de enero se codea con los mejores metiendo goles. Para ser perfecto tan sólo debe sacarse una chinita de su zapato que se llama Celta B y que le ha fastidiado toda la temporada, porque no le deja llevarse los honores después de una trayectoria casi inmaculada.

Iván Crespo es el Zamora del fútbol español; Julen, Llorca, Santamaría o Puerto y Córcoles, la defensa que saltará al campo para jugar ante los asturianos es la retaguardia más segura del país; Álvaro Peña y Javi Cobo o Sergio Ruiz, ‘la decisión será de Viadero’, un centro del campo con garantías. Santi Jara y Héber Pena, dos de los extremos más desequilibrantes del grupo y, finalmente, Aquino y Prats, uno de los mejores dúos de delanteros que recuerdan los más viejos del lugar. Por ir más allá, este equipo hasta golea. Viene de meterle cinco a la Arandina, ¡qué más se puede pedir! Es difícil encontrar argumentos para no pensar que el Racing pueda suspender el examen de hoy. Sin embargo, ¿por qué el aficionado racinguista acudirá a El Sardinero con el corazón encogido? La sombra del Celta B es tan alargada que nadie es capaz de creer al 100%, de ahí que los jugadores repitan una y otra vez: "¿Pero qué más podemos hacer nosotros?". Nada. El equipo de Viadero sólo ha fallado una vez esta temporada y fue ante los celestes y no dejará de pagar esa penitencia hasta el final. Ahora la presión no tiene exclusividad; en Santander llevan con un nudo en la garganta desde hace meses, pero en Vigo y en León tampoco duermen a pierna suelta. El fútbol es así, que dirían los castizos.

Al Caudal le toca hoy asumir el papel de enemigo. Para sus jugadores jugar en El Sardinero debería ser una fiesta, pero su condición de equipo en puestos de promoción y sin margen de error le impide disfrutar del escenario, al menos, hasta las 18.45 horas de la tarde. Qué ingrato es este deporte. Y es que El Sardinero es un estadio en el que todo el mundo quiere estar, menos los aficionados del equipo local. A estos, les basta con el partido de hoy y un par de ellos más esta temporada. Si ese deseo se cumpliera, el racinguismo habrá aprobado el examen final y si no es así, tocarán las temidas recuperaciones que en 2016 ni copiando salieron bien.

Esta semana fue presentado el nuevo jefe deportivo del club, Pachín. Hoy estará en la grada. En el palco, el presidente, Manolo Higuera. En un box, medio escondido, el entrenador ‘castigado’, Ángel Viadero. En la grada, cerca de 10.000 racinguistas. En el ‘prao’, once futbolistas más otros seis en el banquillo esperando su turno; técnicos, médicos… Todos se saben la lección, ¿todavía cree alguien que se puede suspender un examen así?