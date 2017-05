La hora de evaluar riesgos

Ángel Viadero anda estos días en plena evaluación de riesgos. Con cualquiera de los caminos que tome el entrenador del Racing, tiene mucho que perder. Puede ir a muerte a por una primera plaza que, a día de hoy, parece prácticamente imposible. Pero, para ello, deberá alinear a todos sus hombres disponibles, incluidos los cuatro futbolistas apercibidos de sanción. Todos ellos claves en el esquema del de Canalejas. Por el contrario, puede ampliar miras, ir más allá y saltarse el manido discurso durante toda la temporada del "partido a partido". Reservar a Dani Aquino, Santi Jara, David Córcoles e Israel Puerto para no poner en peligro su participación en la fase de ascenso que arrancará una semana después. Sin embargo, esto supondría arriesgar la segunda plaza, con las ventajas que esto tiene para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

La primera posición parece una auténtica quimera. Más aún que en la pasada campaña, en la que el Racing debía esperar a que el descendido Astorga tumbase a un Racing de Ferrol a la baja. En esta ocasión, la Cultural Leonesa aparenta estar mucho más fuerte, juega en casa y lo hace ante un rival que, además no tener ninguna aspiración, anda dando la alternativa a los chavales en el primer equipo y parece el último al que el club verdiblanco le podría pedir un favor. Las relaciones con Osasuna hace tiempo que no son buenas. Así que su filial no genera muchas esperanzas. Pero, ¿y si hay un milagro y el Racing desperdicia la ocasión cayendo en Estella? La cara de tonto sería antológica. Imperdonable. El conjunto cántabro no puede fallar. Hacer los deberes y que los demás hagan lo que crean conveniente. Santi Jara, uno de los apercibidos, cree que deben apurar las probabilidades: "El equipo está trabajando porque quedan opciones. Vamos a intentar ganar el partido y a esperar. No podemos hacer otra cosa".

El último trámite La absurda final entre los campeones ascendidos Parece complicado que el Racing vaya llegar hasta ahí, porque el título liguero está muy lejos, pero la opción existe. Los dos ganadores de la eliminatoria directa entre campeones de grupo, tendrán que jugar una última eliminatoria por el título absoluto de Segunda División B. Un trámite a todas luces absurdo, que no tiene mayor trascendencia y que lo único que hace es alargar aún más la temporada. El equipo cántabro ya pasó por ahí en la temporada 2013-14. Después de eliminar al Llagostera para firmar el ascenso a Segunda, y posteriormente se enfrentó al Albacete por el título. Ganaron los manchegos y lo único que se llevó el Racing fue un par de sancionados para el curso siguiente.

La primera plaza es una importante garantía de cara a las opciones de subir a Segunda División. El campeón se enfrentará en una eliminatoria directa por dar el salto de categoría con uno de los otros tres dominadores de grupo: Barcelona B, Albacete o La Hoya Lorca. El que gane, culminará la temporada con éxito. Y el que no, aún tendrá una segunda oportunidad de remendar el problema, cayendo a la repesca con el resto de supervivientes en el play off.

Pero además, el Racing no puede dormirse, porque si no consigue dar el ‘sorpasso’, al menos deberá mantener la segunda plaza, que también tiene ciertas ventajas. En el vestuario verdiblanco no le dan una importancia máxima, tal y como explicó este miércoles el manchego, pero saben que todo cuenta: "El tener el partido de vuelta en casa o tener que enfrentarte a un cuarto en vez de a un tercero... Sí que es verdad que nos puede venir bien, pero al final, si quedas segundo y pasas te vas a tener que enfrentar con otros que han quedado más arriba en la tabla. Al final va a ser lo que nosotros hagamos".

Ángel Viadero anda estos días en plena evaluación de riesgos. / Javier Cotera

Está claro que no es lo mismo quedar segundo que tercero. Si el Celta B, que visita a un Guijuelo que no se juega nada, supera al Racing, el equipo cántabro perderá de cara al play off la supuesta ventaja del factor campo y, además, en las dos últimas rondas podría enfrentarse con uno de los campeones repescados. Cada uno, que haga sus cábalas. "Con tantos puntos, en cualquier grupo seríamos primeros. No sería una decepción. Es un halago para nosotros saber que hemos hecho muchísimos puntos y que estamos bien. De cara al play off, al que mire las clasificaciones, no les va a gustar enfrentarse a nosotros", comentó Jara.

Durante la sesión matinal de ayer en las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia, Ángel Viadero escondió sus cartas más que de costumbre. "Los que el domingo estén en Estella deben saber que al play off tenemos que llegar sin sanción. Vamos a intentar cuadrar todo de la mejor manera posible. Intentar exponernos lo justo. También es cierto que para los jugadores sancionados tenemos alternativas", dijo el técnico santanderino el pasado lunes. Los miércoles siempre suele hacer un esbozo de lo que será su equipo en el partido siguiente. Esta no es una semana cualquiera. Lo único que parece claro es que Israel Puerto no entrará en el once de Merkatondoa. Su sustituto, Mikel Santamaría, ya se ha venido alternando en el puesto con el sevillano. Sería un cambio hombre por hombre. Nada estridente.

Córcoles podría descansar

Incluso David Córcoles podría descansar en Estella. Viadero confía en Miguel Gándara para ocupar el lateral derecho en caso de que el alicantino se quede finalmente en el banquillo. El canterano ha cumplido cuando ha sido necesaria su participación, por lo que tiene muchas papeletas de cerrar el campeonato regular sobre el terreno de juego navarro.

El caso de Santi Jara es diferente. El otro hombre de banda derecha, Óscar Fernández, podría ser titular perfectamente, pero sus características no son las mismas. En un campo como el de Merkatondoa, con unas dimensiones mínimas y un césped artificial en malas condiciones, la aportación a balón parado del manchego puede ser clave. "Hemos empezado la semana igual que siempre. Sabemos que tenemos cuatro tarjetas y que hay que ir con cuidado. Estamos preparados para ello. Luego es el míster el que decidirá lo que tiene que hacer. Todos somos mayorcitos para saber lo que tenemos por delante de cara a un futuro y saber que con cuatro tarjetas también se puede jugar. Si el míster decide que no se tiene que jugar por precaución de cara a un play off, bienvenido sea", afirmó el almanseño.

Por último, está el caso de Dani Aquino. El murciano lo quiere jugar todo y habrá que amarrarle al banquillo para reservarle. Además, es el más difícil de sustituir. Por su rendimiento y por la falta de efectivos. La lesión de Abdón Prats lo complica todo y Carlos Álvarez queda como único delantero. Aunque sí es cierto que, si el murciano se pierde el primer partido del play off por sanción, la buena evolución del balear permite pensar que el otro goleador racinguista estará en el inicio de la fase regular.

Ángel Viadero debe tomar una decisión. Si toma el camino correcto sólo se sabrá el domingo, a eso de las ocho de la tarde, cuando ya esté todo el pescado vendido. Hasta entonces, no queda otra que evaluar todos los riesgos.