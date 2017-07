Fútbol | Segunda B Agujetas y baño regenerativo Gonzalo Peña y Manuel Goñi, dos de los canteranos del Racing, salen del agua en El Sardinero. / DM La plantilla del Racing cumplió con un exigente trabajo físico en Mataleñas y acabó el día dándose un chapuzón en la playa MARCOS MENOCAL Santander Jueves, 27 julio 2017, 08:20

Paliza, paseo por la playa y chapuzón. La jornada que ayer vivió el Racing no deja de ser un clásico en el club por estas fecha. Viadero se llevó al grupo a Mataleñas, los hizo sudar y después el agua reparadora de El Sardinero sirvió de atenuante. Después del primer ensayo ante el Amorebieta y antes del próximo, el sábado en Barakaldo, el cuerpo técnico subió un punto el nivel de intensidad y de carga los entrenamientos y dejaron aparcado el balón para buscar el tono físico en el parque de Mataleñas. Sprints, carrera continua, ejercicios de potencia y velocidad... El escenario es ya de lo más habitual y no hay una pretemporada en la que falten uno o dos días de playa. Quique Setién, Nando Yosu, Manolo Preciado, Pedro Munitis... Y ahora, Ángel Viadero. La sesión de ayer resulta como una pauta a seguir de los entrenadores de la casa. Después del trabajo, los futbolistas se mezclaron entre los bañistas y salvo algún friolero el resto se zambulló antes de irse a la ducha. Estuvieron todos; por el momento las agujetas de los primeros días no están lastrando a ningún jugador, a excepción de Córcoles, que finalizó la pasada temporada lesionado y que en este arranque los técnicos están teniendo cautela con el alicantino.

Por otro lado, Dani Aquino se mostró «feliz» por su ampliación de contrato «Después de diez años sin ser feliz en el fútbol; tras altibajos, aquí encontré la estabilidad. Con eso es suficiente». El murciano reconoció que «hubo ofertas de mayor categoría», pero «siempre intentamos arreglar el futuro mío y el del club». El delantero calificó al Grupo II de «el más competitivo y duro». Pidió calma por la ausencia de fichajes. «Estamos bien y hay una base. Llegarán».

Finalmente, Jagoba Beobide jugará en el Burgos tras aceptar la oferta del club castellano. El guipuzcoano desechó la propuesta del Racing que intentó renovar al futbolista sin éxito.