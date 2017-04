"En este equipo no conocemos la palabra presión"

"Tenemos que jugar con naturalidad, como hemos hecho hasta ahora», admite Israel Puerto, el central andaluz que tras dos partidos consecutivos asegura que pasa por "el mejor momento personal» desde que llegase a Santander en el mercado de invierno. El futbolista ha aprovechado la sanción de Mikel Santamaría, su teórico 'enemigo' por un puesto en la alineación titular del equipo racinguista. Confiado e ilusionado en la próxima visita a Guijuelo, Puerto no duda en señalar que "en este equipo no se puede pensar en empatar. El Racing ha de seguir como hasta ahora y salir a ganar siempre".

El defensa elogia la "buena dinámica" del conjunto salmantino, que "ha sumado muchos goles, encaja pocos y está practicando un buen fútbol". No quiere calificarla de "la más difícil de las salidas que restan para finalizar la Liga", pero no oculta que "es un equipo que se está jugando todo, como los demás, y eso siempre hace que se complique más".

Puerto pronostica "un partido largo" y advierte de que "el campo es pequeño y de hierba artificial y también habrá que estar preparado para ello". Finalmente, en lo personal, indica que "la misión es aportar hasta el final y que el equipo sea cada vez más competitivo". Precisamente, ahora que ha recuperado su puesto en el centro de la zaga, el andaluz es muy sincero. "Ahora me está tocando competir a mí, pero próximamente le puede tocar a otro compañero y seguro que lo hará igual o mejor".

"Queremos jugar todos y por eso, en una etapa tan decisiva del calendario todos apretamos para entrar. De esta manera, el equipo sale beneficiado", concluye.

Por otra parte, el entrenamiento de ayer no deparó ninguna sorpresa. Jagoba Beobide respondió a las expectativas y es probable que regrese a su posición, la de pivote, en detrimento de un Javi Cobo que cumplió durante la ausencia del vasco. Borja Granero es la alternativa, pero en Guijuelo aún le tocará esperar su turno. En el resto de posiciones no se esperan cambios dado el rendimiento de las última jornadas. Viadero ya anunció que hasta que el objetivo de quedar primero de grupo no se consiguiese matemáticamente no habría rotaciones. "Jugarán los mejores", señaló. Finalmente, al cierre de las taquillas ayer en El Sardinero, el Racing vendió 191 entradas entre sus aficionados para el partido del domingo en Guijuelo, además de 286 abonos para el play off de ascenso. No habrá viaje organizado por las peñas, pero los seguidores acudirán de manera particular a la localidad charra.