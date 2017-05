Prats sigue aparte y Peña y Beobide se retiran de la sesión

Primer entrenamiento de la semana y primeras molestias. Álvaro Peña, Jacobs Beobide y Abdón Prats, tres piezas clave en el esquema de Viadero, tuvieron que echar el freno en las instalaciones Nando Yosu.

El vasco fue pisar el verde y volverse atrás. Ni siquiera calentó. Las ampollas que arrastra del partido ante el Izarra en un campo de hierba artificial le pasaron factura y Viadero no es de los que gusta arriesgar. Veinte minutos viendo a sus compañeros desde el banquillo y a la ducha.

Beobide sí que pudo ejercitarse pero no hasta el final. Calentamiento, fondos, jugadas de ataque con finalización y partidillo a mitad de campo. Hasta ahí. Una sobrecarga muscular le privó de jugar el partido a todo el campo. El más intenso. Y mientras todo eso ocurría, Prats no dejaba de seguir con la mirada el balón de sus compañeros desde el campo anexo. Sigue con su recuperación pero Viadero no quiere acelerar los plazos para que ningún contratiempo le impida entrar en la convocatoria del domingo. Tres piezas claves entre algodones, pero no hay que alarmarse. Aún es miércoles.

En cuanto al resto de la plantilla, se ejercitó como una semana más, con ejercicios dinámicos y partidillos en los que se vieron las ganas de agradar de cada uno de ellos. Entraban al choque sin miramientos, rapidez para anticiparse al rival y mucha intensidad.

Y Viadero jugando al despiste cuando podía. Primero, Puerto como pareja de Llorca en la defensa, y después Santamaría. En los interiores Jara y Pena se intercambiaban el peto de teóricos titulares con Oscar y Pau. La ausencia de Peña durante todo el entreno hacía pareja de baile en la medular a Granero y Beobide. Pero Sergio Ruiz también tuvo su momento de titular en el tramo final ante la ausencia de Beobide. Los que no cambiaron el peto gris durante toda la sesión fueron Aquino y Carlos Álvarez. Las dudas sobre Abdón otorgan muchas papeletas al asturiano para salir de inicio el domingo. Pero este jueves el Racing volverá a entrenar, esta vez en El Sardinero, y Viadero volverá a jugar al despiste con los periodistas y los aficionados.