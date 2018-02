Un mal ataque y una buena defensa Dani Aquino levanta los brazos en señal de protesta durante un partido en El Sardinero. :: daniel pedriza Los verdiblancos son el cuadro, en puestos de play off, con peor tino de cara a portería de todos los grupos de Segunda División B LEILA BENSGHAIYAR Jueves, 22 febrero 2018, 07:30

El Conde Draco era uno de los personajes más entrañables del programa infantil Barrio Sésamo. Un vampiro atípico que aparecía en algunas escenas, al que le gustaba la luz y su principal cometido era enseñar a los niños nociones básicas de matemáticas. Un raro teleñeco, que vestía siempre de negro ataviado con una cinta que curiosamente llevaba los colores de la bandera española. Sobre todas las cosas le gustaban los números. Tenía la obsesión compulsiva de contar sin importar el tamaño o la cantidad y mientras lo hacía solía soltar una carcajada, momento en el que sonaban truenos relampagueando sobre su cabeza.

Si el Conde Draco echase un vistazo a la clasificación de los cuatro grupos de Segunda División B rápidamente una cifra llamaría poderosamente su atención: un 29. El que ostenta el Racing en su casillero de goles a favor. El dígito de menor valor de los 16 equipos que ahora mismo ocupan los puestos de play off en toda la categoría. Seguramente, y si fuese seguidor del equipo verdiblanco, en esta ocasión no dejaría escapar una carcajada. La sequía goleadora del Racing es un mal que aqueja al equipo desde hace mucho tiempo. Una enfermedad diagnosticada ya con Viadero en el banquillo y que ahora no acaba de curar tampoco con Pouso, a pesar de que el cambio de cromos se hizo con mentalidad de que supusiese un revulsivo en juego y resultados. Ni con la llegada de Lázaro, Acosta o Gurdiel. Ni con la superpoblación en la delantera. Ni con la ayuda del máximo goleador racinguista, Aquino, que no ve puerta desde el pasado 3 de diciembre, cuando anotó el tanto verdiblanco en la derrota frente a la Unión Deportiva Logroñés (2-1).

Aunque lo cierto es que el Racing ha sabido rentabilizar bien su poco tino de cara a portería si se atiende a los 48 puntos con que cuenta el equipo, más de los que tienen otros conjuntos con un número mayor de goles a favor, como es el Villarreal B, segundo del grupo III y que tiene 47 puntos, pero 36 aciertos en lo que va de temporada.

El Sporting B es el máximo goleador con 46 dianas, cinco de ellas endosadas al Racing

Igual que el Conde Draco, que lo único vampírico que tenía eran los colmillos, la capa y la imposibilidad de verse en los espejos, el Racing tampoco encuentra su reflejo. No hay un caso siquiera parecido en la categoría de bronce. Hasta la Real Sociedad B, que viene apretando por detrás a tan sólo un partido de diferencia, cuenta con un gol más que el cuadro cántabro, 30.

Y si no hay reflejo por abajo, mucho menos si se iza la cabeza y se mira a lo alto de la clasificación. Quienes le igualan a puntos también cuentan con más goles. Es el caso del Marbella, segundo del grupo IV, que tiene los mismos puntos que el Racing, pero cuenta con 38 dianas, nueve más que los cántabros. O el Majadahonda, que también está segundo en su grupo, el I, con diez goles de diferencia con los cántabros.

Si Luis Aragonés decía «ganar, ganar y ganar», con el Conde Draco sería algo así como «contar, contar y contar». Calculaba porque existe la creencia de que los vampiros sufren un desorden mental que se llama aritmomanía. No pueden evitar computar todo lo que ven. Y mirando y remirando la tabla le resultaría imposible no darse cuenta de que los líderes de los cuatro grupos superan o rozan los 40 goles, una cifra que se aleja bastante del saldo goleador del Racing. Y el rey en esto de meter el balón en la red está precisamente en el mismo grupo que los cántabros. Es el Sporting B que hace suya la frase de Woody Allen, 'Muchísimo es mi número favorito'. El filial asturiano cuenta con 46 goles, de los que ha endosado cinco al equipo de Pouso. Le sigue el Fuenlabrada, del grupo I, con 45 dianas, el Mallorca, con 37 y el Calatayud -grupo IV- con 35. Números muy alejados de los del Racing. Claro que éste no es líder, pero era uno de sus objetivos cuando comenzó la temporada. Ahora sería el momento de oir los truenos relampagueando y de que los murciélagos saliesen volando del polvoriento castillo decorado con telarañas. El Racing, igual que el Conde, tiene por ahora colmillos de gomaespuma, no muerde, no hace sangre.

Tercero menos goleado

Pero si el Racing no cuenta con demasiado acierto en ataque, sí que cuenta con una buena defensa. Al menos los números están a su favor. En este caso, la cuenta se hace hacía atrás. Descontar en lugar de contar. El conjunto cántabro es el tercero menos goleado de los 16 equipos que conforman los cuatro grupos. Por delante tiene al todopoderoso Mallorca, otro equipo que tiene historia en Primera y que al igual que el Racing lucha por salir del infierno de la Segunda B, que solo ha encajado 13 goles y al Deportivo Fabril, que ha recibido 18, uno menos que los verdiblancos. Por detrás le siguen el Murcia, el Villarreal B y el Fuenlabrada, con 20 en el casillero.

El Racing no hace suficientes goles, pero tampoco recibe en demasía. Un bálsamo para consolarse. Si se llega a fase de ascenso, que es lo más probable, no encajar será importante, pero mucho más dar un salto cualitativo y cuantitativo de cara a portería, necesario para enfrentarse a los 'duros' de la categoría y salir victorioso. Un trámite ineludible si quiere superar la fase de grupos -para que los cántabros consiguiesen posicionarse en primer lugar y lograsen subir sin pasar por la liguilla deberían conjurarse los astros a su favor y que el resto de equipos dejasen muchos puntos en el camino- y lograr el ascenso. Y más cuando se tiene detrás a una afición que siempre respalda y que espera ver el fruto de ese apoyo incondicional. No encajar goles está muy bien, pero meterlos es mucho mejor. Quizá esa sea la diferencia entre estar arriba y abajo, una distinción que se encargó de dejar muy clara Coco, otro personaje entrañable de Barrio Sésamo.