Aquino y Gonzalo se entrenan con normalidad Celedonio Martínez Ambos futbolistas participaron casi al completo del trabajo con el grupo y la previsión es que puedan estar listos el domingo MARCOS MENOCAL Santander Jueves, 1 marzo 2018, 07:19

Las buenas noticias se sucedieron ayer en La Albericia. Por un lado, la nieve de primera hora y que amenazó con suspender la sesión desapareció y permitió entrenar con normalidad y, por otro, a Gonzalo y Dani Aquino se les pudo ver con el grupo mejor de lo esperado. Pouso cambió la orden de retrasar a la tarde el trabajo al ver cómo los empleados retiraban la nieve de los campos en cuestión de minutos. Poco más tarde, los dos futbolistas invitaban al optimismo puesto que salvo la última parte del trabajo, el resto lo completaron sin problemas.

Ambos casos son para celebrarlos con júbilo. Gonzalo cayó lesionado en Anduva hace más de un mes (21 de enero) y desde entonces ha sufrido un calvario personal y ha privado al equipo de su presencia. Las previsiones apuntan a que podría estar disponible para el domingo en El Sardinero. Otra cosa es que Pouso lo quiera utilizar. Y la misma sensación arrojó Aquino, por el que el racinguismo suspira y que se perdió el desastre de Lezama. El delantero no quiso asegurar su concurso ante el Vitoria, pero sí fue optimista: «Yo siempre soy positivo, quiero llegar al fin de semana bien». El murciano fue muy contundente cuando se refirió a los altibajos del Racing. «Esto es la Segunda B; una veces ganas, otras pierdes, lo hacen los rivales... Lo que no fue normal fue lo que ocurrió la pasada temporada. Ahora los de abajo no quieren perder, los de arriba tienen que ofrecer el mayor número de argumentos si quieren ganar. El que mentalmente esté más fuerte será el que mejor lo haga al final».

Pese a las sensaciones que transmite el equipo, Aquino insistió en que «el método es bueno, los entrenamientos están siendo buenos, lo que ocurre es que la gente al no verlo en los resultados le entran dudas». Restó hierro al debate abierto sobre su posición. Con los nuevos sistemas empleados por el vasco, Aquino podría alternar su puesto de delantero con uno más escorado a la banda. «Pouso intenta poner a los jugadores en donde más partido se les pueda sacar. Yo me encuentro bien en cualquier sitio. Lo que hay que hacer es adaptarse cuanto antes a lo que él dice que es lo mejor para el equipo».

Ser líderes y el play off

Ser líderes o lograr la clasificación para el play off. Sin duda el debate empieza a invadir el entorno. Al murciano, que lleva sin marcar un gol desde el partido jugado en Logroño (3 de diciembre de 2017), le parece muy importante mantener la filosofia del principio de temporada. «Somos el Racing y estamos obligados a ser líderes, pero lo que realmente importa y es lo que dijimos cuando arrancó la temporada es que debemos llegar en el mejor momento al play off. El año pasado todo se fue en noventa minutos».

Aquino mandó un mensaje de apoyo al «estilo valiente y vertical» que ofrece Pouso.