El primer asalto será ante Majadahonda, Baleares o Cartagena

Seis partidos, tres eliminatorias, tres equipos. Estos son los obstáculos que tiene que superar ahora el Racing para poder regresar a la Segunda División del fútbol español, esa categoría que este equipo se merece, tanto por historia como por afición; y una división en la que los ingresos por los derechos de televisión pueden dar un respiro al club cántabro.

El Racing de Viadero no pudo acabar primero de su grupo, por lo tanto la lucha por el ascenso se va a complicar algo más. Tendrá que jugar tres eliminatorias y la primera será ante uno de estos equipos: Majadahonda, Atlético Baleares o Cartagena. El primer emparejamiento se decide hoy en un sorteo. También es verdad que la pasada campaña el equipo, dirigido por Munitis y Colsa, terminó líder y ni con esas hubo ascenso.

Este domingo, el equipo de Ángel Viadero cumplió metiéndole tres goles al Izarra, pero la Cultural demostró por qué es el líder del grupo I y ganó a Osasuna B en casa (1-0). Esto ha provocado que el Racing, en vez de jugarse el ascenso en una sola eliminatoria, tenga por delante tres, nada más y nada menos. Con un poco de suerte y seis semanas más de competición esto puede desembocar en el ansiado ascenso del Racing.

Pero hay que ir ‘partido a partido’. Es una frase de Simeone, pero que también utiliza a menudo el pragmático Ángel Viadero. La primera eliminatoria del play off de ascenso comenzará el próximo fin de semana. El rival se sabrá este lunes, pasadas las 17.00 horas, tras el sorteo de emparejamientos que se realizará en la Federación Española de Fútbol.

Al Racing, para esta primera eliminatoria le pueden tocar los tres equipos que han acabado la liga en el cuarto puesto de los otros grupos de Segunda B. Son Rayo Majadahonda (4º Grupo II), Atlético Baleares (4º Grupo III) y Cartagena (4º Grupo IV). Los tres son, objetivamente, menos fuertes que el Racing. El Rayo Majadahonda, ni tan siquiera pensaba en jugar esta fase de ascenso al inicio de la temporada; el Atlético Baleares se ha clasificado en ese cuarto puesto que le da opción a jugar el ascenso tras mucha suerte y una carambola, ayer, en la última jornada de la liga regular. Tenía que ganar al Alcoyano y lo hizo y además el Atlético Levante le echó un cable y goleó al Badalona.

El Cartagena, sin embargo, se presenta como el rival más fuerte que le puede tocar al Racing. El conjunto murciano es el que más claro lo ha tenido toda la temporada. Ha pisado zona de play off durante buena parte de la liga, incluso ha sido líder del grupo IV durante trece jornadas. También es cierto que su rendimiento en las últimas cuatro semanas ha bajado, por lo que ha estado a punto de quedarse fuera del play off.

Y si hablamos de desplazamientos, también el de Cartagena es el peor. Serían muchas horas de autobús, algo que machaca las piernas de los futbolistas . Mientras que viajar a Madrid o a Baleares (en avión), siempre resultaría más cómodo.

Al quedar segundo, el Racing tiene un privilegio, jugar la ida fuera y la vuelta en casa. Eso le gusta a los jugadores y sobre todo al técnico verdiblanco.

Rayo Majadahonda 4º Grupo II

Jugar el play off no estaba entre sus objetivos

Cuatro temporadas en Segunda B contemplan a este modesto de la categoría, aunque a su vez es un clásico del fútbol semiaficionado madrileño. Fundado en 1958 como equipo aficionado y después federado en 1976 para integrarse en la competición regular, juega sus partidos en el Cerro del Espino, un estadio con capacidad para algo más de 3.300 espectadores. Este dato da fe de los escasos recursos con los que compite el equipo madrileño, que aún así ha sido capaz de colarse en unas eliminatorias de ascenso para las que a priori no era uno de los candidatos. Su mejor resultado histórico era el 14º puesto que había ocupado precisamente la temporada pasada, por lo que este curso, independientemente de lo que ocurra a partir de ahora, pase o no la eliminatoria, el Rayo Majadahonda ya ha marcado un hito en la historia del club madrileño.

Su entrenador es Antonio Iriondo, un veterano con mucha experiencia en Segunda B que cumple su segunda etapa en el equipo madrileño (dirigió al equipo en la categoría de bronce en los años 90 y en aquella ocasión descendió). Su apuesta ha sido consolidar una buena defensa sobre la que cimentar después todo su juego. Basilio, su portero titular, y Miguel Ángel, que ha disputado diez partidos, han conseguido terminar el curso con un promedio que no alcanza un gol encajado por partido, lo que ha propiciado que los goles a favor –tampoco demasiados– se hayan podido rentabilizar al máximo.

Jorge Félix, Portilla y Noño son, con ocho goles cada uno, las referencias en ataque, el último de ellos desde la posición de ‘nueve’ y los otros dos incorporados desde la medular o la mediapunta. También el portugués Tiago ha completado una buena temporada desde el lateral izquierdo.

A pesar de su extraordinario rendimiento, el Rayo parte como uno de los equipos más débiles del play off de ascenso, con lo que parece a priori un rival bastante asequible para un Racing que sin embargo deberá huir de excesos de confianza, porque los madrileños han demostrado ser capaces de plantar cara a otros sólidos adversarios de Segunda B.

Atco. Baleares 4º Grupo III

Una temporada convulsa, que ha mejorado al final

Era el que peor lo tenía que lograr billete para el play off de ascenso a Segunda División. Tenía que ganar ayer, en la última jornada, al Alcoyano y que el Badalona, cuarto clasificado, no lo hiciera ante el Atlético Levante. La carambola se dio y el club mallorquín cumplió con el objetivo del año en una temporada convulsa para el equipo blanquiazul.

Tuvo un estreno prometedor con dos victorias consecutivas. Pero a partir de ahí el equipo, dirigido entonces por el alemán Christian Ziege (fue futbolista internacional con Alemania), entró en una mala dinámica de resultados que le condenó a la zona de nadie en la tabla.

Los dirigentes mallorquines aguantaron al técnico hasta que vieron peligrar el objetivo de ascender. En la jornada 29ª, a falta de nueve para la fase final del campeonato, Josico –otro exfutbolista que ha entrenado, entre otros, a Las Palmas y Jumilla– firmó hasta final de temporada para intentar enderezar la nave. Los resultados mejoraron pero los puestos de ascenso se le resistían al Atlético Baleares.

El equipo llegó quinto a la última jornada, con posibilidades remotas de meterse en el play off. Pero los de Josico hicieron sus deberes ante el Alcoyano y al Badalona le tembló el pulso en los últimos noventa minutos de la liga regular.

El destino ha querido que el equipo insular, rival histórico del Mallorca, sea uno de los posibles rivales de los verdiblancos en la primera eliminatoria de la fase. Si el bombo así lo decide y empareja al Atlético Baleares y al Racing, el equipo de Ángel Viadero tendrá enfrente a uno de las escuadras que más empates ha cosechado en el grupo tercero, a un conjunto que ha sacado adelante sus victorias siempre con resultados muy ajustados y que tiene en Xisco Hernández a su máximo artillero con 12 dianas. Su estilo de juego es más bien duro, pues hasta cinco jugadores han visto la tarjeta roja esta temporada. El central Farrando hasta en dos ocasiones.

El equipo que preside el alemán Ingo Volckmann juega en Son Malferit, un estadio con capacidad para 700 espectadores y un terreno de juego de hierba artificial.

Cartagena 4º Grupo IV

El rival más peligroso y el viaje más complicado

Es otro los equipos refundados por culpa de los problemas económicos. Primero como Cartagena Fútbol Club y a partir de 1995 como Cartagonova Fútbol Club, el equipo murciano tiene a sus espaldas 18 temporadas en Segunda División. La temporada que viene quiere engordar esa cifra con un ascenso que culmine una temporada que pintaba muy bien, pero que a punto estuvo de desmoronarse en la parte final del campeonato. El equipo que dirige Alberto Monteaguado ha sido uno de los conjuntos que más tiempo ha estado pisando zona de play off durante esta temporada, incluso ha liderado el grupo IV durante trece jornadas. Ganaba por inercia hasta que dos empates y dos derrotas en las últimas jornadas de la liga casi le desbancan de la lucha por el ascenso. Aunque han sellado su billete para luchar contra los mejores de la categoría, los albinegros no llegan en su mejor momento tras firmar una irregular segunda vuelta en la que no han sido capaces de ganar a los equipos fuertes de su grupo. Monteagudo y los suyos tendrán que utilizar todas sus armas para esta fase:el aliento de la afición del estadio Cartagonova, con capacidad para más de 15.000 espectadores; o el olfato goleador de sus puntas, que no han estado muy finos durante la fase regular (Cristo Martín, Juan Luis Hens, Arturo o Fernando Llorente no han pasado de las siete dianas).

Y es que a pesar de su bajón, los números del Cartagena son para tenerle muy en cuenta: 18 victorias, 10 empates y 9 derrotas. Y un dato. El Cartagena tiene entre sus filas a dos jugadores con pasado racinguista: el cántabro Kike Rivero y el canario José Manuel Artiles. Se trata de un equipo que combina juventud y experiencia, con jugadores que han sumado minutos en Primera y Segunda División.