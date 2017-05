El Izarra enviará 500 entradas a Santander

Hace unas semanas, las peñas del Racing ya preparaban el viaje de la última jornada a Estella. Era lógico pensar que todo el cocido se iba a jugar en esa fecha definitiva. Y, matemáticamente, es cierto. Aunque la derrota del equipo cántabro en Guijuelo y la situación tan favorable en que se encuentra la Cultural Leonesa, dejando a los verdiblancos a expensas de una carambola poco probable, han mermado la expectación. Aun así, el desplazamiento de aficionados será masivo, por lo que pueda pasar. En un principio, el Izarra no tenía pensado mandar entradas a Santander, ya que con la venta en las taquillas el mismo domingo estimaban suficiente, pero, tras las negociaciones entre ambos clubes, finalmente la entidad navarra enviará a los Campos de Sport de El Sardinero 500 localidades.

A lo largo del día de hoy, el Racing anunciará cuándo se pondrán a la venta los boletos y el precio de los mismos. Si se mantiene la tónica habitual de los equipos anfitriones con respecto a las visitas del conjunto cántabro, el coste oscilará alrededor de los quince euros.

El modesto estadio de Merkatondoa tiene capacidad para unos 3.500 espectadores. La afición racinguista será ubicada en la grada situada frente a la tribuna principal, donde el medio centenar de seguidores desplazados la pasada campaña presenció el choque, que terminó con empate a cero. Se trata de una platea de hormigón, con tres escalones y a ras de suelo, que abarca prácticamente toda la banda del terreno de juego. Teniendo en cuenta que el conjunto navarro no se juega nada, la afición racinguista podría ser mayoría y no sería la primera vez en un partido como visitante en su trasiego por la Segunda División B.

Abonos para el play off

Mientras tanto, en las taquillas de los Campos de Sport continúa la venta de abonos para el play off de ascenso entre los aficionados con carné de la presente temporada. De los 8.439 socios, 4.820 ya han pasado por el estadio para reservar su asiento de cara a la fase decisiva de la temporada. El club ha repetido la iniciativa de la pasada campaña. Así, abonados del club podrán presenciar todo el play off –entre uno y tres partidos– por la mitad de lo que vale una entrada. Los precios de estos abonos son de entre 5 y 15 euros, dependiendo de la localidad en la que se ubique el dueño del carné.

Además, ya se han puesto a la venta también las entradas para la primera eliminatoria entre el resto de seguidores –con un precio de entre 15 y 30 euros–. 167 no socios racinguistas ya tienen su ticket para presenciar el primer choque del conjunto verdiblanco por el ascenso. Aquellas personas que no tienen carné de la presente temporada, deberán comprar individualmente las entradas para cada uno de los encuentros que el Racing dispute en el play off.

Las taquillas ubicadas en los Campos de Sport de El Sardinero abrirán desde hoy y hasta el miércoles, en su horario habitual de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.