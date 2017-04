"No me equivoqué al venir al Racing"

Dicen que las bicicletas son para el verano. Ha salido el sol y a los Campos de Sport han vuelto los desbordes de Héber Pena (Ferrol, 16 de enero de 1990) por la banda izquierda. Como el equipo, pasó un bajón en su juego y tuvo que expiar sus penas con dos partidos en la suplencia. El paso atrás le ha servido para coger impulso y recuperar su mejor nivel a la vez que lo ha hecho el Racing. En el tramo decisivo de la temporada. Hace unos meses, estuvo en cartera de varios pretendientes de la categoría. Algunos, con más presupuesto que el club verdiblanco. Él apostó por el Racing y no se arrepiente de ello: «Pocos jugadores se pueden permitir el lujo de decirle que no. Creo que tomé la decisión correcta. No me equivoqué al venir». Y eso que aún está por delante el desenlace del curso. «Estamos preparados para todo», afirma.

Al igual que el equipo, parece que usted ha recuperado su mejor nivel.

La verdad es que estas últimas jornadas me vengo encontrando bastante bien. Eso es en parte gracias al equipo. Estamos pasando todos por un buen momento y eso se nota.

¿Se siente valorado en Santander?

Sí. Desde que llegué el primer día. Todos los compañeros me han hecho sentir muy cómodo, muy especial. Estoy contento de formar parte de este proyecto. A ver si tenemos la suerte de rematar ahora la faena consiguiendo el ascenso.

¿Sintió como un toque de atención la decisión de Ángel Viadero de dejarle dos partidos en el banquillo?

No, eso forma parte del fútbol. Cuando estás en un equipo tan competitivo como es el Racing, que tiene jugadores tan buenos que cualquiera puede jugar, es un proceso normal que cuando uno no está del todo bien juegue otro compañero que está mejor. Es algo normal del fútbol. Son cosas que pasan y tampoco hay que darle mayor importancia.

Líderes en el momento clave de la competición. A falta de tres partidos, dependen de sí mismos.

Está claro que veníamos trabajando duro para encontrarnos en esta situación. Ahora tenemos el privilegio de depender de nosotros mismos. Esperemos ir semana a semana como hemos hecho hasta ahora y conseguir los tres puntos en los tres partidos que quedan. Primero, debemos fijarnos en el partido de Guijuelo, que es el más importante, y después ya pensaremos en más adelante.

¿Las cosas se ven mejor desde arriba o la responsabilidad da vértigo?

Lo mismo que siempre. Somos el Racing y nuestra obligación es ganar todos los fines de semana, independientemente de que vayamos primeros, segundos o terceros. Y eso vamos a hacer. Ir a Guijuelo, intentar conseguir una victoria, otros tres puntos importantísimos e ir sumando objetivos a corto plazo.

A priori, el calendario es asequible, pero la experiencia propia le dirá que no se pueden fiar de nadie.

Ya lo comenté muchas veces con mis compañeros, que daba igual que estuviésemos a cinco puntos o a seis, que al final la Liga se decide en pequeños detalles. Nosotros (el Racing de Ferrol) perdimos el año pasado contra el Compostela, que estaba descendido; contra el Coruxo, que no se jugaba nada y el último partido en Astorga, que también estaba descendido... Al final, como no seas regular y no consigas sumar de tres en tres todas las semanas, da igual el rival.

La derrota del Celta B frente al Boiro del pasado domingo es una advertencia para todos.

Cualquiera te puede ganar en esta categoría. Como no estés al cien por cien en un partido, las fuerzas se igualan un montón. Nosotros somos conscientes del poderío que tenemos, de la plantilla que tenemos y creo que si igualamos en intensidad y competitividad a todos los equipos, tenemos muchas opciones de ganar los partidos. Eso se está demostrando.

¿Qué cara se les quedó en Ferrol la pasada temporada cuando el Racing les adelantó en la última jornada, después de casi toda la campaña en el liderato?

La que te imaginas. Se te queda cara de tonto, de no haber hecho bien el último mes y medio de competición, que al final es lo más importante. Los últimos diez partidos son los que marcan la diferencia. Es cierto que nosotros el año pasado no llegábamos con buenas sensaciones al último tramo de Liga y creo que se nos notó. No es lo mismo llegar en línea ascendente que descendente, para luego afrontar un play off, que es muy difícil.

El Racing sí que llega con una línea ascendente en esta ocasión.

El equipo vive ahora mismo un buen momento, por no decir el mejor de la temporada. Estamos haciendo cosas muy buenas. Además recuperamos a gente como Granero, que es imprescindible para nosotros. Todos juntos vamos a lograr el objetivo del club porque estamos capacitados y tenemos un equipazo para conseguirlo. Si sumamos a gente también como Óscar -Fernández-, que viene de una racha mala de lesiones, mejor todavía.

¿Por qué decidió dejar su casa para venir a Santander?

El proyecto pintaba muy bien. Es una ciudad increíble. El entrenador también me dio mucha confianza de que iba a apostar por mí. Al final, a un Racing pocos jugadores se pueden permitir el lujo de decirle que no. Creo que tomé la decisión correcta. Estoy muy contento con el año que estamos haciendo, sin olvidar la participación en la Copa del Rey. No me equivoqué al venir al Racing y espero que al final nos llevemos una alegría consiguiendo el ascenso.

El Racing podría permitirse un empate. Guijuelo, Mutilvera, Izarra... ¿Cuál de los tres partidos le parece más complicado?

El más complicado es el de Guijuelo porque es el más próximo. Ni pensamos en lo demás. Tenemos que afrontar este como si fuese el último partido de Liga. Como si fuera una final, porque lo es. Si ganamos allí daremos un pasito muy importante de cara a conseguir el primer objetivo, que es quedar campeones.

Tanto en Guijuelo como en Estella se encontrarán con campos de hierba artificial. ¿Les preocupa esta circunstancia?

Es un hándicap enfrentarse a equipos que están acostumbrados a jugar todo el año en esta superficie. Pero bueno, el calendario es así e intentaremos adaptarnos durante toda la semana a esa superficie. Es un partido más y no vale la excusa de la hierba artificial. Somos el Racing y tenemos que salir a ganar en cualquier estadio y en cualquier tipo de terreno.

¿Qué ha cambiado en el equipo para dejar atrás las dudas de la mitad de la temporada y alcanzar el nivel de este final?

Venimos haciendo lo mismo. Ahora estamos haciendo gol con más facilidad. No sufrimos tanto, no tenemos que trabajar tanto los partidos, porque llegamos un par de veces y somos muy efectivos. Yo creo que es un poquito eso, tenemos mucha pegada arriba, cualquiera puede hacer gol y eso es muy importante.

La competición aún podría durar dos meses más, ¿cree que les aguantaría la gasolina tanto tiempo?

Estamos preparados para todo. Tenemos un buen preparador físico, que nos tiene muy bien físicamente y creo que se nota todos los fines de semana. Primero vamos a pensar en el Guijuelo y después en las semanas que vienen y cuando se sepa lo que nos deparará el futuro, nos mentalizaremos de lo que va a durar.

Entonces, ¿se ve jugando con la camiseta del Racing el año que viene en Segunda División?

Ojalá. Para eso vine y para eso vinieron todos mis compañeros. Para devolver a este equipo a Segunda División, aunque ahí tampoco puede estar mucho tiempo, porque su sitio es la Primera División. A ver si somos partícipes de ello.

Los números de los tres equipos que están arriba en la clasificación -Racing, Cultural Leonesa y Celta B- son espectaculares.

Pase lo que pase, los tres equipos estamos haciendo un temporadón. Los tres vamos a batir el récord de puntos de la Segunda B y eso ya habla por sí solo. No creo que sea fácil batir récords, los números están ahí. Si somos capaces de acabar la temporada ganando los tres partidos que quedan nos va a dar mucha confianza de cara al play off de ascenso.

Esas cifras, ¿se producen porque los tres equipos de arriba son muy buenos o porque el nivel general del resto del grupo es bajo?

Los tres equipos de arriba son muy buenos y espero que lo podamos demostrar en el play off, como pasó el año pasado en el grupo IV. Ojalá en nuestro grupo podamos ascender todos de categoría, porque demostraría que el nivel de los equipos es muy bueno y que estamos capacitados para hacerlo.

Termine la frase. Ascender es...

Uff... Un sueño.