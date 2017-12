Fútbol-Racing «¿Ansiedad? A los delanteros se les pide marcar, pero lo único importante es ganar» Juanjo espera mejorar su eficacia en al segunda vuelta de la Liga.. / Javier Cotera Juanjo, que reconoce que «el equipo pasó una racha bastante mala que hizo que hablásemos en el vestuario», insiste en que «hay mucho margen de mejora» MARCOS MENOCAL Santander Sábado, 23 diciembre 2017, 13:02

«El objetivo es ganar la Liga y al equipo le queda mucho margen de mejora», recuerda Juanjo. Para el de Ontaneda, ahora que la Liga ha firmado su ecuador, el Racing «ha llegado bien a las vacaciones, cierra el año ganando y los planes no han cambiado; se trata de ser primeros para estar lo más cerca de ascender». «Soy optimista», recalca. El cántabro coloca como clave en el arranque titubeante del equipo el gran número de jugadores nuevos: «Llegamos muchos futbolistas y ha costado mucho adaptarse; primero a las ideas del míster y luego a encontrar el tono a los jugadores. Ahora creo que ya se ha conseguido y todo irá a mejor». Él mismo reconoce que llegó a Santander en baja forma:«Ahora estoy físicamente bien que fue lo que me costó al principio».

Dos goles entre los cuatro delanteros que acompañan a Dani Aquino es, sin duda, un bagaje pobre. Muy pobre. Sin embargo, Juanjo huye de la ansiedad y aporta una visión más: «¿Ansiedad? Está claro que a un delantero siempre se le exige marcar, pero durante toda mi carrera yo siempre he dicho que lo único importante es ganar». El cántabro reivindica su cuota de protagonismo: «Yo trato de hacer mi trabajo. He jugado de delantero, lo he hecho por detrás del ‘9’ y siempre he tratado de hacer lo que me ha mandado el entrenador. En el último partido (ante el Real Unión de Irún) marcamos tres goles y ni Dani Aquino ni yo anotamos», explica. En los campos del Gal fueron Sergio Ruiz, Granero y Óscar los goleadores.

La Navidad abre un paréntesis en la competición. El de Ontaneda echa la vista atrás y admite que «el equipo pasó una mala racha que hizo que hablásemos en el vestuario para cambiarla. La derrota en Amorebieta fue determinante, pero desde entonces la dinámica es otra». «Hay que pensar –añade– en ser primeros, pero hemos visto que no sólo suben los primeros.Nuestro objetivo es ascender. No tenemos otro», concluye.