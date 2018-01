Acosta a la lista y Sergio, al campo

Cuarenta y cinco minutos de trabajo de campo. No le dio mucho tiempo a Franco Acosta a dejarse ver este miércoles en La Albericia en su primer día de 'oficina'. El uruguayo fue la atracción de los presentes, pero algunos se tuvieron que conformar con verle camino del gimnasio para completar una sesión más corta de lo habitual. Hasta el propio Ángel Viadero tuvo que pedir informes sobre el charrúa, ya que el técnico santanderino llegó en la mitad del entrenamiento, después de ausentarse por un tema familiar ineludible (su hija fue sometida a una intervención quirúrgica). Dirigió la sesión su segundo, José María Lana.

Rápido, descarado y eficaz. Se le vio con ganas de pedir la pelota y de no esconderse. Acosta dijo en su presentación que llegaba con ritmo y en los minutos que tuvo en La Albericia lo demostró. La jornada comenzó con remates, finalizaciones y continuó con partidillos a campo reducido. Bien es cierto que apenas fueron tres cuartos de hora, pero no desentonó. La primera, y por el momento única, incorporación del Racing en este mercado de invierno al que le quedan catorce días, apunta a hacerse un hueco en la convocatoria que viaje a Miranda de Ebro. Su entrada será una de las novedades en un equipo que también se verá obligado a cambiar algún jugador con respecto al que ganó al Gernika. Será hoy cuando se pueda intuir qué prepara Viadero para sustituir al sancionado Borja Granero en el centro del campo. La ausencia del valenciano es la principal duda. A priori Sergio Ruiz aparece como el candidato número uno a ocupar el puesto de pivote que queda vacante, con permiso de Quique Rivero. El canterano ha sido el comodín de la plantilla durante muchas jornadas y pese a que fue uno de los damnificados de la derrota en Guecho, en este viaje parece el indicado.

Esta suposición se confirmará este jueves en la cita en El Sardinero que el equipo tiene a partir de las 10.30 horas. En el resto de posiciones no hay muchas dudas; Gonzalo tan solo se pudo ejercitar este miércoles en parte del entrenamiento debido a unas molestias musculares que -a juicio de los médicos- no le impedirán estar el domingo en Anduva. Sería extraño que Viadero cambiara algo en defensa. Córcoles y Julen Castañeda repetirán en los laterales y Paco Regalón el zaguero que acompañe a Gonzalo. Será el segundo partido consecutivo que el técnico pueda contar con la pareja de centrales teóricamente titular.

En el centro del campo, Antonio Tomás seguirá siendo el eje. El cántabro no tuvo un partido brillante el pasado domingo ante los vascos, pero a día de hoy es el primer pivote de la lista. En las bandas, la de Óscar no ofrece dudas. El cántabro ocupará la derecha y en la segunda llega un poco el debate: Héber Pena o Álex García. Este miércoles no se vio nada. En los partidillos no hizo pruebas. Ambos tienen posibilidades; el espectacular estado de forma que demostró el gallego en el arranque de la Liga fue desapareciendo y dando alguna posibilidad al cántabro, al que las lesiones le han cortado la progresión.

En donde no hay riesgo de equivocarse es en la delantera. Aquino y César Díaz repetirán como atacantes; el manchego se ha reivindicado en las dos últimas semanas, con sendos goles -el último ante el Gernika supuso la victoria-, y en estos momentos se ha colocado como la alternativa al murciano, superando a Juanjo y Pau Miguélez. De hecho, es probable que alguno de estos dos últimos puedan caerse de la lista para dar paso a Franco Acosta.

En las última semanas, la trayectoria irregular del equipo y los malos resultados han deparado numerosos cambios y la obligación de variar más de lo deseado la alineación: «Ya nos gustaría repetir el once inicial día tras día y que nos lo supiéramos de memoria todos, pero no puede ser», explicó Viadero el pasado domingo.

Pérdida de protagonismo

La falta de solvencia dio paso a un periodo en el que algunos jugadores perdieron protagonismo. De esta manera Javi Cobo, Juanjo o Miguélez se quedaron si su puesto. Todos ellos reaparecieron tras superar el primer punto crítico de la temporada, el partido ante el Burgos (1 de noviembre). Sin embargo su presencia duró más bien poco. En el caso de los dos arietes, la ausencia de gol ha sido fundamental. Ninguno de los dos fue capaz de marcar un solo gol desde entonces. Juanjo suma uno en lo que va de Liga y el otro canterano ninguno. Ante tales números, el entrenador se vio obligado a escudriñar la cantera y darle oportunidades a Badiola o Musy, dos chavales del filial y el juvenil, respectivamente, en busca del gol. El potencial del equipo mejoró, pero no, precisamente, porque se viera portería. Fue entonces cuando el míster repescó a César Díaz y el albaceteño cumplió. Después de superar varias lesiones, disfrutó de minutos en Pamplona y logró marcar un gol importantísimo y en los dos últimos partidos -Guecho y ante el Gernika en El Sardinero- ha sido el único que ha repetido.

La puntería del manchego coincide con los rumores sobre una supuesta salida del equipo. La necesidad del club de disponer de fichas libres en el caso de que la secretaría técnica quisiera incorporar a más de un jugador hizo saltar su nombre. César Díaz siempre ha sido elogiado por su entrenador, no obstante su poca participación aumentó las dudas. Es probable que su rendimiento en este último tramo haya aclarado su futuro.

Este jueves, en El Sardinero, se podrán ver más claras las intenciones del entrenador. Sería una sorpresa que decidiera cambiar el sistema y parece evidente que aprovechará la jornada para atar los conceptos defensivos en las jugadas de estrategia. El Mirandés es uno de los equipos que mejor dominan el juego a balón parado y, sin embargo, el Racing deja mucho que desear en este apartado.