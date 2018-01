Fútbol / Segunda B Una aplicación para dispositivos móviles anuncia la retransmisión del Mirandés-Racing ProLiga@fibwi oferta el encuentro de este domingo en Anduva a un precio de 4,95 euros MARCO GARCÍA VIDART Santander Viernes, 19 enero 2018, 08:17

Será un estreno. Tanto para el Racing como para el Mirandés. Si para ver los partidos de los verdiblancos como locales la opción -si no se va al estadio- es la plataforma Holastream, para los partidos de fuera la cosa ha pintado mal esta temporada. Radios o directos -como el de la web de El Diario- han sido las opciones mayoritarias en lo que va de temporada. Pero para el encuentro de este domingo, una 'app' para dispositivos móviles, ProLiga@fibwi, oferta el partido. El Mirandés es un equipo de la 'cuadra' de Proliga, y esta organización -que engloba a equipos de Segunda B y Tercera- tiene cedidos derechos a un operador, Fibwi, radicada en las Islas Baleares. Así, el encuentro del Racing podrá verse a través de esa aplicación. Pero si el Racing debuta en esta plataforma, también lo hace el Mirandés. A los burgaleses aún no les han retransmitido ni un solo partido por este medio.

La aplicación ProLiga@fibwi disponible para dispositivos tanto con sistema Android como para los Apple, no tiene en teoría mayor misterio. Al descargarla, lo primero que pide es rellenar un formulario con datos personales. Nombre, DNI, dirección... Y una dirección de correo electrónico y una contraseña que servirán, posteriormente, para iniciar la sesión. Una vez arrancada con esa contraseña, en la pantalla aparecen en primer término los próximos eventos a retransmitir. Y ahí aparece como primero el Mirandés-Racing del domingo, a las 17.00 horas. Al pulsar sobre el recuadro del partido, la opción 'comprar' lleva a otra pantalla azulada en la que ya se ofrece de forma efectiva adquirir el encuentro. En ella, al pulsar 'comprar partido' aparece la pantalla en la que rellenar los dígitos de la tarjeta bancaria que se desee usar. El precio, 4,95 euros.

La experiencia de este canal para ver a los equipos de Segunda B y Tercera no es grande. No llegan a la decena las emisiones desde que arrancó la campaña. En total, unos 3.000 usuarios se han bajado la aplicación para instalarla en sus dispositivos móviles. Desde Proliga -que cede los derechos de emisión y no tiene responsabilidad técnica- se afirma que la calidad «es buena», con imagen en alta definición «y cuatro cámaras», más la narración de los comentaristas.

El Mirandés-Racing iba a ser el segundo partido que se retransmitiese en Cantabria a través de esta nueva plataforma. El encuentro que debía ser el primero era el Barreda-Tropezón, previsto para el pasado 7 de enero y correspondiente a la jornada 20 en la Tercera División cántabra. Pero el mal estado del terreno de juego del Barreda obligó a aplazar el partido, que se jugará el día 24 a las 19.30 horas en Polanco. Ese partido no figura ya en el menú de 'próximos eventos' de esa aplicación que anuncia, como el más inmediato, el Mirandés-Racing.