«No veo bien al equipo; tenemos que mejorar no solo en el juego, sino en el aspecto anímico» 05:48 Javier Cotera Carlos Pouso apenas tuvo tiempo para aterrizar antes de su debut en Tafalla. Ahora prepara su presentación en Santander con mucha tarea pendiente ASER FALAGÁN Santander Viernes, 16 febrero 2018, 07:30

Aunque en su DNI le define como un tipo de la derecha del Nervión, como le corresponde a un leiotarra residente en Sopelana, el ADN de Carlos Pouso (1960) es de la margen izquierda. Criado en Portugalete y forjado en el Sestao (entrenó al River, del que sigue siendo socio y jugó en el primigenio y extinto club verdinegro), su acento le reivindica como bilbaíno del Gran Bilbao y sus palabras, como un futbolero acostumbrado al barro y muy apegado al día a día. Con labia. Más incluso de la que se supone a uno de Portu. El nuevo entrenador del Racing, que sustituye a su colega –en más de una acepción– Viadero, quiere llegar a la élite devolviendo al Racing donde le corresponde. No es tarea fácil, pero el hombre lluvia de Miranda, el que llevó al Mirandés a la semifinal de Copa fulminando entre otros al Racing; el que devolvió a Logroño el sueño de regresar a la LFP, trae ahora a Santander su lenguaje directo. Su fútbol ya se verá si lo es.

-En Santander se le recuerda bien. De aquella vez en que con Pablo Infante y César Caneda su Mirandés le hizo un siete al Racing aún de Primera en la Copa. ¿Se imaginaba que terminaría entrenándolo?

–No; ni entonces lo imaginaba ni hasta hace ocho días me imaginaba fuera de Logroño. Pero las cosas han salido así y el Racing me ha parecido un caramelo goloso. Difícil y ácido en este momento, pero una plaza importante para poder hacer cosas.

–Decía en su despedida del Logroñés que un caramelo que podía estar envenenado...

–Claro. Pero es algo que en esta profesión tenemos que asumir. Todos hacemos la cosas lo mejor que podemos y sabemos, pero no siempre salen, así que hay que ser prudente. Venir aquí y decir que vamos a subir con la gorra y que este era el sueño de mi vida sería mentir. Es una ilusión que me ha salido de repente y voy a tratar de sacar adelante.

–Menos aún se imaginaría entrenar al Racing en Segunda B.

–El fútbol tiene esas cosas. En aquel tiempo el Eibar estaba enSegunda B y mira ahora. Al final algo han hecho bien algunos que no habrá hecho bien el Racing. En todos los sentidos, porque más que el tema deportivo fue un problema de la planta noble, donde no se hicieron las cosas como Dios manda. La gente tiene que darse cuenta de que subir es muy difícil y bajar muy fácil. Lo importante es mentalizarte y ser todos conscientes de que lo fácil en el deporte es perder, no ganar. Gestionar un club cuando gastas más de lo que ingresas te puede llevar a situaciones como esta

–Ya ha detectado la exigencia...

–Al final son clubes que han tocado Primera, y cuando la gente se acostumbra al caviar, volver a la sardina cuesta, y mira que están buenas. El Racing ha estado más de 40 años enPrimera y la gente se queda con lo bueno. Imagínate en Eibar, que están viendo a Messi. Hace tres años ni lo soñaban.¿Qué pasa aquí? Que llevamos mucho sin verle.

–Esa presión, ya urgencia histórica por salir de Segunda B, ha devorado a una figura del racinguismo como Pedro Munitis y a un hombre de la casa y muy querido como Ángel Viadero. ¿Abruma?

–Me preocupa porque estamos hablando de dos buenos profesionales y además dos buenos amigos. Sufres por ellos, pero me parece un reto. Seguramente no soy mejor que ellos, ni mucho menos, pero a ver si doy con la tecla adecuada. La situación no está fácil; a mí no me duelen prendas decirlo. Yo reconozco que en estos momentos no veo bien al equipo. Tenemos que mejorar ya no solo en el juego en sí, que evidentemente hasta los mejores deben trabajar, sino también el aspecto anímico y humano. Y enganchar a la gente para que nos ayude. En eso tenemos que hacer cosas.

Lea la entrevista completa en la edición impresa de El Diario Montañés