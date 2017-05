Prats, Peña y Beobide siguen entre algodones

Un día menos y las mismas dudas. El Racing se ha entrenado este jueves, como es habitual, en El Sardindero. Allí, los aficionados habituales en los entrenamientos, no han podido saber si angel Viadero podrá contar con los jugadores que llegan al 'play off' entre algodones. Abdon Prats se ha ejercitado según lo que marcaba el plan. Entrar con el grupo y ver las sensaciones. El delantero balear no ha notado molestias pero por precaución se ha retirado antes de tiempo.

El que tampoco ha terminado la sesión ha sido Jagoba Beobide. El centrocampista vasco sufrió el jueves una sobrecarga muscular y el técnico de canalejas no quiere tomar riesgo. Ha entrenado con todos pero no ha completado el partidillo final.

El último en abandonar antes de tiempo ha sido Álvaro Peña. Las ampollas acumuladas por la hierba artificial de Estella no le han impedido saltar a la hierba de El Sardinero pero ha preferido parar antes que sus compañeros.

Dudas para el domingo que han llevado al técnico racinguista a ensayar con otros hombres. Carlos Álvarez acompañando a Dani Aquino en la delantera y sergio Ruiz en la medular. En el resto de puestos parece que Viadero repetirá con los habituales durante la temporada. Pero aún es jueves y todavía hay tiempo para seguir jugando al despiste con el Rayo Majadahonda.