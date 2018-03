Racing / Fútbol Adán Gurdiel, listo; Granero, difícil Celedonio Martínez Borja Granero sigue sin entrenar y a medida que se acerca el partido tiene menos opciones de regresar al equipo por sus problemas de rodilla SERGIO HERRERO Santander Jueves, 29 marzo 2018, 07:15

Dos jugadores permanecen en la enfermería de las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia: Adán Gurdiel y Borja Granero. Aunque ambos con diferentes perspectivas. El caso es que en la sesión de ayer, ninguno de los dos se ejercitó con el resto de sus compañeros. Sin embargo, el berciano estará, salvo sorpresa, disponible para recibir al Caudal el domingo, el valenciano sigue siendo duda.

Ambos compartieron sesión en el gimnasio. Adán Gurdiel sigue con alguna molestia en el tobillo derecho tras el golpe sufrido el pasado domingo en El Plantío. Sin embargo, su evolución es buena. Ayer no se ejercitó por precaución, pero lo más probable es que hoy vuelva al trabajo con absoluta normalidad. Un problema menos para Carlos Pouso, que podrá contar con el único lateral derecho específico de la plantilla para el próximo compromiso. Si no fuese así, lo más probable es que la demarcación fuese ocupada por Miguel Gándara, como ya hizo el santanderino en Burgos.

La presencia o no de Borja Granero dependerá de las propias sensaciones del futbolista, que trabaja en solitario en el gimnasio y con los fisioterapeutas del club para recuperarse cuanto antes de la tendinosis y el edema óseo que padece en la rodilla derecha. Una lesión que viene arrastrando desde hace semanas y que, tras consensuarlo con Carlos Pouso y los servicios médicos, decidieron que el capitán parase para curar la dolencia y recuperar al centrocampista de cara al tramo decisivo del campeonato. No está descartado para el partido del domingo, aunque a medida que se acerca la cita, el jugador pierde opciones de regresar, más aún cuando el técnico verdiblanco no es partidario de que sus pupilos pasen «de la camilla al césped». Así pues, salvo recuperación fulgurante de Granero, Sergio Ruiz, Quique Rivero y Antonio Tomás tendrán su puesto asegurado una semana más en el once titular, a la espera del sistema que elija poner en liza Pouso.

Por lo demás, el resto de jugadores se encuentran a disposición del técnico. Incluso Julen Castañeda, que arrastraba molestias desde el pasado domingo y que ayer, además, finalizó cojeando la sesión matinal con un fuerte golpe en el tobillo en un choque con Javi Cobo. El lateral zurdo terminó el trabajo, pero lo hizo con claros gestos de dolor en la articulación de su pierna izquierda, aunque en principio no reviste gravedad.

En lo táctico, Carlos Pouso no dio demasiadas pistas sobre lo que puede ser su equipo el próximo domingo. El sistema sigue siendo una incógnita. El 4-3-3 no funcionó en Burgos, aunque sí lo hizo en casa la semana anterior frente al Amorebieta. El técnico tendrá que decidir si lo convierte en su sistema de cabecera para los partidos en los Campos de Sport o, por el contrario, recupera el 4-4-2.

El único esbozo sobre el que adivinar algo fue que, durante el partidillo a campo reducido, Dani Aquino actuó en el centro, en lugar de partir desde la zona derecha del ataque, como en los dos últimos partidos. En Burgos, tras el gol del equipo local, el propio Pouso cambió de posición al murciano y le colocó en la delantera junto a Borja Lázaro.

El equipo volverá a ejercitarse hoy, a las 10.30 horas, en los Campos de Sport de El Sardinero.