La segunda oportunidad de los que se fueron

Unos no tuvieron un buen rendimiento y otros no convencieron al entrenador. Por unas razones o por otras, en el pasado mercado invernal, el Racing les enseñó la puerta de salida. Ahora, cinco de los seis futbolistas que en diciembre aún vestían la camiseta verdiblanca, disfrutan de una segunda oportunidad. La vida balompédica de Caye Quintana, Coulibaly, Kamal, Camus y Laro ha mejorado. Sólo a Leonel Bontempo no le ha ido bien desde que se marchó.

Quintana ha encontrado su sitio en el Mallorca B. El delantero andaluz, que marcó dos goles en Liga durante su estancia en el Racing, lleva cuatro en la isla después de doce partidos disputados. Es titular indiscutible en el conjunto balear después de su aciago paso por los Campos de Sport. En gran parte gracias a sus goles, el filial bermellón selló la permanencia un año más en Segunda B, aunque la más que posible caída del primer equipo al pozo le mandará a Tercera.

Su antiguo compañero de delantera ha estrenado su casillero goleador este pasado fin de semana, dándole la victoria a su equipo ante el Real Unión y se ha metido a la afición de Las Gaunas en el bolsillo. Mohamed Coulibaly se ha hecho con un puesto en el once titular desde que fichó hace seis semanas por la Unión Deportiva Logroñés. Casualidad o no, el equipo riojano, que no hace tanto miraba por el retrovisor a los puestos de descenso a Tercera División, ha sumado todos sus encuentros por victorias desde que llegó el senegalés. 18 puntos de 18 posibles. Tiene hasta una remota opción de meterse en el play off de ascenso. Si la temporada durase dos jornadas más...

Los canteranos Camus y Laro han encontrado en sus destinos los minutos que no tuvieron en Santander. El colindrés, que apenas jugó 145 minutos con el Racing, supera los 800 con el Arenas en esta segunda parte del campeonato. Titular habitual con un equipo que estuvo coqueteando con los puestos de play off durante gran parte de la campaña. Por su parte, el centrocampista, aunque no ha dispuestos de tantos minutos como su compañero, les ha aprovechado al máximo. En esta segunda vuelta ha anotado tres goles con el conjunto gallego. La cruz es para el argentino Leonel Bontempo. El lateral, que apenas estuvo tres meses en Santander, no se adaptó a la ciudad ni ofreció el rendimiento esperado. Estuvo cerca de firmar por un equipo brasileño, pero la operación no llegó a cuajar y, posteriormente, sufrió una lesión.

En el caso de Kamal, el balear ha pasado de olvidado a titular indiscutible en apenas unos días. Los que tardó en hacer la maleta para abandonar Santander y llegar al Mensajero canario. El centrocampista, que jugó poco más de 300 minutos con la camiseta verdiblanca en una temporada y media, ahora es indiscutible en el equipo rojinegro.

Hasta ahora ha disputado 13 partidos y más de 1.000 minutos. Además, ha conseguido un gol. Eso sí, tendrá que apretar aún para ayudar a que el conjunto de Santa Cruz de la Palma no pierda la categoría. Será complicado, ya que, a día de hoy, se encuentra a tres puntos del play off de descenso y a cuatro de la salvación en el grupo II de Segunda B.