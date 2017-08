Antonio Tomás, cada vez más cerca

Antonio Tomás está cada vez más cerca de convertirse en nuevo futbolista del Racing. El mediocentro ya ha hablado en varias ocasiones con el presidente, Manolo Higuera, y tiene una propuesta verbal del equipo a la que aún no ha dado una respuesta. Sin embargo, el Racing confía en que el centrocampista responda afirmativamente y poder incorporarle esta misma semana.

Por el momento no se ha redactado el contrato, aunque el futbolista podría recibirlo en las próximas horas para sellar definitivamente su compromiso con la entidad verdiblanca. La principal dificultad, que no era otra que el modesto salario que el Racing le puede ofrecer, parece ya salvada siempre que, al de Cartes, no le llegue una oferta de un equipo de superior categoría a última hora.

Ya antes incluso de que comenzara a entrenarse en solitario en La Albericia -algo que no es la primera vez que sucede- el Racing había comenzado a sondear la posibilidad de incorporar al mediocentro dentro de su particular 'Operación Retorno'. De hecho, se trata de un caso similar al de Juanjo, de Quique Rivero e incluso al de Edu Bedia, si bien este otro centrocampista siempre ha estado muy lejos de las posibilidades económicas del Racing, que sin embargo sí le tenía en la agenda en caso de ascenso.

Si en ocasiones anteriores el futbolista tenía contrato en vigor en Segunda o se cruzó un equipo griego, esta vez los verdiblancos parecen haber ganado la delantera y tienen muchas posibilidades de hacerse con los servicios de un futbolista con amplia experiencia en la máxima categoría apelando de nuevo, entre otros, al componente afectivo y a la posibilidad de poder jugar en casa. «El Racing tiene muchas otras cosas que ofrecer», dijo el pasado jueves el director deportivo del Racing, Pachín, al ser cuestionado por la desventaja económica que está encontrando el club cántabro en el mercado con respecto a otros clubes que también aspiran al ascenso a Segunda División.

Al término del partido de ayer, Ángel Viadero reconoció que el club «está trabajando en ello». Sobre Antonio Tomás, destacó que «su trayectoria está ahí. Es un hombre de casa, que conoce perfectamente y que le conocemos perfectamente. Sería una muy buena adquisición, por lo que representa dentro del campo y porque nos ayudaría a mantener probablemente unos valores y un espíritu dentro de la caseta que va a ayudar mucho al funcionamiento de la misma».

En caso de concretarse la incorporación de Antonio Tomás, el Racing cumplirá un doble objetivo. Por un lado, reforzarse con un eje defensivo experimentado que sustituya a Jagoba Beobide. Por otro, incorporar a otro futbolista cántabro para aumentar el número de jugadores locales después de las críticas recibidas por no haber dado alternativas a la cantera en dos temporadas en las que, a pesar del gran número de fichajes, no se ha conseguido el ascenso.

Por el momento, los verdiblancos Racing cuentan con nueve futbolistas cántabros -no todos ellos formados en La Albericia- en su primer equipo. Son Iván Crespo, Raúl Domínguez, Miguel Gándara, Sergio Camus, Sergio Ruiz, Javi Cobo, Quique Rivero, Óscar Fernández y Juanjo Expósito, además de los que procedentes del filial puedan asentarse en la primera plantilla, en caso de que alguno lo consiga.