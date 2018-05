Fútbol | Racing Ania: «Sé cuál es el objetivo del Racing y la exigencia que hay aquí y me siento capacitado para ello» El nuevo técnico racinguista, Iván Ania, asegura que quiere «un equipo con carácter, ganador y ambicioso» SUSANA ECHEVARRÍA Santander Viernes, 18 mayo 2018, 16:02

Iván Ania (Oviedo, 24 de octubre de 1977) ha llegado a Santander sabiendo lo que le espera y dispuesto a imprimir al Racing ese carácter fuerte con el que se define el técnico asturiano. Tiene un proyecto, que quiere emprender desde el banquillo del verdiblanco, y está dispuesto a aceptar la exigencia del Sardinero. «Sé al club que vengo y la historia que hay detrás de él», dijo el técnico asturiano en la rueda de prensa de su presentación, en la que estuvo acompañado por el director deportivo, Chuti Molina y por el director general del club, Víctor Alonso.

Ania, que va a cumplir 40 años el próximo mes de octubre es un entrenador joven, que conoce bien la categoría de Segunda B y tiene mucha ambición. Llega al Racing a ganarse un prestigio, aunque el equipo cántabro siempre ha sido un arma de doble filo para plantearse este tipo de metas. Él no se achanta. «Sé cuál es el objetivo del Racing la próxima temporada y la exigencia que hay aquí; y me siento preparado y capacitado para ello. Y ojalá estemos el año que viene celebrando un ascenso», añadió.

El técnico asturiano definió perfectamente cómo quiere que sea el Racing del próximo año. «Lo primero que quiero imprimir al equipo es carácter, que sea ganador y ambicioso, que domine los partidos a través del balón. Y un equipo ganador y preparado para ser favorito», explicó sin dudar.

Otra cosa será el dibujo con el que juegue el próximo Racing. Eso ya dependerá de muchas cosas, tal y como dijo Ania. «El dibujo del sistema no es fijo, jugaremos de una manera u otra dependiendo de cómo se confeccione la plantilla y de las circunstancias que se vayan dando durante la temporada. Yo no tengo un esquema de juego ideal, lo único que me gusta es que mi equipo sea intenso y reconocible para todos», destacó.

Si algo caracteriza al ovetense, tal y como ha demostrado en su corta aunque intensa carrera como entrenador, es que sus equipos tienen mucho carácter y juegan con mucha intensidad. «Pido siempre a todos los equipos que he entrenado que intenten jugar presionando arriba y dominen el partido y creo que casi siempre lo he conseguido. No es fácil tener que ganar todos los domingos, pero hay que intentarlo y para eso los jugadores tienen que estar preparados tanto física como mentalmente», exigió Ania.

«Fuerte en casa»

A Iván Ania le da un poco igual el grupo que le toque al Racing la próxima campaña. «No depende de nosotros, así que para qué preocuparse». El asturiano piensa que cada grupo tiene características distintas y «todos son complicados» y que por eso «lo importante es ser muy fuerte en casa y viable fuera de casa».

El entrenador explicó que llega al Racing con un contrato firmado por un año y un segundo en el caso de ascender y que tuvo otras ofertas de otros clubes, «pero cuando el Racing contactó conmigo, no miré más y dije: me voy al Racing». Y también que quiere contar con gente de su confianza para completar el plantel técnico verdiblanco, que ahora mismo se ha quedado cojo tras los despidos de Adolfo Mayordomo y Javi Pinillos.

Por último, a Ania le preguntaron si ha seguido al Racing en estos últimos años de Segunda B. Comentó que en la temporada 2016-17, en la que él entrenaba al Caudal (con el que logró la permanencia) sí siguió al Racing, ya que ambos equipos estaban en el mismo grupo, pero que esta campaña no le ha podido seguir mucho, ya que entrenaba al Villanovense de la Segunda B extremeña. «Recuerdo la temporada 2060-17, en la que el Racing era de los favoritos para ascender. Le vi como un equipo que ganaba los partidos, pero no los dominaba. Pero ese equipo no tiene nada que ver ni con la temporada que acaba de terminar ni con la próxima. Comparar al Racing de unas temporadas con otras no merece la pena», argumentó.