"Hemos sumado 86 puntos, sólo 20 goles encajados, pero..."

"Estamos un poco decepcionados", declaró Ángel Viadero en la rueda de prensa de Estella, después de certificar que "el equipo ha sumado 86 puntos y ha encajado tan solo veinte goles" y le sirvió para ser segundo. Inédito. Unos números de récord, pero que le obligarán a disputar tres eliminatorias si quiere ascender. Seis semanas más de trabajo. Este domingo, en Estella, el Racing tenía muchas cosas por hacer; tenía que ganar, reservar jugadores, no perder crédito y soñar... Soñar despierto. Salió todo bien, pero el último de los sueños no se cumplió. "Hemos hecho un partido muy serio. Ganamos a un equipo muy difícil. Nos vino muy bien acertar con el gol de Héber;más tarde Gándara apuntilló y nos dio tranquilidad", señaló. Le costó admitir que después de adelantarse tan pronto y de prácticamente finiquitar el resultado, la expedición verdiblanca se centrara en lo que ocurría en León. "Nosotros nos teníamos que preocupar de lo que hacíamos nosotros, además eran órdenes. Es cierto que al final sí que nos han llegado noticias...", añadió.

Raúl Domínguez. Portero "Quizá no esté mal viajar a Madrid, por la afición" "Ha sido una pena. Hacer 86 puntos y ser segundos es algo increíble. Hemos jugado un buen partido y hasta el final no sabíamos cómo iba la Cultural. Luego nos han dicho que ha tirado al palo una el Osasuna y una expulsión... Me da igual el rival, pero estaría bien el Rayo Majadahonda, por la afición".

Viadero repitió varias veces que "por la entidad del Racing, por la afición y por muchas cosas más, no podíamos rendirnos hasta el final, eso sí, sólo podíamos hacer lo que dependía de nosotros". Así fue. El Racing venció con rotundidad al Izarra y demostró que lo que ocurrió en Guijuelo fue un día malo. Uno, pero que le ha pasado factura.

El entrenador cumplió con los pronósticos que se barajaron toda la semana;reservó a Aquino, Córcoles, Puerto y Jara y, además, le dio la oportunidad de jugar a Raúl Domínguez. Cinco cambios en un día que no se podía fallar. "Hemos calibrado durante toda la semana el poder armar el mejor once inicial posible. Teníamos que acertar qué hacer con la gente apercibida además de saber dosificar con el Granero y Beobide, que van cogiendo el ritmo. Teníamos tres cambios y supimos darles descanso", indicó. Las decisiones delicadas salieron bien y todos cumplieron a la perfección.

"Hicimos lo que teníamos que hacer", insistió el míster, que volvió a repetir que "el vestuario está decepcionado por no ser primeros, pero también sabe que está preparado para jugar tres eliminatorias". Estas últimas palabras sonaron con eco;el discurso es el mismo que durante toda la temporada ha retumbado una y otra vez. "Ahora llega lo bueno", añadió. Viadero se acercó camino de la rueda de prensa a los aficionados que aplaudían al equipo antes de subirse al autobús y les agradeció el apoyo. Lo hizo fuera y también delante de los micrófonos. "Es extraordinario, único... La afición del Racing nos acompaña a todos los sitios. Ahora les vamos a necesitar más que nunca".

Samuel Llorca. Defensa "Si queremos ascender hay que ganar a todos" Si queremos ascender hay que ganar a todos. No importa quién nos toque mañana (por hoy). Hemos hecho un partido serio y es una pena no haber sido primeros. Con el tres a cero sí es cierto que nos han dicho que la Cultural ganaba, pero no podíamos hacer más. Hay que pensar en lo que viene ahora"

Tres rivales en el bombo

Rayo Majadahonda, Atlético Baleares y Cartagena. Los tres rivales que terminaron cuartos en el resto de grupos son los que hoy estarán en el bombo esperando emparejarse o no con el Racing. El entrenador cántabro no mostró preferencia alguna. "Lo hemos hablado en el vestuario. Realmente nos da un poco igual. Cualquiera de los tres, si ha entrado en el play off será por algo. El Baleares es un buen equipo;el Cartagena ha ido de mas a menos y el Rayo ha estado siempre ahí peleando y al final se coló", explicó antes de recordar que "ahora lo más importante es cambiar el chip y pensar desde mañana (por hoy) en preparar de la mejor manera posible el partido donde toque".

No quiso destacar a nadie en concreto, ni tan siquiera a Gándara que logró estrenarse como goleador o a Raúl Domínguez, que jugó su segundo partido de Liga. "No es necesario hablar de alguien en concreto. Ha destacado el colectivo y eso es con lo que hay que quedarse". Viadero sabe perfectamente a lo que se enfrenta.Tiene experiencia en fases de ascenso y conoce perfectamente el equipo que tiene. Por todo ello lanzó un mensaje de tranquilidad y esperanza. "Ahora ya no hay margen de error, pero tenemos una plantilla muy experimentada. Salvo los canteranos, prácticamente todos los futbolistas han jugado un play off y eso es determinante. Estamos preparados", concluyó.