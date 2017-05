Aquino lidera la cordada hacia la cumbre

El partido de ayer y el del próximo domingo es para el Racing como el camino de aproximación que va del campo base al último peldaño antes del intento de hacer cumbre para un montañero. Ese tramo es fundamental, porque si se falla en algo se echan por tierra semanas de trabajo, pero en realidad nadie se acordará de ello. Ganar ayer era imprescindible para seguir optando al primer puesto, pero nadie le dio valor una vez que se consiguió. Montar a más de 6.000 metros de altitud un campamento es la piedra angular de una expedición, pero se da por hecho. Como lo de ayer. Una derrota hubiese colocado tercero al Racing, sin posibilidades de ser primero y con la moral por los suelos. Pues bien, ese escenario de tensión y ansiedad controlada fue el que Viadero utilizó para su banco de pruebas; Javi Cobo como delantero de urgencia ante las ausencias de Abdón Prats y Carlos Álvarez. Un ensayo, pero con picadores. Lo del regreso de Jagoba Beobide y la apuesta de Israel Puerto en defensa, otra muestra más de que los encargados de capitanear la expedición tienen que estar al 100% el día más importante. Y Aquino. Más trabajo para Aquino.

Salvo sorpresa en la última jornada -el año pasado así ocurrió- el Racing va a necesitar un mes y medio más para hollar la cumbre por lo que va a necesitar muchos miembros en su cordada. De ahí que el cuerpo técnico reparta los minutos y las funciones entre los efectivos y busque alternativas a cualquier imprevisto antes de que afecte el verdadero mal de altura. De esta manera, Javi Cobo se fogueó ayer como delantero, Jagoba Beobide asistió a un cursillo de puesta a punto acelerado con balas de verdad e Israel Puerto repitió titularidad y así, de paso, el entrenador tiene a los dos centrales, el andaluz y Santamaría, enchufados y con ritmo para cuando llegue el día más importante.

Un play off no admite errores, para eso ya estuvo Guijuelo. Nadie puede llegar allí falto de ritmo o pasado de kilómetros y en el Racing lo saben. Sin embargo no les queda otra que probar asumiendo riesgos. Darle minutos a Granero y a Óscar, confianza a Jagoba Beobide y más importancia a Aquino fueron parte del plan de ayer en El Sardinero, pero todo ello sin dejar de pasar por alto que una derrota les dejaba fuera de toda opción de ser primeros de grupo. Con ochenta puntos en el casillero a falta de dos jornadas y aún con miedo a ser tercero es algo muy difícil que se repita. El Racing es especialista en situaciones inverosímiles; basta con echar la vista atrás y recordar aquella temporada en la que sólo descendió un equipo de Primera y fueron los cántabros. Inaudito. Como lo de este año.

En el fútbol como en la vida siempre se tiende a echar de menos al que no está. Y eso que Aquino hizo lo que tenía que hacer y más, pero la presencia de Prats es innegociable. El murciano marcó en la primera que tuvo -lleva 22 goles- y ayer se fue al principio de temporada cuando no estaba el balear. Quizás lo más positivo del partido fue precisamente la inyección de responsabilidad que acató sin rechistar -es probable que incluso encantado- multiplicando sus funciones ante la orfandad en la delantera racinguista. El futbolista más determinante del equipo es mejor cuando se siente necesitado y ahora lo es. La celebración del cuarto gol lo dice todo; el pichichi esperó a sus compañeros con una pose de esas que sólo se permiten los más 'chulos del barrio'. Aquino hizo de Prats, de Carlos Álvarez y del goleador que tiró del Racing cuando más lo necesitó. El murciano llega con intención de hacer cumbre. Es el hombre a seguir en la cordada final.

Los últimos minutos trajeron más ejemplos de que el cuerpo técnico se prepara para una larga travesía. Le volvieron a dar treinta minutos a Granero y Álvaro Peña se colocó en la media punta, de falso delantero, por si acaso algún día se le necesita.