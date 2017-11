Fútbol | Racing Viadero: «Agradezco a la afición que nos ayudara a ganar. Es la mejor energía» Adrián Cruz lanza a portería en los últimos minutos del partido. La barrera del Racing despejó el balón. / Celedonio Martínez «En un momento tan difícil o avanzas o no reaccionas», aseguró Viadero, que añadió que «el equipo ganó el partido más complicado de todos» MARCOS MENOCAL SANTANDER. Jueves, 2 noviembre 2017, 07:20

«Soy parte de este equipo. Conozco bien este oficio y sé que si ganas todo va bien y si perdes, pues la semana no es tranquila. Trato de aislarme y preocuparme de ganar. Otra cosa sería un error». Sereno, entero y, por supuesto, alegre, aunque no lo pareciese. Ángel Viadero mantuvo el mismo tono que otras tardes. No se alteró pese a que acababa de salvar una de las situaciones más difíciles desde que es entrenador; porque aunque repita que lleva muchos años entrenando, hacerlo en el Racing no es lo mismo. «No puedo más que agradecer a la afición que nos haya ayudado a ganar. Esa es la mejor energía».

En la rueda de prensa ocurrió lo mismo que en el campo. El respeto fue más allá y de la misma manera que en la grada se guardaron los silbidos para otro día, las preguntas con intención también quedaron enlatadas. Se había ganado y eso fue suficiente como para que no se le metiera el dedo en el ojo al técnico más. Fue el propio Viadero el que recordó la situación que acababa de salvar. «En un momento tan difícil hay dos opciones, o avanzas o no reaccionas. Nosotros hemos hecho lo primero y lo hemos hecho después de unas sensaciones muy malas y una dinámica muy negativa», añadió. No se puede decir otra cosa; el Racing superó una prueba de fuego. No era el mejor día para hacerlo, pero era el que tocaba y no se podía hacer más. Al calendario se le antojó que el equipo debía mejorar y convencer delante del club que más estaba sorprendiendo. «Hemos ganado a un conjunto muy complejo, muy serio. Hemos tenido mucha más brillantez en la segunda parte y estamos muy contentos».

Los jugadores ayer quisieron disfrutar del vestuario. Tardaron más que otras veces en salir, seguramente por esa razón. «Están orgullosos y muy cansados porque han corrido mucho y se han dejado la vida». El Racing consiguió una victoria que le permite ser tercero, a un punto del segundo, y que le reconcilia con la afición. «Hay que valorarlo porque se ha ganado a un equipo que no había perdido, muy peligroso y gracias a una jugada extraordinaria de Pau, Gándara y Óscar. Era el peor partido que podíamos tener, pero los jugadores se han dejado la vida». Misión cumplida. Una vez que se analizo el triunfo, llegó el turno de los nombres propios. El primero fue el de Pau Miguélez. «Va madurando muchísimo y cada vez está mejor. Siempre he dicho que cuando uno está bien, al 'prao'. Ha jugado con desparpajo y con alegría y eso es lo que se le pide». A Viadero ayer no le silbaron ni los cambios. Es probable que acertase -como así ocurrió- pero al margen de ello, desde la grada le dieron un voto de confianza sobre todo porque conocían el poder devastador de los silbidos en un día tan importante. Todo contribuyó a que el equipo sacara el partido y tomase aire para lo que se le avecina. Dani Aquino no marcó el gol que tanto buscaba, pero no fue impedimento para que al final se emocionara. «Se ha ido orgulloso y cansado. El Racing de hoy (por ayer) ha sido un ejemplo de solidaridad y al final es normal que se exprese lo que uno siente».

El primer cambio fue Javi Cobo. Salió tras el descanso y cambió el partido. «Es un jugador que siempre sabe darle vigor y energía. Quique Rivero había sufrido un golpe y Javi Cobo ha sabido hacer bien su trabajo. Si los demás están atenazados él no se esconde y sabe pedirla y jugarla». Con el canterano acertó de pleno. Como también lo hizo con sus decisiones a la hora de formar la defensa de salida. Sergio Ruiz «jugó bien en un sitio que no era el suyo», lo mismo que «Granero y Gándara, que se han entendido y han cumplido perfectamente». De este último también tuvo palabras. «Sobresaliente. Ha estado activo y quizás le ha costado ajustar un poco mejor el equilibrio. Ha estado rápido y en algunos momentos parecía que era veterano. Ha tenido una buena salida de balón y el hecho de que jugase de lateral en otras ocasiones fue pensando en su proyección para el fútbol profesional».

La última de las preguntas hizo alusión al futuro más inmediato. El fútbol es así de caprichoso y después de salvar el punto más agónico de la temporada la preocupación se centraba en la plaga de lesiones que el Racing tiene y que ayer sumó dos más a la causa. «Estamos teniendo mala suerte. Tenemos un rehabilitador y un preparador fenomenales que nos hicieron volar el año pasado, pero estamos teniendo muchos problemas. Lo cierto es que con tantos problemas estamos sacando los partidos; el día que estemos al 100 % deberíamos de mejorar».