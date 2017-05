Viadero no da pistas sobre el once para Estella

Los miércoles, Ángel Viadero suele hacer un esbozo de lo que puede ser su equipo para el próximo partido. En esta ocasión, el entrenador del Racing ha escondido más sus cartas. En la sesión matinal celebrada en las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia, el técnico ensayó diversas situaciones, posesión en campo reducido y centros laterales, pero apenas dio pistas de si reservará o no a los futbolistas apercibidos de sanción.

Parece claro que Israel Puerto no jugará y, a tenor de lo visto, puede que David Córcoles tampoco. Son los jugadores al borde del castigo con un sustituto más claro. En el caso del sevillano, ya se ha venido alternando con Mikel Santamaría en los últimos encuentros, por lo que no sería lógico arriesgarle de cara al inicio del play off de ascenso a Segunda División. Por su parte, Viadero confía en Miguel Gándara para ocupar el lateral derecho en caso de que el alicantino se quede finalmente en el banquillo.

Más complicados son los casos de Santi Jara y Dani Aquino. El albaceteño, en rueda de prensa, no desveló si estará o no en el once. "Ya somos mayorcitos para saber lo que tenemos que hacer con cuatro tarjetas", comentó, aunque también reconoció que la decisión última "es del míster". Su importancia a balón parado puede ser clave en un campo con un césped artificial obsoleto y pequeñas dimensiones como el de Merkatondoa.

Por su parte, Aquino, que lo quiere jugar todo, es un hombre vital para el Racing. Más aún después de los cuatro goles anotados el pasado domingo frente a la Mutilvera. El murciano, además, ha tomado la responsabilidad en el área rival con la ausencia de Abdón Prats. Carlos Álvarez sería el único delantero disponible si Viadero decide sacar del equipo titular al 'Torito'.

El Racing necesita ganar en Estella y esperar a que la Cultural Leonesa pinche ante un Osasuna B que no se juega nada. Parece poco probable esta última circunstancia. Además, si el equipo cántabro no es capaz de ganar y el Celta B sí hace los deberes en Guijuelo, los verdiblancos podrían perder la segunda posición, que tiene algunas ventajas de cara al play off de ascenso.