Ángel Viadero medita reservar en Estella a los apercibidos de sanción

Es lo que tiene llegar hasta la última jornada jugándose la vida. Ángel Viadero, que sólo suele hacer cambios en su once inicial cuando es estrictamente obligatorio por exigencias del guión, esta vez, debe tomar una decisión complicada. O arriesga y va con todo a Estella para luchar hasta la última opción por el primer puesto y defender el segundo o reserva a alguno –o a todos– de sus futbolistas apercibidos de sanción. Dani Aquino, Santi Jara, David Córcoles e Israel Puerto podrían perderse el primer partido del play off de ascenso a Segunda División si son amonestados en Merkatondoa. Una vez que acabe la Liga regular, el casillero de cartulinas quedará limpio.

al filo del castigo Dani Aquino. El máximo goleador racinguista es el caso más problemático de todos, ya que su situación coincide con la lesión de Abdón Prats. Santi Jara. En un campo como el de Merkatondoa, puede ser una garantía a balón parado, pero perderlo para el primer partido de play off también es peligroso. Córcoles. Es el lateral derecho habitual y su veteranía es importante en el once. Cuando Gándara ha tenido que sustituirle, el canterano ha cumplido. Israel Puerto. El caso menos grave, ya que en las últimas jornadas se ha ido alternando en el equipo titular con su sustituto: Mikel Santamaría.

"Los que el domingo estén en Estella deben saber que al play off tenemos que llegar sin sanción. Vamos a intentar cuadrar todo de la mejor manera posible. Intentar exponernos lo justo. También es cierto que para los jugadores sancionados tenemos alternativas", dijo Viadero el lunes en Santo Toribio de Liébana. Ni sí ni no ni todo lo contrario. Sin embargo, sí que ha cambiado el discurso con respecto al de semanas anteriores, en el que afirmaba que no iba a reservar a nadie. El escenario es diferente en los últimos días.

El caso más peliagudo es el de Dani Aquino. El máximo goleador racinguista suma nueve tarjetas amarillas y una más le podría dejar fuera del inicio de la fase de ascenso. El problema es la importancia que tiene el murciano para el equipo, más aún con la ausencia de Abdón Prats por lesión. Al menos, Viadero podrá contar con Carlos Álvarez, pero si decide darle la titularidad al asturiano y descanso al ‘Torito’, tendrá que inventarse un nuevo segundo punta, ya que Javi Cobo está sancionado por acumulación de amarillas para el partido del domingo en Estella.

Por otro lado, Santi Jara es otro de los jugadores clave del esquema verdiblanco. No sólo por su capacidad técnica, sino también por su importancia en las jugadas a balón parado. Y en un campo como el de Merkatondoa, con un obsoleto césped artificial y unas dimensiones muy inferiores a las de los Campos de Sport, su participación puede ser clave en los saques de córner o faltas laterales. Su posible sustituto ofrece absolutas garantías, aunque unas características muy diferentes. Óscar Fernández no tiene ese toque de balón, pero puede ofrecer mucha velocidad y, sobre todo, las ganas que tiene de volver a ser importante después de una temporada muy difícil por las diferentes lesiones que le han perseguido.

Situación de Córcoles

Luego está la situación de David Córcoles. Es el lateral derecho habitual del equipo cántabro y, lógicamente, es un contratiempo de relevancia para Ángel Viadero. Su veteranía siempre es un grado. Si no juega, el técnico de Canalejas tendrá que recurrir a Miguel Gándara. El canterano, reconvertido esta temporada a jugador de banda, cumplió en la primera vuelta cuando el alicantino cayó lesionado o fue sancionado. Ha perdido protagonismo en el segundo tramo del campeonato, así que el domingo podría tener una nueva oportunidad para seguir sumando minutos como futbolista profesional.

Sin duda, el menos preocupante de los casos es el de Israel Puerto. Su sustituto sería Mikel Santamaría. No habrá mucha diferencia con respecto a todo lo anterior, ya que el sevillano y el navarro se han ido alternando en el puesto de central, junto a Samuel Llorca, en las últimas semanas. Por eso, tiene pinta de que, en esta posición, Ángel Viadero reservará al zaguero andaluz para que pase limpio de amonestaciones al play off de ascenso que arrancará los próximos días 20 y 21 de mayo.