Óscar y Javi Cobo, las opciones para sustituir a Abdón Prats

Cásting en las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia. Con Abdón Prats fuera de combate y Carlos Álvarez pendiente de cumplir su partido de sanción el próximo domingo ante la Mutilvera –18.00 horas, Campos de Sport– a Ángel Viadero le toca convertir el terreno de juego en un laboratorio. Banco de pruebas. Visto lo visto durante la sesión de entrenamiento de ayer, el técnico verdiblanco maneja dos opciones principales y ninguna pasa por realizar un cambio de sistema. Los candidatos al puesto son Óscar Fernández y Javi Cobo, dos futbolistas de características muy diferentes. Ahí es donde tendrá que elegir el míster.

César Díaz, con más de un mes por delante de recuperación, se ejercitó como uno más

El entrenador de Canalejas testó momentáneamente otras opciones, como las de Borja Granero y Sergio Ruiz, pero el mayor protagonismo fue para el de Piélagos y el de Torrelavega. Para el primero, la posición de delantero no es nueva. En categorías inferiores era habitual verle actuar en la punta de ataque. Después, se ha ido reconvirtiendo a jugador de banda derecha, donde se ha convertido en un especialista. La pasada campaña también tuvo una oportunidad como delantero, pero en esa ocasión no tuvo fortuna y fue sustituido. Su velocidad, su desborde y su llegada son las principales características que puede aprovechar el canterano si finalmente Ángel Viadero se decanta por él como sustituto de Abdón Prats.

Por su parte, Javi Cobo es un futbolista de un corte completamente diferente. Centrocampista con recorrido, quizá mediapunta, se había convertido en los últimos partidos en el acompañante de Álvaro Peña en el doble pivote. Al cántabro le tocaba hacer el trabajo sucio en la medular. El pasado domingo, en Guijuelo, durante la primera mitad fue el único que se salvó del desastre general. Sin embargo, fue sustituido al inicio de la segunda. La recuperación de Jagoba Beobide y Borja Granero, tarde o temprano, le relegarán a un segundo plano, pero el domingo puede tener una nueva oportunidad aunque sea fuera de su hábitat. Ya ha actuado en alguna ocasión en esa posición. Por ejemplo, en Pontevedra. Sus principales virtudes son la capacidad de trabajo y la llegada desde atrás.

Lo de Granero y Sergio Ruiz parece algo mucho más circunstancial o incluso para jugar al despiste, aunque para el valenciano tampoco sería una labor nueva. En la última campaña de Segunda División, sin Mamadou Koné ni Mariano, Paco Fernández decidió utilizar al ahora capitán como delantero centro. No tenía muchas más opciones.

Por lo tanto, tanto Óscar Fernández como Javi Cobo son los que parten con más papeletas para acompañar a Dani Aquino en la dupla atacante. La posibilidad de tirar de alguien de la cantera como Pablo Goñi parece descartada ya que ayer no fue citado para la sesión de entrenamiento.

Mientras tanto, en el doble pivote, sea Javi Cobo o no el elegido para sustituir a Abdón Prats, todo apunta a que habrá cambios. Beobide, que ya se encuentra recuperado de sus problemas musculares, tiene muchas opciones de ocupar el otro puesto de la sala de máquinas junto a Álvaro Peña. Borja Granero también está ahí como propuesta, aunque puede que aún sea prematura darle la titularidad al valenciano después de un periodo tan largo de ausencia. Seguramente, si por él fuese, se colocaría el primero en la lista.

La zaga

La otra posible duda está en el centro de la zaga. Israel Puerto y Mikel Santamaría se han estado alternando a la izquierda de Samuel Llorca, con un nivel de rendimiento bastante homogéneo para ambos futbolistas. Aquí, el míster tendrá que tomar otra decisión.

Por cierto, la mejor noticia del entrenamiento de ayer fue la participación cada vez más activa de César Díaz. El manchego, al que aún le queda más de un mes de recuperación de su rotura del ligamento cruzado, es uno más sobre el césped. Incluso, anotó un gol durante un partidillo en dimensiones reducidas.

"El lunes ya pasamos página", dice Mikel Santamaría

La verdad es que el ambiente en el racinguismo no es tan alegre como el de hace siete días, pero en el vestuario afirman que lo de Guijuelo es parte del pasado. "El lunes ya pasamos página", afirmó ayer Mikel Santamaría, quien, a pesar de reconocer que "no hicimos un buen partido, está olvidado porque los números del equipo son buenos de momento". El central navarro mira hacia adelante: "Afrontamos el partido del domingo frente a la Mutilvera como una final que tenemos que ganar".

El zaguero verdiblanco insistió en que el inesperado tropiezo no ha trastocado la moral racinguista de cara al futuro play off de ascenso a Segunda División. "No nos vamos a encontrar ni un Madrid ni un Barça. Nos vamos a encontrar equipos normales, quizá un poco mejor que el Guijuelo", comentó, antes de asegurar que la derrota "no nos ha generado dudas. Hemos perdido muy pocos partidos este año. El equipo está preparado para competir en cualquier campo y contra cualquier rival". Aunque no obvió lo doloroso de caer en un momento clave de la temporada: "Lógicamente, desde el segundo partido de la segunda vuelta no pierdes. Cuando estás tan cerca de quedar campeón, te fastidia mucho más el perder, pero sabíamos que el final de Liga era muy complicado. Todos los equipos aprietan ahora mucho".

Santamaría sigue apostando a que el Racing puede quedar primero al final del campeonato. Él vivió de primera mano la remontada del pasado curso. "Hasta el último momento pueden pasar muchas cosas. El año pasado nadie daba un duro por nosotros. Sonó la flauta al final y quedamos primeros". Experimentado, habló sobre las opciones en el play off: "Quedar primeros no te garantiza ascender, como vimos el año pasado. Te da mucha más ventaja, pero... Yo quedé segundo con el Leganés y al final ascendimos. Hay que tener paciencia. Estamos tranquilos".