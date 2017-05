Estella, un final con puntos suspensivos

«Lo atroz de la pasión es cuando pasa; cuando, al punto final de los finales, no le siguen dos puntos suspensivos.». Hoy al Racing no le quedará ese sabor agridulce que el cantautor de bombín y nariz afilada -Joaquín Sabina- esculpió como nadie en estos versos. Hoy, cuando finalice en Estella el último pasaje de la rutinaria Liga regular (18.00 horas) ante el Izarra, a los cántabros les recorrerá por el cuerpo ese hormigueo propio de los enamorados; esos nervios por saber qué pasará, esa mal llamada pasión. Pensarán: que pase el siguiente.

Lo de hoy no es más que el último capítulo de una novela repleta de adrenalina con calculadora. Un libro de 38 episodios de sentimientos amarrados. Para el Racing, la cita de hoy es de esas a las que no se puede faltar aunque se esté pensando en la siguiente. El rival, el Izarra, está de vacaciones y tampoco le va la fiesta, pero ya que está lo mismo le condena a galeras. A los de Ángel Viadero les ha condenado un destino cruel a ganar y esperar que no lo haga la Cultural Leonesa. Amante dependiente. En Guijuelo pagaron el tributo. Aún así, si hoy vencen sumaran 86 puntos, una cifra capaz de marear a cualquiera y que puede servirle como ceremonia de intimidación. Para poco más. Por si fuera poco, debe ganar con el freno de mano, ya que a cuatro de sus teóricos titulares -Córcoles, Santi Jara, Aquino y Puerto- les ha de reservar para el baile con la 'guapa' del próximo domingo. Quién quiera que sea, pero es la que le importa. Sus cuatro tarjetas amarillas amenazan un castigo tan grande que mejor no arriesgar más de la cuenta. Lo de hoy no es más que un baile sin agarrarse. Un beso en la frente.

las claves Novedades Gándara, Granero, Óscar Fernández y Carlos Álvarez serán titulares en detrimento de Aquino, Córcoles, Jara y Puerto

En el fútbol, a diferencia de en el amor, lo que más importa es el resultado. Viadero no necesita erizar el pelo a nadie o producir un escalofrío de pasión en la grada de Estella. Tan solo busca ganar. No le importa que el césped sea de hierba artificial ni tan siquiera se ha preocupado por saber quién estará en frente. «No sé que nos vamos a encontrar. Han cambiado jugadores e, incluso, han variado hasta el sistema», recalcó el entrenador cántabro el pasado viernes; en realidad le da igual. Sólo le interesa el marcador final y darle boleto a la Liga.

Combinaciones El Racing podría acabar tercero si no gana y lo hace el Celta B y segundo si vence y lo hace también la Cultural Leonesa

A Iván Crespo, indiscutible titular en la portería, le dará tiempo a preguntar al banquillo un millón de veces cómo le va a la Cultural en su triste boda por lo civil en Pamplona (ante el Osasuna Promesas). Delante tendrá una defensa compuesta por Gándara, Llorca, Santamaría y Julen. Su misión será la de impedir que el Izarra dé la sorpresa. Gándara será de nuevo el comodín que Viadero utilizará para dar descanso, en este caso a Córcoles.

Por delante, Jagoba y Granero pueden estrenarse como pareja de hecho. Sin embargo, la superficie del terreno de juego -hierba artificial- suscita dudas. El capitán lleva siete meses sin ser titular y el técnico medita utilizar el partido para que coja ritmo, pero no tiene claro si es el mejor escenario.

Por si acaso, Álvaro Peña esperará órdenes, aunque para el vizcaíno se reserva el técnico otro cometido. En las bandas, no hay mucho que descubrir. Santi Jara será un convidado de Piedra lo mismo que Dani Aquino. Ambos futbolistas son dos de los pilares de un Racing de récord, pero hoy salvo sorpresa tan solo les está permitido mirar. Ocuparán el banquillo y será la primera y la última vez que los dos compartan el ostracismo del banco con una doble función: cumplir su penitencia y mantenerse alertas por si acaso son reclutados para un servicio más. El Racing los necesita, pero puestos a pedir mejor el próximo domingo.

Por el manchego jugará Óscar Fernández y por el goleador, Carlos Álvarez. En la izquierda repetirá Héber Pena y Álvaro Peña será el delantero de urgencia. Por cierto, ambos también compartirán la función de lanzadores de faltas y saques de esquina. Sin Jara, Aquino y Prats (lesionado), ellos serán los encargados. El vasco adelantará su posición en el campo para paliar las bajas y se colocará detrás del '9' como enganche. No será nada nuevo para él; durante aquella travesía sin norte que el Racing sufrió en el mes de noviembre que motivó un cambio de sistema, su rol pasó a ser otro y se vio obligado a afanarse como delantero. Hoy volverá a ponerse ese traje que no le sentó tan mal, pero que afortunadamente duró lo que tardó su equipo el recuperar la identidad.

Tarde transistores

Tarde de transistores se llamaba antes, ahora los móviles hacen el trabajo más rápido. La grada de Merkatondoa estará plagada de aficionados con la cobertura puesta en el Reino de León. Allí juega la Cultural Leonesa, el líder que le arrebató por dos veces esa preciada condición a un Racing condenado a ser dependiente. La primera fue el 23 de octubre, cuando la Ponferradina de Pedro Munitis infringió la primera derrota en la Liga a los cántabros. Diez jornadas de líder y que pase el siguiente. La segunda hace tres semanas cuando el Guijuelo le dio el hueso y se comió el jamón. Enemigo a las puertas. Con la de hoy, los leoneses habrán sido líderes 22 jornadas por 13 los cántabros. A los puntos, la 'Cultu' sale victoriosa, por eso al Racing tan solo le queda llegar con una mano salvadora e inesperada hoy al mentón y ganar por ko; como hizo la pasada temporada cuando el Racing de Ferrol se fue a la lona con el combate ganado tras perder en Astorga. El fútbol tiene estas cosas. Los finales siempre están empapado en recuerdos.

Y en medio de este romance, el Celta B es el despechado. Nadie contaba con él y él mismo se enamoró y se condenó. Se puso líder tras ganar a la Cultural en su casa y luego se dejó pisar por el Boiro. No se ha rendido y hoy aspira a todo y a nada; si gana y pierden sus otros dos 'amigos' podría ser primero, ahora si no pasa nada que se escape de la norma, acabará tercero. Los más de doscientos verdiblancos que acompañen al equipo en Estella también tendrán hilo directo con Guijuelo, donde los gallegos cierran su novela regular.

La Coca Cola Light, la leche desnatada y el pan integral... Con una dieta así es normal que la pasión salga descafeinada. La expedición de hoy en Estella quiere que pronto le den fecha, hora y lugar para seguir la redacción que va detrás de los puntos suspensivos. Su éxito está enlatado en un play off que depende de la posición que ocupe a partir de las 20.00 horas de hoy.