Todos disponibles al fin

A Ángel Viadero, ayer, no le hizo falta llamar a chavales del filial o del juvenil para completar el entrenamiento. Los más habituales de las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia echaban cuentas y no lograban recordar el último antecedente. Hace más de seis meses. Porque el técnico verdiblanco cuenta con todos sus futbolistas con licencia para desplazarse el domingo a Guijuelo. Sin lesiones y sin sanciones. A tres partidos para el final del campeonato regular. A las puertas del play off. Cuando se juega todo el cocido. Sin duda, una buena noticia.

Además, la sesión de ayer contó con otra presencia especial. No puede jugar. Tendrá que esperar y, probablemente, no se vista de corto hasta la próxima pretemporada. Pero verle sobre el césped ya es un enorme avance. César Díaz, quien sigue recuperándose de su rotura del ligamento cruzado, ya toca balón y participó en la primera parte del entrenamiento. Le queda algo más de un mes para dar un nuevo paso hacia adelante.

De vuelta a los futbolistas prestos y dispuestos para viajar a Guijuelo, el último en incorporarse al trabajo ha sido Jagoba Beobide. Ha superado una rotura de fibras. Un nuevo intento del jugador vasco por argumentar con hechos la apuesta que el Racing hizo por él. Hasta el momento, las lesiones musculares sólo le han permitido aparecer de manera intermitente. Una situación que espera dejar atrás. Quiere disipar las dudas sobre si el club ha fichado a un muñeco roto y eso sólo lo traerá la continuidad. El 'gudari' se une a un Borja Granero que, tras seis meses en el dique seco, el pasado domingo, frente al Caudal, ya disputó sus primeros minutos.

Las reposiciones

Con estas dos reincorporaciones, la sala de máquinas racinguista parece el camarote de los hermanos Marx. Seis futbolistas para dos puestos: Álvaro Peña, Jagoba Beobide, Borja Granero, Alberto, Javi Cobo y Sergio Ruiz. Piezas de diferentes características y múltiples combinaciones posibles. Ayer, Ángel Viadero hizo varias probaturas. Javi Cobo-Álvaro Peña, Beobide-Granero... Tiene dónde elegir. De momento, este domingo tiene un dilema. Continuar con la dupla Peña-Cobo y dejar una semana más de rodaje a Granero y Beobide o dar la titularidad a uno de los primeros espadas pese a su falta de ritmo lógica por el periodo de ausencia.

Lo que está claro es que el daño colateral de esta buena noticia que supone tener a todos los futbolistas disponibles será para los canteranos. Partieron como actores secundarios y el repentino cambio de guión propiciado por las lesiones les colocó en medio del escenario. Han cumplido con creces con su cometido, pero ahora que la cuesta se empina y que la tropa al completo pasa revista, los veteranos recuperarán la voz cantante, con minutos aislados para los chavales. El pasado domingo, con la vuelta de Borja Granero, Alberto se quedó en la grada. Ahora que regresa Beobide, otro futbolista más tendrá que salir de la convocatoria. Si se tiene en cuenta el overbooking de la parcela central, Sergio Ruiz o Javi Cobo pueden ser los perjudicados.

Para el canterano que corren tiempos mejores es para el más experimentado de todos. Al menos, su situación ha mejorado después de varios periodos de ausencia por lesión consecutivos. Óscar Fernández ya dispuso de unos minutos el pasado domingo ante el Caudal y, a partir de ahora, está disponible para Ángel Viadero. Una nueva alternativa en ataque para el técnico santanderino. El problema para el de Piélagos es que, mientras estuvo con el brazo en cabestrillo por su luxación de hombro, el club incorporó a un Santi Jara que se ha convertido en indiscutible, no solo por su gran rendimiento, sino por su potencial a balón parado. Un arma que puede resultar decisiva en cualquier situación igualada. Así, lo más probable es que le toque exprimir al máximo sus oportunidades, aunque lo más probable es que le toque salir desde el banquillo. Lo cierto es que, con sus características de velocidad y desborde, puede ser un as en la manga para cuando los rivales estén cansados en las segundas partes. Por la otra banda Héber, de vuelta a su mejor nivel, se ha hecho fuerte de nuevo, por lo que el jovencísimo Paulino Miguélez pasa a ser una opción más remota.

La portería, la defensa y la delantera se han mantenido estables en estos últimos tiempos. Tocar madera. Iván Crespo es el titular y a Raúl Domínguez no le queda más remedio que estar de guardia. Dos arqueros de absoluta garantía para un aspirante a todo en esta categoría. Por su parte la zaga, que vivió bastantes percances durante la primera vuelta con la luxación de hombro de Julen Castañeda y los problemas musculares de David Córcoles, está tranquila. La prueba es que Gándara, que en la primera parte del campeonato fue un recambio habitual y disputó 850 minutos, en la segunda vuelta sólo ha jugado 324.

Organigrama definido

Y en la punta de ataque, el organigrama está totalmente definido. Abdón Prats y Dani Aquino son fijos. Innegociable. No sólo por su rendimiento. Los números están ahí. 28 goles entre los dos. Por su parte, Carlos Álvarez, el tercero de a bordo, tiene perfectamente asumido el rol de revulsivo. La verdad es que el papel le queda como un guante. "Sé cuál es mi rol y el gol es un premio para seguir", dice el guaje. Chapeau. Jugadores así siempre son necesarios dentro de una plantilla. De equipo.

Tener a todos los futbolistas disponibles es una muestra del potencial con que llega el Racing al tramo decisivo del campeonato. Además, con el refresco de jugadores importantes que, por sus ausencias, se encuentran con las piernas mucho menos cargadas que sus compañeros de fatigas. Un bendito problema para un Ángel Viadero poco amigo de los cambios radicales. Al míster le queda rezar y poner cabezas de ajo en los aledaños del terreno de juego para que las lesiones respeten a sus hombres.

De momento, hoy están citados todos, de nuevo, en las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia. En un principio, la sesión estaba prevista, a las 10.30 horas, en el Complejo Ruth Beitia, para hacer un trabajo de adaptación a la hierba artificial que el Racing se encontrará el domingo en Guijuelo. Sin embargo, el míster cambió de idea y entrenará en el mismo lugar de siempre. Eso sí, con la totalidad de la plantilla a su disposición.