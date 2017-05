"Sólo estoy para jugar setenta minutos"

Lleva dos semanas y media sin poder chutar con ganas a portería. Demasiado tiempo para alguien que vive del gol. Abdón Prats (Artá, Mallorca, 1992) se recupera de la rotura de fibras que le apartó del equipo cuando más enchufado estaba. El balear confiesa sentir "muy bien" pero Viadero quiere que cumpla estrictamente los plazos de recuperación aunque ello suponga reservarle para el partido del domingo ante el Rayo Majadahonda, el primer duelo de una fase de ascenso que los jugadores del Racing, incluido el balear, están convencidos de que durará tres eliminatorias.

–El partido del domingo en Madrid ya no es uno más.

–Como hemos dicho durante todo el año, el equipo actúa muy natural y el partido ante el Rayo Majadahona nos le tomamos como un partido más. Como si la Liga no hubiera acabado aún. Está claro que hay una cierta tensión, diferente, pero estamos igual de mentalizados que si jugáramos contra alguien de la fase regular del campeonato.

–Al final, el Racing se jugará la temporada a tres eliminatorias ¿Cómo lo ha digerido el equipo?

–Estábamos preparados para tres eliminatoria y para una. Así lo hemos demostrado hasta ahora. Creemos que pensando partido a partido y eliminatoria a eliminatoria podemos llegar muy lejos y conseguir el objetivo de subir.

–Juegan el primer partido a domicilio, ¿mejor o peor?

–Está claro que jugar el primer encuentro fuera de casa en una eliminatoria como ésta sí que es más importante porque luego tienes la vuelta en casa con tu afición. Si tenemos la suerte de marcar en su estadio algunos goles va a ser muy beneficiosos para nosotros. Y con esa mentalidad vamos a Madrid.

–El equipo madrileño intenta jugar al fútbol y los de arriba son jugadores muy veloces ¿Es para estar preocupados?

–Nosotros tenemos que fijarnos en nosotros mismos e intentar jugar como lo hemos hecho durante toda la temporada. Tenemos una plantilla muy amplia y les podemos hacer mucho daño.

–Cada uno con sus armas ¿Dónde estará la clave?

–Estar tranquilos, saber lo que tenemos que hacer en cada momento y controlar todos los tiempos. A partir de ahí, tenemos calidad y efectividad suficiente para marcar goles en su campo.

–En la ciudad no se habla de otra cosa que del Rayo Majadahonda ¿Ocurre lo mismo en el vestuario?

–Hoy –por ayer– ha sido el primer entrenamiento de la semana desde que sabemos el rival y la verdad que no le damos demasiado bombo. Estamos centrados en lo nuestro. Como cada entrenamiento, charlamos un poco de lo que vamos a hacer y después al lío. Es cierto que entre los compañeros algo se comenta porque es un rival que nos va a poner las cosas difíciles y no debemos relajarnos.

–No se hablará mucho del Rayo pero de su recuperación para el domingo seguro que sí.

–Las sensaciones son muy buenas. Hemos trabajado muy bien estas dos semanas y media con los médicos y con el preparador físico. Yo creo que para el domingo puedo llegar a entrar en la convocatoria. Pero vamos a ir viendo esta semana. Mañana (por hoy) haremos un entreno más intenso y me meteré más con el grupo para probar. Depende de las sensaciones, decidiremos entrar en convocatoria o no.

–¿Cómo lleva eso de tener que llegar a tiempo a un partido tan importante después de sufrir una lesión que le ha apartado en el mejor momento?

–Igual me ha venido bien para desconectar y descansar. He trabajado otros aspectos y creo que me ha ayudado para llegar más fresco a los seis partidos que espero que nos queden por jugar.

–¿Se ve para jugar?

–Si no hay ningún contratiempo de aquí al domingo, creo que voy a entrar en la convocatoria. Para 90 minutos no me veo, pero para 60 o 70 sí. Pero eso ya lo decidiremos con los médicos a finales de esta semana.

–¿Volverá Prats con la misma chispa que tenía antes de la lesión muscular?

–Si vienes de una fase muy buena del campeonato eso siempre te da confianza. Estoy seguro que regresaré en buenas condiciones para ayudar al equipo con mis goles.

–Más pronto que tarde porque ahora más que nunca cualquier error les deja fuera.

–Confío plenamente en nuestras posibilidades, pero ya aviso de que nos tocará sufrir ante el Rayo.

–¿Ese mensaje es para la afición?

–Somos un equipo histórico y eso lo tenemos que aprovechar para intimidar al rival. La afición nos tendrá que ayudar como es costumbre en ella. Siempre nos han llevado en volandas y seguro que ahora volverán a hacerlo.