El arte de no mirar atrás

«¡Corran por su vida! No miren atrás. Corran a los montes, para que no mueran», les gritaron los ángeles a Lot y su familia mientras huían de Sodoma. El propio Lot y sus hijas miraron al frente, pero la esposa desobedeció; se paró y miró atrás. Entonces la mujer se convirtió en un pilar de sal. Ni a la familia de Lot ni al Racing les está permitido mirar atrás. No sirve de nada. La derrota en Guijuelo es algo ya pasado. Humo. Una advertencia dolorosa de lo que ocurre cuando alguien desobedece sus principios. La mujer de Lot, embriagada por el hechizo de las ciudades malditas para el Dios de los cristianos traicionó sus ordenes y se guió por el instinto; lo mismo en lo que tropezó el Racing ante los charros. En el peor momento, con todo a su favor. Edith se convirtió en una estatua de sal cuando caminaba hacia el éxito -la salvación- y al Racing le puede ocurrir igual si no sabe sobreponerse a aquel pinchazo desde hoy (El Sardinero, 18.00 horas) ante la Mutilvera.

Tampoco le sirve como excusa conocer el resultado de sus dos rivales, la Cultural Leonesa juega en Valladolid y el Celta B recibe al Caudal -ambos juegan a las doce del mediodía-, para no convertirse en un pilar de sal si prefiere mirar atrás. De nada. Sólo puede fijar la vista al frente y salir a ganar hoy a los navarros, hagan lo que hagan los demás, y repetir el mismo método el próximo domingo en la despedida y cierre de la Liga regular en Estella. Su despiste en la localidad de los jamones les obliga a no salirse del guión ni para pensar. Condenados.

Jagoba Beobide regresa al equipo después de superar su tercera lesión en cuatro meses

Así las cosas, sin Prats, su goleador estrella, ni Carlos Álvarez, el as bajo la manga, Viadero se encomienda a un Aquino que recupera los galones de principio de temporada. «Sin Prats y sin Carlos Álvarez estuvimos mucho tiempo y ganamos muchos partidos», recordaba el entrenador esta semana. La lesión del balear y la sanción del asturiano multiplican los deberes al pichichi racinguista al que el técnico santanderino le pondrá de acompañante a Javi Cobo u Óscar Fernández. Este último era el elegido en un principio, pero un golpe fuerte le dejó fuera de combate. Milagrosamente se recuperó y sólo Viadero sabe quién de los dos cubrirá la baja de los fichajes de invierno. La otra de las novedades en la alineación será Jagoba Beobide. El vasco lleva más tiempo desde que llegó en la sala de espera que en la consulta; tres lesiones en cuatro meses le han impedido ser el faro que pretende su entrenador. Hoy, sin embargo, regresa al centro del campo con permiso de Borja Granero. El capitán es como Lot, nunca miró atrás. Jamás. Ni cuando su destino ardía en Sodoma maltratado por las lesiones y por eso ya está como un 'tiro' pidiendo paso. Viadero le necesita, el Racing es otro con él en el campo, pero hoy tendrá que esperar. Javi Cobo u Óscar Fernández, por un lado, y Jagoba Beobide serán las dos únicas fichas que cambiarán en el tablero racinguista.

El Racing lleva ochenta puntos y «no es tiempo de cambiar nada», añadió Viadero. No es lo mismo mirarse la espalda, que dejarse llevar por la inercia. Lo primero está prohibido, lo segundo es un síntoma de respeto. Lo que se hace bien, ni tocarlo. Por eso el cuerpo técnico no se plantea variar nada en su esquema. El muro que se coloque hoy por delante de Iván Crespo estará compuesto por Córcoles, Llorca, Santamaría y Julen. Es la mejor muralla defensiva del fútbol nacional, por lo que no existe ninguna razón para desconfiar de ella. Ni tan si quiera los ocho minutos de 'verbena' que condenaron al equipo en Guijuelo a ser un siervo de la Cultural Leonesa son suficientes. Un traspié.

En la sala de maquinas, Álvaro Peña recibirá la inestimable ayuda de Jagoba Beobide. Entre ellos se las ingeniarán para que el balón circule como debe. La Mutilvera no suele acostumbrar a querer la pelota, pero por si acaso hoy cambian de parecer Viadero le ha dado las llaves a los dos vascos en la zona ancha.

La Mutilvera, en puesto de promoción, es el rey de la igualada en el Grupo I con 16 empates

El dibujo se completa con dos jugadores casi insustituibles cuando están bien: Santi Jara y Héber Pena. No son los que más goles marcan, ni mucho menos, pero si ellos no entran en juego, el Racing se convierte en un muñeco sin pilas. Inmóvil. Su verticalidad es la que convierte a su equipo en diferente; la que aporta alternativas y el factor sorpresa. El pasado domingo ante los 'jamoneros' desaparecieron. No irrumpieron como otras veces y con ellos se esfumó cualquier potencial ofensivo. Seguro que aprendieron la lección.

Viadero y su guardia pretoriana son los únicos que traicionaron el mandato de no mirar atrás. Ellos tienen bula. Lo hicieron el lunes; repasaron el vídeo de la última derrota y con todos los fallos y errores clasificados -uno por uno- montaron un plan semanal empeñado en mantener el 'status quo'. Si el Racing vence hoy superará el récord de puntos histórico de la Segunda B, algo que le permite mantener el beneficio de la duda hasta el final, por poco que quede. Eso sí, el único borrón de tal demostración de poderío lo protagoniza la Cultural Leonesa que seis horas antes es probable que se le haya anticipado. O no.

Con todos estos antecedentes, el Racing tendrá hoy en frente a la Mutilvera, un equipo en puesto de promoción para evitar un descenso que de perder hoy en El Sardinero casi tendría su nombre. Los navarros tampoco pueden mirar atrás, porque se quedarían salados como el mar. Tienen que ganar y no les sirve firmar tablas, su resultado fetiche -es el equipo que más veces ha empatado del grupo, 16- porque se quedarían a medio camino y arderían en el infierno de igual modo. Llevan tres semanas sin perder, pero sólo han ganado cuatro partidos como visitante. Ni meten muchos goles ni tampoco los encajan. Es un equipo discreto, ordenado que ha tardado en amoldarse a la categoría y que cuando le cogió el pulso ya había sonado la campana de la última vuelta. No es un mal rival para el Racing, pero la necesidad con la que llegan a El Sardinero les convertirá en incómodos. Su estrategia es la de jugar con la ansiedad del rival. Su delantero, Gorka Laborda, es un nueve de los de siempre; juega muy bien de espaldas y domina el remate de cabeza. Coincidió con Crespo y Jagoba en el Alavés que subió a Segunda y luego a Primera. Es la referencia del fútbol directo de los navarros. El Sardinero no es Sodoma ni Gomorra, todo lo contrario. El que entra en él no puede más que echar la vista atrás para enamorarse, pero hoy debe empujar más que nunca. «Es un templo», decía Iván Gutiérrez esta semana. Pues a rezar todo el mundo.