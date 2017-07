Más de mil amores verdiblancos

Héctor Hernández, otro nombre que suena para el Racing

El Racing ni confirma ni desmiente. Bien por no seguir esa ola de rumores o por mantener contactos discretos. Desde Albacete, el portal 5máseldescuento.es sitúa a Héctor Hernández Marrero (Las Palmas de Gran Canaria, 1995) como un futbolista al que estaría siguiendo el conjunto verdiblanco. El canario, cedido por el Atlético de Madrid, ha sido el máximo anotador esta campaña con el Albacete, con 20 tantos. Donde no brilló fue en el play off de ascenso, en el que no consiguió marcar. Tras el ascendo de los albaceteños a Segunda División, Hernández, de 21 años, ha vuelto a la disciplina del club colchonero, una plantilla en la que disponer de minutos es casi una entelequia.