Las cábalas del Racing

El año pasado, por estas mismas fechas, el Racing esperaba un milagro. Lo de esta semana es un ‘dejà vú’. En los Campos de Sport ya lo han vivido. En la última jornada del campeonato regular de la 2015-16, la carambola se produjo y el equipo cántabro fue campeón. Aunque el regalo, posteriormente, no fue refrendado con hechos en la siguiente eliminatoria del play off de ascenso. El conjunto dirigido por Ángel Viadero, después del desastre de Guijuelo en el que perdió el liderato a falta de dos fechas, necesita que la lógica no se cumpla. Debe ganar a un Izarra que no se juega nada y aguardar a que la Cultural tropiece en su feudo contra un Osasuna B ya salvado –a los verdiblancos les serviría un empate, siempre y cuando los leoneses perdieran y el Celta B no sumase los tres puntos–, con jugadores dando el salto al primer equipo y de un club que no tiene, precisamente, buenas relaciones con el racinguismo. En el vestuario se agarran al precedente de la pasada campaña. Si no ocurre, el camino hasta las vacaciones será duro, largo y de final incierto. Una lotería. Pase lo que pase el domingo, a las 18.00 horas, el próximo lunes las bolas decidirán quién se interpone en el camino del Racing hacia la élite. Doce equipos ya tienen su billete para el play off. Muchos ya conocen su plaza de acceso. Otros tendrán que dilucidarla completando los deberes. Y el resto, siete, aún sigue peleando por los últimos cuatro asientos de un autobús con capacidad para 16.

Las opciones Equipos ya clasificadosCultural, Racing, Celta B, Pontevedra, Albacete, Toledo, La Hoya Lorca, Villanovense, Barcelona B, Alcoyano, Mestalla y Real Murcia. Si el Racing es primeroSus posibles rivales serían Albacete, Barcelona B o La Hoya Lorca. Si el Racing es segundoFuenlabrada, Rayo Majadahonda, Leioa, Mestalla, Badalona, Atlético Baleares, Real Murcia, Cartagena o Mérida. Si el Racing es terceroFuenlabrada, Rayo Majadahonda, Leioa, Mestalla, Badalona, Real Murcia o Cartagena.

Si queda campeón

Contra el equipo más regular de otro de los grupos

Si el Racing tiene fortuna y queda primero, entraría en el sorteo con los otros tres campeones del resto de grupos. Un honor que está decidido en esas tres ligas y sólo queda por dilucidar en el I. El título liguero ofrece la ventaja de jugarse el ascenso a una eliminatoria y, en caso de perder –como le sucedió al equipo cántabro la pasada temporada–, tendría una segunda oportunidad para intentar el salto de categoría. Sus posibles rivales en este hipotético caso serían Albacete, Barcelona B o La Hoya Lorca. El equipo manchego se aseguró el campeonato del grupo II este pasado fin de semana. Aunque sin grandes rentas, el cuadro dirigido por Juan Manuel Aira y que cuenta con el exracinguista Dani Rodríguez en sus filas, ha mantenido el primer puesto desde la jornada 13 hasta el final. Por su parte, en el grupo III, el Barcelona B fue el más tempranero. No ha tenido rival y prácticamente durante toda la temporada ha estado en lo más alto. Tres entrenadores y 35 jugadores después, La Hoya Lorca, club con capital chino y con el histriónico David Vidal en el banquillo, se proclamó campeón del grupo IV. Tras un complicado inicio de temporada, finalmente logró una estabilidad que le ha permitido meterse entre los mejores de la categoría.

Si queda segundo

Un cuarto clasificado, primer escollo en el camino

Si el Racing no consigue superar a la Cultural Leonesa pero mantiene a raya al Celta B y es segundo, el lunes las bolas le depararán un cuarto clasificado de uno de los otros grupos. En este escenario, el abanico de posibilidades es mucho más amplio. Para empezar, en el grupo II tiene tres posibilidades. Por un lado, el Fuenlabrada, que cuenta en sus filas con el exracinguista Dioni, máximo goleador del campeonato con 23 tantos. Marcha tercero con 60 puntos y depende de sí mismo para conservar esa posición. En el cuarto puesto y con los mismos puntos, que actualmente le colocan como rival para el Racing, se encuentra el Rayo Majadahonda. Los madrileños deben ganar para intentar aprovechar un tropiezo de sus paisanos y para no perder el cuarto puesto frente al quinto clasificado, el Leioa. Los vascos completan el triple empate, pero deben ganar y esperar el pinchazo de alguno de sus rivales. El destino ha querido que los tres se jueguen la vida en apenas unos kilómetros a la redonda. Visitarán en la última jornada a Sestao, Barakaldo y Arenas, respectivamente.

ver más La importancia de ser campeón

En el grupo III, el Badalona, que estuvo espiando al Racing el domingo en los Campos de Sport de El Sardinero, tiene todo a su favor para lograr el billete. Le vale un empate ante un Atlético Levante que se está jugando la permanencia. Por detrás, a dos puntos y con la diferencia de goles en contra, se encuentra un Atlético Baleares que se enfrenta al Alcoyano, equipo ya clasificado en segunda posición. Además, como posible cuarto de este grupo está el Mestalla –ya clasificado–, filial del Valencia que marcha en tercera posición, con dos puntos de ventaja sobre el Badalona.

Por último, en el grupo IV hay otras tres opciones. El Murcia, con plaza asegurada en el play off, empata a puntos con el Cartagena y aún podría quedar cuarto, pero no quinto. No tienen tanta suerte los blanquinegros, quienes, en caso de empate, tienen la diferencia de goles particular perdida con el Mérida. Si terminan igualados a puntos, los extremeños se colarían en la fase de ascenso.

Si es tercero

Opciones similares, pero el factor campo a suertes

En el último de los casos posibles, si el Racing pincha en Estella y es adelantado por el Celta B, finalizaría tercero y se vería las caras con un igual de otro grupo. Aquí, las variantes son prácticamente las mismas, aunque perdiendo beneficios como el factor campo o los futuros enfrentamientos en el play off. Del grupo II podría caer en suerte Fuenlabrada, Rayo Majadahonda o Leioa. Del grupo III, Mestalla o Badalona. Y del IV, el Real Murcia o el Cartagena. La suerte está echada.